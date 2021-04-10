طريقة الدونات الهشة بمكونات بسيطة في نصف ساعة تتوافر في المنزل، حيث أنها من الحلويات التي يحبها الأطفال كثيرًا، ويمكن تحضيرها في وقت قليل، وفي مقالنا هذا سوف نقوم بتوضيح طرق عمل الدونات الهشة بالمنزل.

ملعقة كبيرة خميرة فورية ناعمة.

2.5 كوب من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من برش البرتقال الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ثلاثة أرباع كوب حليب دافئ.

بيضة كبيرة الحجم.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

ربع ملعقة صغيرة قرفة.

3 ملاعق كبيرة سمن نباتي أبيض.

2 كوب من السكر البودرة الناعم.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

ملعقة كبيرة من الحليب أو الكريمة.

2 كوب من السكر البودرة الناعم.

3 ملاعق كبيرة من بودرة الكاكاو السادة.

ملعقتان كبيرتان من الحليب أو الكريمة.

زيت نباتي للقلي.

لون طعام للتزيين.

يتم خلط قليل من الدقيق مع الخميرة والفانيليا والملح والبيكنج بودر والبيض والسكر والسمنة والبرتقال والقرفة والحليب في محضرة الطعام، وتشغيلها على سرعة متوسطة حتى الحصول على عجينة ملساء وناعمة.

يتم وضع العجينة في طبق يتم دهنه مسبقًا بالزيت ويدهن سطحها بالزيت، وتغليفها بقطعة من النايلون.

ثم توضع في مكان دافئ لمدة 60 دقيقة حتى يتضاعف حجم العجينة.

يتم مد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق.

يتم تقطيع العجينة لدوائر من خلال قطاعة البسكويت الدائرية، وذلك حسب المقاس المرغوب.

يتم قطع دائرة صغيرة في وسط كل دائرة كبيرة.

يتم وضع الدوائر المرشوشة بالدقيق في طبق كبير، يتم تغطية العجينة بقطعة من النايلون وتترك في مكان دافئ لمدة 15 دقيقة.

يوضع الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة حتى يسخن الزيت تمامًا.

يتم وضع الدوائر في الزيت ويتم تقليبها حتى يصبح لونها ذهبي، ويتم رفعها وتوضع على ورق المطبخ من أجل التخلص من الزيت الزائد.

ثم يتم وضع الفانيليا والفانيليا والسكر والكريمة في طبق عميق، ويتم التقليب حتى الحصول على كريمة ناعمة وذات قوام سميك.

يتم إضافة قليل من لون الطعام وذلك على تغطية السكر للحصول على كريمة ملونة.

يتم وضع بودرة الكاكاو والسكر والكريمة في طبق آخر وتقليبهم من أجل أن تحصلي على صلصة ذات قوام سميك.

يتم غمس السطح لحبات الدونات في الشوكولاتة، ثم إضافة القليل من خليط الفانيليا والسكر عليها.

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