أسرار عمل بيتزا المطاعم على الطريقة الإيطالية ونصائح في التسوية تجعلها مثل الجاهزة بالضبط

هناك ازدياد واضح وكبير في عمليات البحث عن بيتزا المطاعم، التي يرغب العديد من الأفراد تحضيرها في المنزل لتجنب الأموال الباهظة التي تباع بها في المحلات، وتكثفت عمليات البحث في تلك الفترة بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المعظم، لرغبة الأفراد في تناول المأكولات التي يصعب تحضيرها خلال الشهر الكريم، لأن المعجنات تتسبب في تلبك المعدة بعد فترة طويلة من الصيام على مدار اليوم، مما يجعلنا نتجنب تحضيرها في شهر رمضان، ولذلك نقدم لكم اليوم وصفات متعددة لتحضير البيتزا على طريقة أشهر المطاعم. طريقة عمل بيتزا المطاعم طريقة عمل بيتزا المطاعم مكونات العجين 4 كوب من الدقيق المنخول.

1 كوب من الزبادي.

3/4 كوب من الماء.

1/2 كوب من زيت الزيتون.

1/4 كوب من الزعتر.

ملعقة من الملح. طريقة عمل العجين نقوم بإضافة جميع المكونات الجاف سوياً وتقليبهم في وعاء العجن الكبير. نبدأ بإضافة الزباي ثم الماء، والعجن جيداً لمدة 10 دقائق على الأقل حتى تتجانس العجينة. بمجرد الحصول على عجينة ناعمة ولينة قوم بدهنها بزيت الزيتون هي والوعاء جيداً. تغلف العجينة بالنايلون وتحفظ في مكان دافيء لمدة ساعة على الأقل لتختمر ويتضاعف حجمها. طريقة عمل صلصة البيتزا طريقة عمل صلصة البيتزا المكونات 3 ملعقة كبيرة من السكر البني.

2 ملعقة من خل التفاح.

حبة صغيرة من البصل المبشور.

4 ملعقة من الكاتشب.

1/2 كوب من الماء.

2 ملعقة من صوص الصويا.

2 ملعقة من المستردة.

1 ملعقة من زيت الزيتون.

1 ملعقة من دبس الرمان.

فلفل حار حسب الرغبة.

2 فص من الثوم المهروس. طريقة عمل الصلصة نقوم بتشويح الثوم والبصل في زيت الزيتون حتى يصبح لونهم ذهبي. نبدأ بإضافة جميع المكونات السائلة واحدة تلو الأخرى. نقلب كافة المكونات حتى تتجانس وتبدأ في الغليان. تترك خمس دقائق على النار وتستخدم باردة. أفكار لحشوات بيتزا المطاعم الدجاج المفروم.

اللحم المفروم.

خضروات مشكلة.

جبن مشكلة.

قطع الدجاج المشوي.

التونة.

الجمبري. أفكار لحشوات بيتزا المطاعم الوسوم

هناك ازدياد واضح وكبير في عمليات البحث عن بيتزا المطاعم، التي يرغب العديد من الأفراد تحضيرها في المنزل لتجنب الأموال الباهظة التي تباع بها في المحلات، وتكثفت عمليات البحث في تلك الفترة بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المعظم، لرغبة الأفراد في تناول المأكولات التي يصعب تحضيرها خلال الشهر الكريم، لأن المعجنات تتسبب في تلبك المعدة بعد فترة طويلة من الصيام على مدار اليوم، مما يجعلنا نتجنب تحضيرها في شهر رمضان، ولذلك نقدم لكم اليوم وصفات متعددة لتحضير البيتزا على طريقة أشهر المطاعم. طريقة عمل بيتزا المطاعم طريقة عمل بيتزا المطاعم مكونات العجين 4 كوب من الدقيق المنخول.

1 كوب من الزبادي.

3/4 كوب من الماء.

1/2 كوب من زيت الزيتون.

1/4 كوب من الزعتر.

ملعقة من الملح. طريقة عمل العجين نقوم بإضافة جميع المكونات الجاف سوياً وتقليبهم في وعاء العجن الكبير. نبدأ بإضافة الزباي ثم الماء، والعجن جيداً لمدة 10 دقائق على الأقل حتى تتجانس العجينة. بمجرد الحصول على عجينة ناعمة ولينة قوم بدهنها بزيت الزيتون هي والوعاء جيداً. تغلف العجينة بالنايلون وتحفظ في مكان دافيء لمدة ساعة على الأقل لتختمر ويتضاعف حجمها. طريقة عمل صلصة البيتزا طريقة عمل صلصة البيتزا المكونات 3 ملعقة كبيرة من السكر البني.

2 ملعقة من خل التفاح.

حبة صغيرة من البصل المبشور.

4 ملعقة من الكاتشب.

1/2 كوب من الماء.

2 ملعقة من صوص الصويا.

2 ملعقة من المستردة.

1 ملعقة من زيت الزيتون.

1 ملعقة من دبس الرمان.

فلفل حار حسب الرغبة.

2 فص من الثوم المهروس. طريقة عمل الصلصة نقوم بتشويح الثوم والبصل في زيت الزيتون حتى يصبح لونهم ذهبي. نبدأ بإضافة جميع المكونات السائلة واحدة تلو الأخرى. نقلب كافة المكونات حتى تتجانس وتبدأ في الغليان. تترك خمس دقائق على النار وتستخدم باردة. أفكار لحشوات بيتزا المطاعم الدجاج المفروم.

اللحم المفروم.

خضروات مشكلة.

جبن مشكلة.

قطع الدجاج المشوي.

التونة.

الجمبري. أفكار لحشوات بيتزا المطاعم

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرار عمل بيتزا المطاعم على الطريقة الإيطالية ونصائح في التسوية تجعلها مثل الجاهزة بالضبط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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