كريم كولاجين طبيعي لمقاومة التجاعيد وخطوط الوجه ويمنحك تفتيح ونضارة، البشرة المثالية هو ما ترغب به كل النساء عامةً حتي تكون في أجمل إطلاله دائماً، ولكن عندما تقترب من مرحلة التقدم في العمر فهذا يسبب لها نوع من الخوف والقلق، وذلك لأنه سوف يبدأ عليها علامات الكبر في العمر وذلك ما لا تريده أي فتاة، ولذلك تلجأ إلي شراء منتجات الكولاجين والتي تتوافر في محلات مستحضرات التجميل في شكل كريم، أو عن طريق شراء مكملات الكولاجين كالحبوب من الصيدليات، ولكن هذه الطريقة تعد مكلفة للغاية كما أنها تؤثر بالسلب علي البشرة فيما بعد ولهذا سوف أقدم لكي طريقة تحضير كريم كولاجين طبيعي من صنع يديك وبمكونات بسيطة وفعالة.

أفضل كريم كولاجين للقضاء علي التجاعيد والخطوط لبشرة نضرة وأصغر سناً

الكولاجين هو العنصر الأساسي والمسئول عن الحفاظ علي شباب البشرة، ولكن عند حدوث أعراض نقص في الكولاجين فهو يؤثر علي تعابير الوجه، حيث تبدأ ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة خاصةً في منطقة العين مما يشكل مظهر غير مستحب ولهذا يجب الاعتماد علي مكونات طبيعية تجعلك أصغر عمراً وتحافظ علي شباب وجهك، وذلك لأنها تعد من أفضل المكونات لعمل أقوي كريم كولاجين لشد تجاعيد البشرة وتبييضها والتخلص من التجاعيد نهائياً.

كريم كولاجين من زبدة الشيا وزيت اللوز لمحاربة التجاعيد وخطوط الوجه

زبدة الشيا من المكونات الفعالة في التخلص من تجاعيد الوجه والخطوط الرفيعة، حيث تحتوي علي فيتامينات ومضادات للأكسدة تعزز من مرونة الجلد وتحافظ علي نضارة البشرة، وزيت اللوز من أفضل الزيوت الطبيعية المرطبة للبشرة حيث يحتوي علي أحماض دهنية تساعد في تعزيز مرونة بشرة الوجه ويزيد من مقاومتها لظهور التجاعيد.

4 ملاعق كبيرة من زبدة الشيا.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

2 كبسولة من فيتامين E.

بضع قطرات من عصير الليمون.

يتم خلط المكونات السابقة حتي تحصلي علي خليط أبيض اللون، ثم يطبق أفضل كريم كولاجين بعد تنظيف البشرة وتجفيفها.

بعد تنظيف البشرة وتجفيفها. يتم تدليك كريم الكولاجين حتي تمتصه البشرة جيداً، ويترك لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر ويستخدم كريم الكولاجين الطبيعي يومياً ويفضل قبل النوم مع الاستمرار عليه لنتائج مذهلة.

مكونات كريم كولاجين طبيعي لمقاومة تجاعيد وخطوط الوجهطريقة تحضير كريم كولاجين طبيعي وكيفية الاستخدام لبشرة صافية وأكثر شباب