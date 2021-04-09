ماسك الشاي الأخضر لتفتيح البشرة الدهنية والتخلص من اسمرار الشمس

ماسك الشاي الأخضر لتفتيح البشرة الدهنية ، تعانى العديد من النساء للحصول على ماسكات فعالة للتفتيح وخصوصا للتفتيح البشرة الدهنية فليس جميع مسكات التفتيح فعالة أو تقوم بأثر فعال على بشرتك ومنهم ما يقوم بأثر ولكن ببطء شديد فيصبح غير فعال وتفضل النساء الماسكات سريعة المفعول وخصوصا مع البشرة الدهنية فهي متعبة ولا يظهر فيها النتيجة بسهولة ولذلك قدمنا لكى هذا القناع سريع المفعول والذي يغذى بشرتك وهو ماسك الشاي الأخضر لتفتيح البشرة الدهنية.

ماسك الشاي الأخضر لتفتيح البشرة الدهنية

يوجد العديد من الطرق لتفتيح البشرة تعرفي عليها ولكن هذا اكثر ماسك فعال ومؤثر على البشرة الدهنية و يوجد العديد من الماسكات لتحسين البشرة الدهنية وهو ماسك الروب والعسل مناسب للبشرة الدهنية ؛لإنها صعب التعامل معها ويجب التعامل بحذر وليس أي ماسك يصلح مع البشرة الدهنية.

مكونات الماسك:

2 ملعقة من الشاي الأخضر.

2 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من السكر.

كبسولة فيتامين e.

قومى بإحضار إناء وقومى بوضع 2 ملعقة من الشاي الأخضر وفوقهم 2 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض وفوقهم ملعقة كبيرة من السكر وقومى بإفراغ كبسولة من فيتامين e.

اخلطيهم واتركيهم ليتجانسوا سويا لمدة 5 دقائق سويا ثم قومى بغسل وجهك جيد بالغسول والماء الدافئ ؛ لفتح مسام وجهك.

لفتح مسام وجهك. قومى بوضع الخليط على وجهك و وزعيه على وجهك بالفرشاة ؛ ليسهل توزيعة لوجود العسل واتركيه لمدة 20دقيقة على وجهك دون مسحه.

ليسهل توزيعة لوجود العسل واتركيه لمدة 20دقيقة على وجهك دون مسحه. قومى بغسل وجهك بالماء البارد جيدا و الغسول و قومى بوضع ماء الورد ذات التركيز العالي الخاص بالماسكات على وجهك ؛ لغلق المسامات.

لغلق المسامات. ثم قومى بوضع التونر الخاص بك على وجهك فهي خطوة مهمة لذوى البشرة الدهنية.

قومى بتكرار ماسك الشاي الأخضر مرتين في الأسبوع.

مرتين في الأسبوع. ستلاحظين خلال الأيام القادمة إن وجهك يتفتح وتزول أثار البقع الناتجة عن الحبوب واسمرار الوجه من الشمس وحول الفم ؛ نتيجة استخدام معجون الأسنان.

طريقة الاستخدام

وإليك ماسك للتخلص من الحبوب وتهدئتها لإصحاب البشرة الدهنية وأيضاً طريقة لأطاله أظافرك ولذلك يا سيدتي الجميلة قدمنا لكى هذا ماسك الشاي الأخضر لتفتيح البشرة الدهنية.