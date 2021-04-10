بيتزا الخلاط من أسهل وصفات البيتزا التي يمكنكِ تحضيرها في المنزل، فعلى الرغم من أن البيتزا ليست من الأكلات الشرقية إلا أنها لاقت قبول كبير في كل الدول العربية خاصة مصر فهي من الأطعمة التي يحبها الجميع ويمكنكِ تحضيرها في المنزل بكل سهولة، ونعرض لكِ طريقة عمل بيتزا الخلاط في دقائق معدودة وبطعم لا يقاوم.

نصف كوب لبن.

كوب دقيق.

نصف ملعقة صغيرة خميرة.

3 ملاعق كبيرة من الزيت.

بياض بيضة.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الحليب البودرة.

5 ملاعق كبيرة من الصلصة.

فصين ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة من الزيت.

رشة ملح.

فلفل أسود.

زعتر.

مكونات صلصة بيتزا الخلاط

في طاسة صغيرة قومي بوضع الزيت والثوم وقلبيه حتى تحصلي على لون ذهبي ثم قومي بوضع الصلصة والتوابل واخلطي كل المكونات معًا واتركيها حتى تبرد.

بيتزا الخلاط لن تحتاج منكِ إلى بذل جهد كبير في تحضيرها فهي لا تأخذ سوى عدة دقائق فقط اتبعي الخطوات التالية: