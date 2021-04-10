بيتزا الخلاط من أسهل وصفات البيتزا التي يمكنكِ تحضيرها في المنزل، فعلى الرغم من أن البيتزا ليست من الأكلات الشرقية إلا أنها لاقت قبول كبير في كل الدول العربية خاصة مصر فهي من الأطعمة التي يحبها الجميع ويمكنكِ تحضيرها في المنزل بكل سهولة، ونعرض لكِ طريقة عمل بيتزا الخلاط في دقائق معدودة وبطعم لا يقاوم.مكونات بيتزا الخلاط
- نصف كوب لبن.
- كوب دقيق.
- نصف ملعقة صغيرة خميرة.
- 3 ملاعق كبيرة من الزيت.
- بياض بيضة.
- نصف ملعقة صغيرة من السكر.
- ملعقة صغيرة من الحليب البودرة.
- 5 ملاعق كبيرة من الصلصة.
- فصين ثوم مهروس.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
- رشة ملح.
- فلفل أسود.
- زعتر.
في طاسة صغيرة قومي بوضع الزيت والثوم وقلبيه حتى تحصلي على لون ذهبي ثم قومي بوضع الصلصة والتوابل واخلطي كل المكونات معًا واتركيها حتى تبرد.طريقة تحضير بيتزا الخلاط
بيتزا الخلاط لن تحتاج منكِ إلى بذل جهد كبير في تحضيرها فهي لا تأخذ سوى عدة دقائق فقط اتبعي الخطوات التالية:
- ضعي الحليب والخميرة والسكر معًا وانتظري حتى تكون الخميرة فقاعات هواء صغيرة للتأكد من نشاطها.
- ضعي خليط الحليب والخميرة في الخلاط وضعي البيض والزيت والحليب البودرة واخلطيهم جيدًا.
- قومي بنخل الدقيق وضعي عليه خليط المكونات السائلة واخلطي كل المكونات معًا حتى تحصلي على عجينة ناعمة وليست ثقيلة.
- أشعلي الفرن على درجة حرارة 180 درجة وفي صينية متوسطة ضعي عجينة البيتزا واجعليها ذات سُمك متوسط واتركيها لمدة ربع ساعة حتى ترتاح.
- ضعي العجينة في الفرن لمدة عشر دقائق حتى تتماسك قليلًا ثم قومي بصناعة ثقوب بها باستخدام الشوكة وضعي عليها الصلصة والحشوة التي تفضلينها والجبن الموزاريلا واتركيها لمدة عشر دقائق أو ربع ساعة في الفرن حتى تنضج.
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بيتزا الخلاط من أسهل وصفات البيتزا التي يمكنكِ تحضيرها في المنزل، فعلى الرغم من أن البيتزا ليست من الأكلات الشرقية إلا أنها لاقت قبول كبير في كل الدول العربية خاصة مصر فهي من الأطعمة التي يحبها الجميع ويمكنكِ تحضيرها في المنزل بكل سهولة، ونعرض لكِ طريقة عمل بيتزا الخلاط في دقائق معدودة وبطعم لا يقاوم.مكونات بيتزا الخلاط
- نصف كوب لبن.
- كوب دقيق.
- نصف ملعقة صغيرة خميرة.
- 3 ملاعق كبيرة من الزيت.
- بياض بيضة.
- نصف ملعقة صغيرة من السكر.
- ملعقة صغيرة من الحليب البودرة.
- 5 ملاعق كبيرة من الصلصة.
- فصين ثوم مهروس.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
- رشة ملح.
- فلفل أسود.
- زعتر.
في طاسة صغيرة قومي بوضع الزيت والثوم وقلبيه حتى تحصلي على لون ذهبي ثم قومي بوضع الصلصة والتوابل واخلطي كل المكونات معًا واتركيها حتى تبرد.طريقة تحضير بيتزا الخلاط
بيتزا الخلاط لن تحتاج منكِ إلى بذل جهد كبير في تحضيرها فهي لا تأخذ سوى عدة دقائق فقط اتبعي الخطوات التالية:
- ضعي الحليب والخميرة والسكر معًا وانتظري حتى تكون الخميرة فقاعات هواء صغيرة للتأكد من نشاطها.
- ضعي خليط الحليب والخميرة في الخلاط وضعي البيض والزيت والحليب البودرة واخلطيهم جيدًا.
- قومي بنخل الدقيق وضعي عليه خليط المكونات السائلة واخلطي كل المكونات معًا حتى تحصلي على عجينة ناعمة وليست ثقيلة.
- أشعلي الفرن على درجة حرارة 180 درجة وفي صينية متوسطة ضعي عجينة البيتزا واجعليها ذات سُمك متوسط واتركيها لمدة ربع ساعة حتى ترتاح.
- ضعي العجينة في الفرن لمدة عشر دقائق حتى تتماسك قليلًا ثم قومي بصناعة ثقوب بها باستخدام الشوكة وضعي عليها الصلصة والحشوة التي تفضلينها والجبن الموزاريلا واتركيها لمدة عشر دقائق أو ربع ساعة في الفرن حتى تنضج.
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