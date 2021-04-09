السوبيا هي من المشروبات التي لا غنى عنها في سهر رمضان الكريم والذي تفصلنا عنه ايام قليلة لذلك نجد ان الجميع يقوم بالتحضير لعصائر الشهر الكريم والتي من اهمها الخروب والسوبيا والعرقسوس والتمر هندي والكركديه ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل مشروب السوبيا.

طريقة تحضير السوبيا:

السوبيا هي من المشروبات المفضلة لدى الجميع حيث انها تتميز لمذاقها الحلو والشهي والذي يختلف عن الكثير من المشروبات الأخرى، كما تتميز بسهولة تحضيرها.

المكونات:

كوب زبادي

كيلو من اللبن

ملعقة صغيرة ملح ليمون

ربع ملعقة صغيرة من المستكة

خبز التوست

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من الارز المطحون

طريقة التحضير: