طريقة تحضير بلح الشام في المنزل بالخطوات في 10 ثواني فقط بأسهل وأشهي طريقة

طريقة تحضير بلح الشام في المنزل بلح الشام يعد من أشهى الحلويات التي يفضل العديد من الأشخاص تناولها، فهي من الحلويات الشرقية المشهورة في بلاد الشام، ولذلك سنقدم لكم في هذا المقال أسهل الخطوات لتحضير بلح الشام في المنزل.

طريقة تحضير بلح الشام في المنزل

بلح الشام يعد من أشهى الحلويات التي يفضل العديد من الأشخاص تناولها، فهي من الحلويات الشرقية المشهورة في بلاد الشام، ولذلك سنقدم لكم في هذا المقال أسهل الخطوات لتحضير بلح الشام في المنزل.

بلح الشام يعتبر من الحلويات المحببة لدى الكثير من الأشخاص، فأول دولة قامت بصنعه هي بلاد الشام، ثم انتقلت طريقة تحضيره إلى مصر بشكل خاص والدول العربية بشكل عام، ولذلك سنذكر لكم الآن طريقة تحضير بلح الشام.

المقادير

كوب ونصف كوب من الطحين المنخول.

عدد 6 بيضات.

8 ملاعق من الزيت النباتي أو الزبدة.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيلا السائلة.

كوب واحد من الماء.

زيت نباتي للقلي.

مقادير القطر .

2كوب من السكر.

كوب واحد من الماء.

ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.

لكي نقوم بتحضير القطر يجب وضع السكر والماء على درجة حرارة متوسطة، يضاف إلى المزيج السابق عصير الليمون ويترك لمدة 160 ثانية على الأقل.

يضاف الماء مع الزبدة في وعاء عميق ونضعه على النار لكي تغلي المكونات سوياً، يرفع القدر من على النار ويضاف إليه

الطحين بشكل تدريجي واستمري عزيزتي في التقلب لكي لا تتكتل العجينة ويضاف باقي الطحين إلى المزيج لكي تتشكل إلينا العجينة.

توضع العجينة مرة أخرى إلى النار واستمري في التحريك لمدة دقيقة على الأقل، من ثم رفعه من النار ويوضع في العجانة الكهربائية.

يضاف البيض بشكل تدريجي بعد أن تبرد العجينة، يضاف بيضة تلو الأخرى واستمري في التقليب من ثم نضع الفانيلا ونخفقها.

يتم وضع عجينة بلح الشام في كيس الحلويات، ويسخن كمية من الزيت في وعاء عميق وقبل أن يصل الزيت إلى درجة السخونة المطلوبة يتم وضع حبات بلح الشام من خلال الضغط على الكيس الحلواني.

من الأفضل تقطيع الحبات عندما يصلوا إلى 5 سم.

يتم ترك بل الشام في الزيت لكي يتحمر، وعندما يميل لونه إلى اللون الذهبي يتم إخراجه ويوضع في القطر الذي قمنا بتحضيره في السابق.

وفي النهاية يتم تصفيته ويقدم في الطبق الخاص.

طريقة التحضير