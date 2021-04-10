طريقة عمل كفتة الدجاج بالجبن بمذاق مختلف ورائع في المنزل وبأقل تكلفة

تعد كفتة الدجاج من الأكلات الشهية والمحبوبة لدى الصغار والكبار، وهنا سوف نقدم طريقة بسيطة لعمل كفتة الدجاج بالجبن بأقل تكلفة، حيث أن مواده متوفرة في كل منزل وسعرها إقتصادي، ايضاً لا تأخذ الكثير من الوقت حيث يمكن تحضيرها بكل سهولة في المنزل ويمكن عملها في أي وقت، وتتكون من مكونات بسيطة كالدجاج المخلي والجبن وبعض المكونات الآخرى التى سوف نقدمها فيما بعد، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل كفتة الدجاج بالجبن في المنزل بشكل رائع وطعم مختلف. مقادير عمل كفتة الدجاج بالجبن مقادير عمل كفتة الدجاج بالجبن تتنوع مقادير عمل الكفتة وهنا سوف نقدم مقادير بسيطة ومتوفرة لعمل كفتة الدجاج بالجبن وهى كالتالي:- ٤ صدور من الدجاج مقطع.

٣ حبات من البطاطس المسلوق.

فصين من الثوم المفروم.

القليل من البقدونس المفروم.

حبة من البيض.

رشة من الملح.

٢ ملاعق من الجبن السائل.

زيت للقلي.

القليل من الفلفل الأسود. طريقة التحضير طريقة التحضير تتعدد طرق عمل الكفتة وهنا سوف نقدم طريقة بسيطة لعمل كفتة الدجاج بالجبن بشكل بسيط وسهل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر إناء عميق ونضع به قطع الدجاج ونرش عليه الملح والفلفل والماء ونضعه على النار ونتركه للسلق قليلاً.ً بعد السلق نخرجها من الإناء ونقطعها قطع صغيرة جداً ونخلطها مع البطاطس المسلوق مع إضافة الملح والقليل من الفلفل والبقدونس والجبن والثوم ونهرسها جيداً حتى يمتزج الخليط جيداً. بعد ذلك نكورها ونضعها بالبيض ثم نقليها في الزيت ونخرجها عندما يصبح لونها ذهبي. بعد ذلك نخرجها ونضعها بطبق التقديم ونضع تحتها ورق البقدونس حتى يتشرب الزيت بجانب الكاتشب وتصبح جاهزة للتقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق كفتة لكل مشاهدينا وبالهنا والشفاء. الوسوم

تعد كفتة الدجاج من الأكلات الشهية والمحبوبة لدى الصغار والكبار، وهنا سوف نقدم طريقة بسيطة لعمل كفتة الدجاج بالجبن بأقل تكلفة، حيث أن مواده متوفرة في كل منزل وسعرها إقتصادي، ايضاً لا تأخذ الكثير من الوقت حيث يمكن تحضيرها بكل سهولة في المنزل ويمكن عملها في أي وقت، وتتكون من مكونات بسيطة كالدجاج المخلي والجبن وبعض المكونات الآخرى التى سوف نقدمها فيما بعد، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل كفتة الدجاج بالجبن في المنزل بشكل رائع وطعم مختلف. مقادير عمل كفتة الدجاج بالجبن مقادير عمل كفتة الدجاج بالجبن تتنوع مقادير عمل الكفتة وهنا سوف نقدم مقادير بسيطة ومتوفرة لعمل كفتة الدجاج بالجبن وهى كالتالي:- ٤ صدور من الدجاج مقطع.

٣ حبات من البطاطس المسلوق.

فصين من الثوم المفروم.

القليل من البقدونس المفروم.

حبة من البيض.

رشة من الملح.

٢ ملاعق من الجبن السائل.

زيت للقلي.

القليل من الفلفل الأسود. طريقة التحضير طريقة التحضير تتعدد طرق عمل الكفتة وهنا سوف نقدم طريقة بسيطة لعمل كفتة الدجاج بالجبن بشكل بسيط وسهل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر إناء عميق ونضع به قطع الدجاج ونرش عليه الملح والفلفل والماء ونضعه على النار ونتركه للسلق قليلاً.ً بعد السلق نخرجها من الإناء ونقطعها قطع صغيرة جداً ونخلطها مع البطاطس المسلوق مع إضافة الملح والقليل من الفلفل والبقدونس والجبن والثوم ونهرسها جيداً حتى يمتزج الخليط جيداً. بعد ذلك نكورها ونضعها بالبيض ثم نقليها في الزيت ونخرجها عندما يصبح لونها ذهبي. بعد ذلك نخرجها ونضعها بطبق التقديم ونضع تحتها ورق البقدونس حتى يتشرب الزيت بجانب الكاتشب وتصبح جاهزة للتقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق كفتة لكل مشاهدينا وبالهنا والشفاء.

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