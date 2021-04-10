طريقة عمل طبق المقلقل السعودي باللحم الضأن مثل المطاعم

طبق المقلقل السعودي ، من الأطباق المشهورة في الوطن العربي، وهو طبق لا غنى عنه على الموائد والسفر في الحفلات والعزومات والأعياد وخاصة عيد الأضحى، وهو من الأطباق المميزة التي تحتوي على كمية كبيرة من الخضروات الطازجة التي تعطي الجسم الحيوية والنشاط، وطريقة تحضيره سهلة وبسيطة، ولا تستغرق منا وقت ولا جهد في عمله، وطعمه طيب ورائحته شهية مما يجعل الكثير من الناس يفضلون تناوله، ويوجد له طريقتين في تحضيره مقلقل اللحم السعودي ومقلقل اللحم بالكبدة السعودي، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل طبق المقلقل السعودي باللحم الضأن الساخن مثل المطاعم بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات طبق المقلقل السعودي باللحم الضأن

توجد العديد من المكونات لعمل المقلقل بالمنزل وهى كما يلي:-

نصف كيلو من اللحم الضأن المقطع مكعبات صغيرة. بصلة كبيرة مقطعة مكعبات. طبق من الفلفل الألوان المقطع مكعبات. طبق من الطماطم المقطع مكعبات. ربع ملعقة من الثوم المفروم. ملعقة من الفلفل الأسود. ملعقة من الملح. ملعقة من الكزبرة. ملعقة من بهارات اللحمة. ثلاث ملاعق من الزيت.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير المقلقل السعودي باللحم الضأن بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نحضر طاسة كبيرة ونضعها على النار، ونضع بها الزيت ثم نضيف اللحمة ونقلبهم جيداً مع بعض.

نقوم بإضافة كوب من الماء الدافئ على اللحمة ونغطيها ونتركها لمدة ربع ساعة حتى تنضج.

نقوم بتهدئة النار، ثم نضيف البصل، والثوم، ونقلب مرة ثانية، ثم نضيف الفلفل الألوان ونقلبهم جيداً.

بعد ذلك نضيف الطماطم والبهارات ونقلبهم جيداً على نار هادئة حتى تنضج تماماً.

نرفع الطاسة من على النار، ثم نقوم بتفريغ المقلقل في طبق التقديم وبالهناء والشفاء.

نصائح عند عمل المقلقل السعودي بالمنزل

توجد بعض النصائح البسيطة سوف نتعرف عليها لعمل المقلقل بالطريقة الصحيحة وهى كما يلي: