طريقة عمل الزلابية المقرمشة الرمضانية في المنزل بكل سهولة وبأقل الامكانيات

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الزلابية ، تعتبر من الحلويات المشهورة في شهر رمضان الكريم والمناسبات والاعياد، وهي من الحلويات التي يحبها الكبار والصغار ومنهم من يحبها مقرمشة ومنهم من يحبها طرية، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان لآخر، وهي من الحلويات المشهورة جدا في الدول العربية وخاصتاً مصر وبلاد الشام والعراق والمغرب، ويمكن توزيعها صدقات، وتتكون من مكونات متوفرة في كل بيت، ويمكن عملها بالشركات أو رشها بالسكر حسب الرغبة، سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل الزلابية المقرمشة بكل سهولة فى المنزل خطوة بخطوة.مكونات عمل الزلابية
تتكون الزلابية من بعض المكونات التي تجعلها مقرمشة ولذيذة وهي كالتالي:-
- ٢ كوب من الدقيق الأبيض.
- رشة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- ٢ كوب من الماء.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- زيت للقلي.
- شربات.
هناك ثلاث مكونات لعمل الشربات وهي كالتالي:-
- كوب من الماء.
- ٢ كوب من السكر.
- ٥ قطرات من عصير الليمون.
طريقة الإعداد
تحضير إناء ونضعه على النار ونضع به الماء والسكر ونقلب حتى يذوب السكر، ونضيف إليه قطرات من عصير الليمون، ونقلب ونتركه لمدة نصف ساعة مع التقليب من حين لآخر، ويجب أن يكون الشربات متوسط ولا خفيف ولا ثقيل، ونرفع الإناء من على النار ونتركه حتى يبرد قليلاً ويصبح جاهز للاستخدام.طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير الزلابية في المنزل زي الجاهزة خطوة بخطوة وهي كالآتي:-
- نقوم بوضع الدقيق في وعاء عميق، ثمّ نضيف إليه النشا، والخميرة الفورية، والسكر والفانيلا، ثم نقلب المكونات جيداً.
نضيف بعد ذلك الماء بالتدريج للحصول على عجينة طرية سائلة.
- قومي بتغطية الإناء ونتركه حتى يتخمر.
نقوم بتحضير مقلاة ونضعها على النار ونضع بها الزيت ونتركه حتى يسخن جيداً.
- نقوم بلل ملعقة بالزيت ونشكل الزلابية بها ثمّ نضعها بالزيت الساخن.
- نحركها بالزيت إلى أن تحمر وتصبح مقرمشة ويصبح لونها ذهبي.
- ثم نقوم بوضعها في الشربات ثم نضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.
الوسوم
الزلابية ، تعتبر من الحلويات المشهورة في شهر رمضان الكريم والمناسبات والاعياد، وهي من الحلويات التي يحبها الكبار والصغار ومنهم من يحبها مقرمشة ومنهم من يحبها طرية، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان لآخر، وهي من الحلويات المشهورة جدا في الدول العربية وخاصتاً مصر وبلاد الشام والعراق والمغرب، ويمكن توزيعها صدقات، وتتكون من مكونات متوفرة في كل بيت، ويمكن عملها بالشركات أو رشها بالسكر حسب الرغبة، سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل الزلابية المقرمشة بكل سهولة فى المنزل خطوة بخطوة.مكونات عمل الزلابية
تتكون الزلابية من بعض المكونات التي تجعلها مقرمشة ولذيذة وهي كالتالي:-
- ٢ كوب من الدقيق الأبيض.
- رشة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- ٢ كوب من الماء.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- زيت للقلي.
- شربات.
هناك ثلاث مكونات لعمل الشربات وهي كالتالي:-
- كوب من الماء.
- ٢ كوب من السكر.
- ٥ قطرات من عصير الليمون.
طريقة الإعداد
تحضير إناء ونضعه على النار ونضع به الماء والسكر ونقلب حتى يذوب السكر، ونضيف إليه قطرات من عصير الليمون، ونقلب ونتركه لمدة نصف ساعة مع التقليب من حين لآخر، ويجب أن يكون الشربات متوسط ولا خفيف ولا ثقيل، ونرفع الإناء من على النار ونتركه حتى يبرد قليلاً ويصبح جاهز للاستخدام.طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير الزلابية في المنزل زي الجاهزة خطوة بخطوة وهي كالآتي:-
- نقوم بوضع الدقيق في وعاء عميق، ثمّ نضيف إليه النشا، والخميرة الفورية، والسكر والفانيلا، ثم نقلب المكونات جيداً.
نضيف بعد ذلك الماء بالتدريج للحصول على عجينة طرية سائلة.
- قومي بتغطية الإناء ونتركه حتى يتخمر.
نقوم بتحضير مقلاة ونضعها على النار ونضع بها الزيت ونتركه حتى يسخن جيداً.
- نقوم بلل ملعقة بالزيت ونشكل الزلابية بها ثمّ نضعها بالزيت الساخن.
- نحركها بالزيت إلى أن تحمر وتصبح مقرمشة ويصبح لونها ذهبي.
- ثم نقوم بوضعها في الشربات ثم نضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.
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