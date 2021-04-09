كيكة إسفنجية ببيضتين في الخلاط بخطوة واحدة

تعتبر الكيكة الإسفنجية هى أساس كل الحلويات فمنها نصنع قوالب الجاتو اللذيذة بأشكالها المختلفة التي دائماً تشعرنا بالبهجة وتصحبنا معها إلى الفرحة. واليوم في مقالنا هذا سوف نتعلم سوياً طريقة تحضير الكيكة الإسفنجية في الخلاط الكهربائي وبخطوة واحدة وبمكونات بسيطة، فقط كل ما سوف نحتاجه هو القليل من الدقيق مع عدد بيضتان وكوب من اللبن وبعض المكونات الأخرى مما يجعلها أكثر من بسيطة. مقادير الكيكة الإسفنجية كوبان من الدقيق الأبيض الفاخر. بيضتان بدرجة حرارة الغرفة. كوب من السكر الأبيض الناعم. كوب إلا ربع الكوب من الزيت النباتي. كوب من اللبن السائل كامل الدسم. ملعقتان كبيرتان بيكنج باودر. ملعقة صغيرة فانيليا. ذرة ملح طعام ناعم. طريقة عمل الكيكة الإسفنجية ينخل الدقيق مع البيكنج باودر والملح ويقلب الخليط جيداً. في الخلاط الكهربائي يوضع البيض مع الفانيليا ويخفق جيداً حتى يصنع رغاوي. يضاف السكر للبيض ويخفق جيداً حتى يصبح لون الخليط فاتح. يضاف اللبن للخليط ويخفق على سرعة عالية حتى يذوب السكر تماماً. يضاف الزيت للخليط ونستمر في الخفق حتى يصبح الخليط كريمي. يضاف الدقيق تدريجياً مع استمرار الخفق على سرعه متوسطة حتى يختفي الدقيق تماماً. نحضر قالب لتسوية الكيكة الإسفنجية به ونفرشه بورق الزبدة. يصب الخليط في القالب ويوزع جيداً حتى لا يصبح جانب أعلى من الآخر. يدخل القالب الفرن المحمي مسبقاً على درجة حرارة مائة خمسة وثمانون درجة مئوية. يبقى قالب الكيكة في الفرن دون أن نفتح عليه لمدة خمسة وثلاثون دقيقة. مقادير الكيكة الإسفنجيةطريقة عمل الكيكة الإسفنجية الوسوم

تعتبر الكيكة الإسفنجية هى أساس كل الحلويات فمنها نصنع قوالب الجاتو اللذيذة بأشكالها المختلفة التي دائماً تشعرنا بالبهجة وتصحبنا معها إلى الفرحة. واليوم في مقالنا هذا سوف نتعلم سوياً طريقة تحضير الكيكة الإسفنجية في الخلاط الكهربائي وبخطوة واحدة وبمكونات بسيطة، فقط كل ما سوف نحتاجه هو القليل من الدقيق مع عدد بيضتان وكوب من اللبن وبعض المكونات الأخرى مما يجعلها أكثر من بسيطة. مقادير الكيكة الإسفنجية كوبان من الدقيق الأبيض الفاخر. بيضتان بدرجة حرارة الغرفة. كوب من السكر الأبيض الناعم. كوب إلا ربع الكوب من الزيت النباتي. كوب من اللبن السائل كامل الدسم. ملعقتان كبيرتان بيكنج باودر. ملعقة صغيرة فانيليا. ذرة ملح طعام ناعم. طريقة عمل الكيكة الإسفنجية ينخل الدقيق مع البيكنج باودر والملح ويقلب الخليط جيداً. في الخلاط الكهربائي يوضع البيض مع الفانيليا ويخفق جيداً حتى يصنع رغاوي. يضاف السكر للبيض ويخفق جيداً حتى يصبح لون الخليط فاتح. يضاف اللبن للخليط ويخفق على سرعة عالية حتى يذوب السكر تماماً. يضاف الزيت للخليط ونستمر في الخفق حتى يصبح الخليط كريمي. يضاف الدقيق تدريجياً مع استمرار الخفق على سرعه متوسطة حتى يختفي الدقيق تماماً. نحضر قالب لتسوية الكيكة الإسفنجية به ونفرشه بورق الزبدة. يصب الخليط في القالب ويوزع جيداً حتى لا يصبح جانب أعلى من الآخر. يدخل القالب الفرن المحمي مسبقاً على درجة حرارة مائة خمسة وثمانون درجة مئوية. يبقى قالب الكيكة في الفرن دون أن نفتح عليه لمدة خمسة وثلاثون دقيقة. مقادير الكيكة الإسفنجيةطريقة عمل الكيكة الإسفنجية

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