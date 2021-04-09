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أسهل وأسرع طريقة لعمل النوجا السريعة بالمكسرات في المنزل بطعم خطير وألذ من الجاهز فنجد أن الكثيرون سواء أطفال أا كبار يحبون هذه الحوى بشكل كبير، ولذلك حفاظاً على الأطفال وأيضاً الأسرة من الحلوى الجاهزة والغير مضمون إنتاجها، نقدم لكم حلوى النوجا بطريقة سهلة وسريع.طريقة عمل النوجا بالمكسرات في المنزل بطريقة سهلة وطعم رهيب
يمكنك صنع وتحضير النوجا في المنزل بكل سهولة وبمكونات بسيطة واقتصادية، والطعم رهيب ولا في الخيال.مكونات على النوجا في المنزل مثل الجاهزة
- كوب من الحليب البودر، أي حوالي 120 جم.
- أربع ملاعق كبيرة من الزبدة، حوالي 60 جم.
- 300 جم من المارشيملو.
- 400 جم من المكسرات والفواكه المجففة مثل المشمش، اللوز، والبندق وغيرها حسب الرغبة.
وبهذا الشكل تصبح النوجا جاهزة لأكلها وتستطيعون فعلها بكل سهولة في البيت، وأتمنى أن تنال على إعجابكم وبالهناء والشفاء.
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أسهل وأسرع طريقة لعمل النوجا السريعة بالمكسرات في المنزل بطعم خطير وألذ من الجاهز فنجد أن الكثيرون سواء أطفال أا كبار يحبون هذه الحوى بشكل كبير، ولذلك حفاظاً على الأطفال وأيضاً الأسرة من الحلوى الجاهزة والغير مضمون إنتاجها، نقدم لكم حلوى النوجا بطريقة سهلة وسريع.طريقة عمل النوجا بالمكسرات في المنزل بطريقة سهلة وطعم رهيب
يمكنك صنع وتحضير النوجا في المنزل بكل سهولة وبمكونات بسيطة واقتصادية، والطعم رهيب ولا في الخيال.مكونات على النوجا في المنزل مثل الجاهزة
- كوب من الحليب البودر، أي حوالي 120 جم.
- أربع ملاعق كبيرة من الزبدة، حوالي 60 جم.
- 300 جم من المارشيملو.
- 400 جم من المكسرات والفواكه المجففة مثل المشمش، اللوز، والبندق وغيرها حسب الرغبة.
وبهذا الشكل تصبح النوجا جاهزة لأكلها وتستطيعون فعلها بكل سهولة في البيت، وأتمنى أن تنال على إعجابكم وبالهناء والشفاء.
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