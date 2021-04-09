طريقة عمل عجينة القطايف البيتي مثل الجاهزة بمكونات بسيطة للغاية

طريقة عمل عجينة القطايف، عجينة القطايف من المعجنات التي تأخذ أهمية كبيرة بالأخص في شهر رمضان، حيث أنه يوجد الكثير من الناس التي تكون لديها رغبة في إعداد العجينة الخاصة بالقطايف، وهنا سنفصل الطريقة الصحيحة والمضمونة لعمل عجينة القطايف وبطهم أشهى وألذ من المحلات، وسوف يعجبك كافة أسرتك. طريقة عمل عجينة القطايف طريقة عمل عجينة القطايف مكونات عمل عجينة القطايف: دقيق أبيض الخاص بالحلويات بمقدار كوب ونصف.

خميرة فورية بمقدار ملعقة حجم صغير.

رشة من الملح.

بيكينج باودر بمقدار ملعقة حجم صغير.

ماء بمقدار كوب وربع.

سكر ناعم بمقدار ملعقة حجم كبير. خطوات تحضير عجينة القطايف في البداية يتم تجهيز خليط القطايف من خلال وضع مقدار الدقيق كاملاً في وعاء ويجب أن يكون عميق.

ثم يتم وضع الملح والسكر والخميرة وكذلك البيكينج باودر على الدقيق ونخلطهم بشكل جيد.

وبعدها يتم إضافة الماء على المكونات وخلطهم جيداً.

ثم يتم تغطية الخليط ويترك لحين أن يتضاعف ويختمر.

يتم إحضار مقلاة تكون من النوع الذي لا يلتصق به الطعام، توضع على نار متوسطة، وبعد أن تسخن يتم وضع القليل من خليط القطايف.

ويفضل أن يتم وضعه باستخدام ملعقة تكون حجمها كبير وتترك حتى ينضج الجنب الأول، ثم يتم قلبها على الجنب الآخر ويترك لحين حصوله على اللون الأحمر.

وإذا حدث فقاعات بأقراص القطايف فذلك يؤكد أن عجينة القطايف اختمرت بشكل جيد.

وبهذا يتم استكمال نفس طريقة بتسوية خليط القطايف حتى تنتهي من الخليط بأكمله.

وبعدها تترك القطايف لكي تصبح باردة تماماً، وبعد ذلك يتم البدء باستخدامها. خطوات تحضير عجينة القطايف يمكن حشو القطايف بالحشو المفضل إليكم سواء كانت بالمكسرات أو المهلبية أو القشطة أو الكريمة، أو الشيكولاته، أو غيرها من الحشوات التي ترغبون بها، ثم تقلى فى زيت متوسط السخونية حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي جميل. الوسوم

طريقة عمل عجينة القطايف، عجينة القطايف من المعجنات التي تأخذ أهمية كبيرة بالأخص في شهر رمضان، حيث أنه يوجد الكثير من الناس التي تكون لديها رغبة في إعداد العجينة الخاصة بالقطايف، وهنا سنفصل الطريقة الصحيحة والمضمونة لعمل عجينة القطايف وبطهم أشهى وألذ من المحلات، وسوف يعجبك كافة أسرتك. طريقة عمل عجينة القطايف طريقة عمل عجينة القطايف مكونات عمل عجينة القطايف: دقيق أبيض الخاص بالحلويات بمقدار كوب ونصف.

خميرة فورية بمقدار ملعقة حجم صغير.

رشة من الملح.

بيكينج باودر بمقدار ملعقة حجم صغير.

ماء بمقدار كوب وربع.

سكر ناعم بمقدار ملعقة حجم كبير. خطوات تحضير عجينة القطايف في البداية يتم تجهيز خليط القطايف من خلال وضع مقدار الدقيق كاملاً في وعاء ويجب أن يكون عميق.

ثم يتم وضع الملح والسكر والخميرة وكذلك البيكينج باودر على الدقيق ونخلطهم بشكل جيد.

وبعدها يتم إضافة الماء على المكونات وخلطهم جيداً.

ثم يتم تغطية الخليط ويترك لحين أن يتضاعف ويختمر.

يتم إحضار مقلاة تكون من النوع الذي لا يلتصق به الطعام، توضع على نار متوسطة، وبعد أن تسخن يتم وضع القليل من خليط القطايف.

ويفضل أن يتم وضعه باستخدام ملعقة تكون حجمها كبير وتترك حتى ينضج الجنب الأول، ثم يتم قلبها على الجنب الآخر ويترك لحين حصوله على اللون الأحمر.

وإذا حدث فقاعات بأقراص القطايف فذلك يؤكد أن عجينة القطايف اختمرت بشكل جيد.

وبهذا يتم استكمال نفس طريقة بتسوية خليط القطايف حتى تنتهي من الخليط بأكمله.

وبعدها تترك القطايف لكي تصبح باردة تماماً، وبعد ذلك يتم البدء باستخدامها. خطوات تحضير عجينة القطايف يمكن حشو القطايف بالحشو المفضل إليكم سواء كانت بالمكسرات أو المهلبية أو القشطة أو الكريمة، أو الشيكولاته، أو غيرها من الحشوات التي ترغبون بها، ثم تقلى فى زيت متوسط السخونية حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي جميل.

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