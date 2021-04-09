قبل رمضان.. الوصفة السرية للكنافة النابلسية الأصلية بالعكاوي والموتزاريلا لطعم يذوب في الفم

الكنافة النابلسية بدأت من المطبخ النابلسي واشتهرت في جميع أنحاء العالم، نظراً لطعمها المميز واللذيذ، ولونها البرتقالي الذي يخطف الأنظار، وتقوم فكرتها على إضافة الجبن الطرية الذائبة، فهي مزيج عبقري ومميز، ولا أحد يختلف على حبها، إلا أن طريقتها قد تكون معقدة بعض الشئ، أو هكذا تظن ربة المنزل، لكن اليوم سنحضر لكم طريقة عمل الكنافة بالجبنة على أصولها وسيعتقد كل من يتذوقها أنها جاهزة. الكنافة النابلسية الناعمة بالجبن الكنافة النابلسية الناعمة بالجبن المكونات كيلو إلا ربع من جبن العكاوي، وهو متوفر في محلات الألبان الكبيرة وفي محلات السوبر ماركت.

ربع كيلو من جبن الموزاريلا.

نصف كيلو من الكنافة.

كوب ونصف من السمن الذائب.

أربعة ملاعق كبيرة من السكر.

خمس نقط من اللون البرتقالي وهو من ألوان الطعام الصحية وموجود عند جميع العطارين ومحلات مستلزمات الكيك.

كمية مناسبة من الشربات.

فستق مفروم أو أي مكسرات أخرى. طريقة عمل الكنافة بالجبن حتى تتخلصي من درجة ملوحة الجبن، يجب وضعها في الماء، وتغييره بانتظام كل ساعة تقريباً، حتى يختفي طعم الجبن المالح تماماً.

قبل أن تبدئي في إعداد الكنافة قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة 200 درجة.

قومي بإضافة السمن في الصينية، ونقاط من اللون البرتقالي، وقلبي المزيج جيداً.

قومي بتوزيع المزيج على جوانب الصينية وجميع أجزائها.

قومي بوضع نصف الكنافة في الصينية بالطريقة المعتادة وإضغطي عليها جيداً.

ضعي الجبن فوق طبقة الكنافة بعد تصفيته من الماء.

ضعي الكمية المتبقية من الكنافة، وأدخليها الفرن حتى تنضج، وتبدأ في إكتساب اللون الذهبي المميز.

بمجرد أن تخرج الكنافة بالجبن من الفرن قومي بسقيها بالشربات، ورشي القليل من الفستق أو أي مكسرات أخرى حسب الرغبة.

تقدم الكنافة النابلسية ساخنة أو دافئة، حيث يمكن إعادة تسخينها باستخدام حمام مائي دافئ أو وضع طبق من الاستانلس فوق إناء به ماء يغلي، وبالهناء. طريقة عمل الكنافة بالجبن الوسوم

الكنافة النابلسية بدأت من المطبخ النابلسي واشتهرت في جميع أنحاء العالم، نظراً لطعمها المميز واللذيذ، ولونها البرتقالي الذي يخطف الأنظار، وتقوم فكرتها على إضافة الجبن الطرية الذائبة، فهي مزيج عبقري ومميز، ولا أحد يختلف على حبها، إلا أن طريقتها قد تكون معقدة بعض الشئ، أو هكذا تظن ربة المنزل، لكن اليوم سنحضر لكم طريقة عمل الكنافة بالجبنة على أصولها وسيعتقد كل من يتذوقها أنها جاهزة. الكنافة النابلسية الناعمة بالجبن الكنافة النابلسية الناعمة بالجبن المكونات كيلو إلا ربع من جبن العكاوي، وهو متوفر في محلات الألبان الكبيرة وفي محلات السوبر ماركت.

ربع كيلو من جبن الموزاريلا.

نصف كيلو من الكنافة.

كوب ونصف من السمن الذائب.

أربعة ملاعق كبيرة من السكر.

خمس نقط من اللون البرتقالي وهو من ألوان الطعام الصحية وموجود عند جميع العطارين ومحلات مستلزمات الكيك.

كمية مناسبة من الشربات.

فستق مفروم أو أي مكسرات أخرى. طريقة عمل الكنافة بالجبن حتى تتخلصي من درجة ملوحة الجبن، يجب وضعها في الماء، وتغييره بانتظام كل ساعة تقريباً، حتى يختفي طعم الجبن المالح تماماً.

قبل أن تبدئي في إعداد الكنافة قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة 200 درجة.

قومي بإضافة السمن في الصينية، ونقاط من اللون البرتقالي، وقلبي المزيج جيداً.

قومي بتوزيع المزيج على جوانب الصينية وجميع أجزائها.

قومي بوضع نصف الكنافة في الصينية بالطريقة المعتادة وإضغطي عليها جيداً.

ضعي الجبن فوق طبقة الكنافة بعد تصفيته من الماء.

ضعي الكمية المتبقية من الكنافة، وأدخليها الفرن حتى تنضج، وتبدأ في إكتساب اللون الذهبي المميز.

بمجرد أن تخرج الكنافة بالجبن من الفرن قومي بسقيها بالشربات، ورشي القليل من الفستق أو أي مكسرات أخرى حسب الرغبة.

تقدم الكنافة النابلسية ساخنة أو دافئة، حيث يمكن إعادة تسخينها باستخدام حمام مائي دافئ أو وضع طبق من الاستانلس فوق إناء به ماء يغلي، وبالهناء. طريقة عمل الكنافة بالجبن

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبل رمضان.. الوصفة السرية للكنافة النابلسية الأصلية بالعكاوي والموتزاريلا لطعم يذوب في الفم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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