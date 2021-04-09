طريقة عمل كيكة الأناناس المقلوبة بالكراميل في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل كيكة الأناناس ، كما هو معروف أن افضل أنواع الحلويات لدي معظم الناس هي الكيك بكل أنواعها، وتختلف طرق تحضيرها من مكان لمكان آخر، ولك ستظل الكيك هي اكثر أنواع الحلوي طلباً، وهذا لأنها سهلة التحضير وجميع مكوناتها متوفرة في المنزل معظم الوقت، لذلك فلقد جئنا لك بطريقة جديدة ومختلفة وهي كيك الأناناس، اكمل معنا لتتعرف علي الوصفة كاملة وخطوات إعدادها في المنزل بكل سهولة.

تعتبر كيك الأناناس هي افضل اختيار لمحبي فاكهة الأناناس ومن يريد تجربة حلويات مختلفة وليست تقليدية، وكما هو معروف أن فاكهة الأناناس تحتوي علي كمية عالية من الفوائد التي تفيد جسم الإنسان، وأيضاً تستخدم بكثرة ضمن الفواكه التي تدخل في تزيين الحلويات عموماً.

للكراميل ستحتاجين لكوب سكر.

عدد 3 بيضات.

رشه ملح.

كوب إلا ربع عصير أناناس (3/4 كوب).

كوب إلا ربع سكر (3/4 كوب).

1/2 كوب زيت.

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

1/2 ملعقة كبيرة فانيليا سائلة.

كمية من حلقات أناناس تكفي قالب الكيك.

ضعي كوب السكر في وعاء علي نار هادئة مع التقليب واتركيه حتي يذوب ويصبح كراميل لونه ذهبي. اسكبي الكراميل في قالب الكيك وقومي بتوزيعه في القاع. قومي توزيع حلقات الأناناس في القالب فوق الكراميل. في الخلاط قومي بوضع البيض والسكر والزيت وعصير الأناناس ورشه الملح واخلطيهم جيداً حتي تمتزج جميع المقادير ويتكون خليط كيك الأناناس. ضعي خليط كيك الأناناس في وعاء وقومي بنخل الدقيق الأبيض والبيكنج بودر عليه، ثم قومي بخلط جميع المكونات معاً باستخدام المضرب السلكي، حتي تتأكدي أن جميع المكونات امتزجت جيداً وان لا يوجد أي تكتلات لحبيبات الدقيق. ضيفي الفانيليا الي خليط كيك الأناناس واكملي التقليب. اسكبي خليط كيكة الأناناس فوق حلقات الأناناس والكراميل في القالب. ضعي قالب الكيك في فرن مسخن مسبقاً علي درجة حرارة 180 لمدة 25-30 دقيقة. اختبري نضج الكيك بعود خشبي أو سكينة، وإذا كانت نظيفة فتأكدي أنها نضجت. قومي بقلب الكيك في قالب التقديم وهي ساخنة وتقدم باردة.

مقادير كيك الأناناسخطوات التحضير