مكون طبيعي لتبييض وتفتيح الوجه والبقع الداكنة في نصف ساعة للعروسة

كل عروسة تواجه ضغوطات كثيرة قبل موعد زفافها فالطبع يمنعها هذا عن الاهتمام ببشرتها ونقائها، ولكن عند الاقتراب من موعد الزفاف يجبرها ذلك إلي البحث عن الطرق الصحية والسريعة لتببيض الوجه، وهذا الأمر لا يتطلب وقت كثير بل أنها تحصل علي وجه ابيض صافي في خلال يوم واحد فقط، نظرا لان يوم زفافها هو اليوم التي تحرص فيه كل فتاة علي إطلالة مميزة وجذابة، وعلي الرغم من أنه يوجد سهولة عند استخدام مستحضرات التجميل أو بعض أنواع الكريمات التي تساعدهم علي التفتيح السريع، إلا أن معظم الفتيات لا يرغبون في استخدامها لأنها من الأشياء الأكثر ضررا علي البشرة، وغير أنها تسبب حساسية أو التهابات بالجلد إلا أنها تصيب ببعض الأمراض الخطيرة، لذلك يفضل عدم استخدامها بشكل نهائي واللجوء إلي أي وصفة طبيعية لتعطي نتيجة مذهلة.

خلطة تبييض الوجه للعروسة

ولأن الوجه هو أهم شئ في حياة كل فتاة وخاصة في يوم زفافها، لابد من الاعتناء به بطريقة جيدة قبل هذا اليوم، واحيانا البعض من الفتيات يتأثرن بالضغوطات ويظهر هذا التأثير علي البشرة من خلال ظهور حب الشباب المزعج، ولهذا السبب يجب الابتعاد عن عدة أشياء للمحافظة علي جمال الوجه مثلا القلق والتوتر، والتعرض الكثير لأشعة الشمس الضارة وعدم تناول غذاء سليم وصحي، فيجب الإكثار من تناول الخضراوات وجميع أنواع الفاكهة وأيضا الانتظام في تنظيف البشرة وتقشيرها.

المكونات :

زبادي.

دقيق الشوفان.

عصير طماطم.

نحضر طبق ونخلط به ملعقة كبيرة من الزبادي وملعقة كبيرة من دقيق الشوفان بالإضافة إلي ملعقة كبيرة من عصير الطماطم.

نضع هذا الخليط علي الوجه ونتركه لمدة عشرون دقيقة تقريبا.

وبعد ذلك نقوم بإزالة هذا الخليط دون استخدام الماء لكي يزيل جميع خلايا الجلد الميتة، ثم يتم غسل الوجه بالماء وتكرر هذه الخلطة مرة واحدة كل أسبوع.

طريقة تحضير خلطة تبييض الوجه