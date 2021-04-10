طريقة عمل القطايف السورية بالقشطة مثل المحلات حيث أن القطايف حلويات مشهورة جدًا في بلاد الشام، وهي من الحلويات الشعبية وكذلك في مصر وفي فلسطين، حيث يتم تناولها أو تحضيرها بشكل كبير في شهر رمضان المبارك، ويمكن تحضيرها بالعديد من الحشوات وذلك حسب الرغبة مثل حشوات اللوز والجوز والجبن والفستق الحلبي، وفي مقالنا هذا سوف نقوم بالتعرف على كيفية تحضير القطايف السورية أو الشامية. طريقة عمل القطايف السورية بالقشطة مثل المحلات مكونات القطايف السورية بالقشطة

2 كوب طحين أبيض.

2 كوب ماء فاتر.

2 ملعقة كبيرة سكر.

نصف ملعقة كبيرة خميرة فورية.

نصف ملعقة بيكنج بودر.

رشة من الملح. مكونات تحضير القشطة علبة من القشطة.

2 كوب لبن رائب بارد.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ويمكن استبدالها بملعقة صغيرة من ماء الورد. مكونات التزيين بندق مهروس للتزيين.

كمية من عسل النحل. طريقة عمل القطايف السورية بالقشطة مثل المحلات مكونات القطايف السورية بالقشطةمكونات تحضير القشطةمكونات التزيين طريقة تحضير وعمل القطايف السورية بالقشطة

نضع البيكنج باودر والطحين الأبيض والملح في وعاء ونخلطهم جيدًا من خلال الخلاط الكهربائي.

نقوم في وعاء آخر بخلط كل من الخميرة والسكر والماء، ثم نضيف الطحين الأبيض للخليط.

ونقوم بتغطية العجينة جيدًا ووضعها في مكان دافئ وتركها لمدة ساعة أو أكثر حتى تتخمر ويكون حجمها الضعف.

نقوم بوضع الفانيليا على اللبن الرائب مع النشا والتقليب جيدًا.

يتم وضع الخليط في إناء على درجة حرارة متوسطة حتي ذوبان النشا والتقليب المستمر، عندما يصبح الخليط قوامه كثيف نرفعه عن النار، ونضيف بعد ذلك علبة القشطة.

يتم تقليب المكونات مرة أخرى لتتشكل لدينا عجينة متجانسة، ثم نقوم بوضعها في الثلاجة لمدة لا تقل عن 60 دقيقة.

يتم إحضار مقلاة غير لاصقة يتم تسخينها على النار ويتم وضع العجينة من خلال ملعقة أو مغرفة حتى تكون العجينة على شكل دائرة، ويمكن استخدام أبريق الشاي أو قمع بلاستيك.

ونتركها حتى تتكون الفقاقيع بها، وحتى يصبح لونها ذهبي من جهة واحدة.

يتم تشكيل العجينة وحشوها بحشوة القشطة التي تم تحضيرها سابقًا.

تحضير مقلاة يوضع زيت نباتي بها على النار يتم حشو القطايف بالحشو المرغوب به وغلقها جيدًا.

وعندما يصبح لونها مائل للذهبي نقوم بإخراجها، ونضعها في القطر لبعض من الوقت وتصبح جاهزة للتقديم. الوسوم

طريقة عمل القطايف السورية بالقشطة مثل المحلات حيث أن القطايف حلويات مشهورة جدًا في بلاد الشام، وهي من الحلويات الشعبية وكذلك في مصر وفي فلسطين، حيث يتم تناولها أو تحضيرها بشكل كبير في شهر رمضان المبارك، ويمكن تحضيرها بالعديد من الحشوات وذلك حسب الرغبة مثل حشوات اللوز والجوز والجبن والفستق الحلبي، وفي مقالنا هذا سوف نقوم بالتعرف على كيفية تحضير القطايف السورية أو الشامية. طريقة عمل القطايف السورية بالقشطة مثل المحلات مكونات القطايف السورية بالقشطة

2 كوب طحين أبيض.

2 كوب ماء فاتر.

2 ملعقة كبيرة سكر.

نصف ملعقة كبيرة خميرة فورية.

نصف ملعقة بيكنج بودر.

رشة من الملح. مكونات تحضير القشطة علبة من القشطة.

2 كوب لبن رائب بارد.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ويمكن استبدالها بملعقة صغيرة من ماء الورد. مكونات التزيين بندق مهروس للتزيين.

كمية من عسل النحل. طريقة عمل القطايف السورية بالقشطة مثل المحلات مكونات القطايف السورية بالقشطةمكونات تحضير القشطةمكونات التزيين طريقة تحضير وعمل القطايف السورية بالقشطة

نضع البيكنج باودر والطحين الأبيض والملح في وعاء ونخلطهم جيدًا من خلال الخلاط الكهربائي.

نقوم في وعاء آخر بخلط كل من الخميرة والسكر والماء، ثم نضيف الطحين الأبيض للخليط.

ونقوم بتغطية العجينة جيدًا ووضعها في مكان دافئ وتركها لمدة ساعة أو أكثر حتى تتخمر ويكون حجمها الضعف.

نقوم بوضع الفانيليا على اللبن الرائب مع النشا والتقليب جيدًا.

يتم وضع الخليط في إناء على درجة حرارة متوسطة حتي ذوبان النشا والتقليب المستمر، عندما يصبح الخليط قوامه كثيف نرفعه عن النار، ونضيف بعد ذلك علبة القشطة.

يتم تقليب المكونات مرة أخرى لتتشكل لدينا عجينة متجانسة، ثم نقوم بوضعها في الثلاجة لمدة لا تقل عن 60 دقيقة.

يتم إحضار مقلاة غير لاصقة يتم تسخينها على النار ويتم وضع العجينة من خلال ملعقة أو مغرفة حتى تكون العجينة على شكل دائرة، ويمكن استخدام أبريق الشاي أو قمع بلاستيك.

ونتركها حتى تتكون الفقاقيع بها، وحتى يصبح لونها ذهبي من جهة واحدة.

يتم تشكيل العجينة وحشوها بحشوة القشطة التي تم تحضيرها سابقًا.

تحضير مقلاة يوضع زيت نباتي بها على النار يتم حشو القطايف بالحشو المرغوب به وغلقها جيدًا.

وعندما يصبح لونها مائل للذهبي نقوم بإخراجها، ونضعها في القطر لبعض من الوقت وتصبح جاهزة للتقديم.

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