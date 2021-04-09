السوبيا هي من المشروبات التي لا غنى عنها في سهر رمضان الكريم والذي تفصلنا عنه ايام قليلة لذلك نجد ان الجميع يقوم بالتحضير لعصائر الشهر الكريم والتي من اهمها الخروب والسوبيا والعرقسوس والتمر هندي والكركديه ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل مشروب السوبيا.
طريقة تحضير السوبيا:
السوبيا هي من المشروبات المفضلة لدى الجميع حيث انها تتميز لمذاقها الحلو والشهي والذي يختلف عن الكثير من المشروبات الأخرى، كما تتميز بسهولة تحضيرها.
المكونات:
- كوب زبادي
- كيلو من اللبن
- ملعقة صغيرة ملح ليمون
- ربع ملعقة صغيرة من المستكة
- خبز التوست
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب من الارز المطحون
طريقة التحضير:
- نقوم بوضع كيلو ونصف من الحليب في وعاء على النار ثم نقوم باضافة السكر الى الحليب ونقوم بالتقليب حتى يذوب السكر.
- ثم نقوم بإضافة الفانيليا ثم نضيف لب الخبز او خبز التوست الى الحليب حتى نتأكد انه قد ذاب تماما.
- ثم نضيف الارز المطحون الى الحليب ونستمر في التقليب جيدا، ثم نترك الحليب على النار حتى يصبح قوامه سميك .
- ثم نضيف ملح الليمون الى ونستمر في التقليب لمدة خمس دقائق ثم نقوم بازالته من على النار.
- ثم نقوم بإضافة الزبادي له ثم نقوم بوضعه في الثلاجة لمدة اثنى عشر ساعة أو من الليل الى الصباح او من الصباح الى الليل مثلا ثم نقوم بتقديمه لافراد الاسره ويمكن وضع القرفه على وجهه فهي تعطي له مذاق حلو
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السوبيا هي من المشروبات التي لا غنى عنها في سهر رمضان الكريم والذي تفصلنا عنه ايام قليلة لذلك نجد ان الجميع يقوم بالتحضير لعصائر الشهر الكريم والتي من اهمها الخروب والسوبيا والعرقسوس والتمر هندي والكركديه ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل مشروب السوبيا.
طريقة تحضير السوبيا:
السوبيا هي من المشروبات المفضلة لدى الجميع حيث انها تتميز لمذاقها الحلو والشهي والذي يختلف عن الكثير من المشروبات الأخرى، كما تتميز بسهولة تحضيرها.
المكونات:
- كوب زبادي
- كيلو من اللبن
- ملعقة صغيرة ملح ليمون
- ربع ملعقة صغيرة من المستكة
- خبز التوست
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب من الارز المطحون
طريقة التحضير:
- نقوم بوضع كيلو ونصف من الحليب في وعاء على النار ثم نقوم باضافة السكر الى الحليب ونقوم بالتقليب حتى يذوب السكر.
- ثم نقوم بإضافة الفانيليا ثم نضيف لب الخبز او خبز التوست الى الحليب حتى نتأكد انه قد ذاب تماما.
- ثم نضيف الارز المطحون الى الحليب ونستمر في التقليب جيدا، ثم نترك الحليب على النار حتى يصبح قوامه سميك .
- ثم نضيف ملح الليمون الى ونستمر في التقليب لمدة خمس دقائق ثم نقوم بازالته من على النار.
- ثم نقوم بإضافة الزبادي له ثم نقوم بوضعه في الثلاجة لمدة اثنى عشر ساعة أو من الليل الى الصباح او من الصباح الى الليل مثلا ثم نقوم بتقديمه لافراد الاسره ويمكن وضع القرفه على وجهه فهي تعطي له مذاق حلو
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