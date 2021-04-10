طريقة عمل الكنافة في المنزل بأفضل الطرق 2021 – حلويات رمضان

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يرغب عدد كبير من السيدات في معرفة طريقة عمل الكنافة في المنزل في شهر رمضان المبارك حيث تعد الكنافة أحد أفضل أنواع الحلويات الشائعة المرتبطة بشهر رمضان المبارك والتي تقوم بها الكثير من السيدات خلال شهر رمضان فهي من العادات الشائعة في شهر رمضان المبارك ونقدم لجميع السيدات من خلال موقع ثقفني أفضل طريقة يمكنك من خلالها عمل الكنافة في المنزل بأقل التكاليف وأفضل الوصفات.طريقة عمل الكنافة
شهر رمضان المبارك فهو من أفضل شهور السنة التي تمر على المسلمين على الإطلاق وبه الكثير من العادات والتقاليد التي يقوم بها المسلمون احتفالا بهذا الشهر الكريم، وهناك الكثير من الحلويات التي تقوم بتحضيرها كل سيدة أبرزها القطائف والكنافة ولذلك سوف نقدم لكم المقادير وطريقة تحضير الكنافة في المنزل.مقادير عمل الكنافة
- 1 كيلو فقط من الكنافة.
- 1 كيلو من السمنة.
- 2 كوبان من المكسرات.
- ربع كوب من السكر.
- ملعقة واحدة من القرفة المطحونة.
- 2 ملعقة كبيرة من المكسرات المطحونة.
- لعمل الشربات: 2 كوب من السكر، وكوب واحد من الماء، وعصير ليمونة كبيرة.
- قومي بإحضار شرائط الكنافة وقومي بدهنها من خلال فرشة بالسمن ثم ضعي طبقي كنافة في الصينية الخاصة بالكنافة، وتكون الصينية مدهونة بالسمن.
- قومي بتحضير المكسرات من خلال خلطها بالسكر والقرفة وبعد ذلك ضعيها في منتصف الصينية وبعد ذلك ضعي طبقة عليها من الكنافة.
- بعد ذلك قومي بإدخال صينية الكنافة في الفرن على درجة حرارة 170 لمدة نصف ساعة فقط، وبعد ذلك ضعيها تحت الشواية حتى يصبح لونها ذهبي.
- بعد ذلك اخرجي الكنافة من الفرن وضعي الشربات عليها وتكون جاهزة للتقديم بعد ذلك.
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يرغب عدد كبير من السيدات في معرفة طريقة عمل الكنافة في المنزل في شهر رمضان المبارك حيث تعد الكنافة أحد أفضل أنواع الحلويات الشائعة المرتبطة بشهر رمضان المبارك والتي تقوم بها الكثير من السيدات خلال شهر رمضان فهي من العادات الشائعة في شهر رمضان المبارك ونقدم لجميع السيدات من خلال موقع ثقفني أفضل طريقة يمكنك من خلالها عمل الكنافة في المنزل بأقل التكاليف وأفضل الوصفات.طريقة عمل الكنافة
شهر رمضان المبارك فهو من أفضل شهور السنة التي تمر على المسلمين على الإطلاق وبه الكثير من العادات والتقاليد التي يقوم بها المسلمون احتفالا بهذا الشهر الكريم، وهناك الكثير من الحلويات التي تقوم بتحضيرها كل سيدة أبرزها القطائف والكنافة ولذلك سوف نقدم لكم المقادير وطريقة تحضير الكنافة في المنزل.مقادير عمل الكنافة
- 1 كيلو فقط من الكنافة.
- 1 كيلو من السمنة.
- 2 كوبان من المكسرات.
- ربع كوب من السكر.
- ملعقة واحدة من القرفة المطحونة.
- 2 ملعقة كبيرة من المكسرات المطحونة.
- لعمل الشربات: 2 كوب من السكر، وكوب واحد من الماء، وعصير ليمونة كبيرة.
- قومي بإحضار شرائط الكنافة وقومي بدهنها من خلال فرشة بالسمن ثم ضعي طبقي كنافة في الصينية الخاصة بالكنافة، وتكون الصينية مدهونة بالسمن.
- قومي بتحضير المكسرات من خلال خلطها بالسكر والقرفة وبعد ذلك ضعيها في منتصف الصينية وبعد ذلك ضعي طبقة عليها من الكنافة.
- بعد ذلك قومي بإدخال صينية الكنافة في الفرن على درجة حرارة 170 لمدة نصف ساعة فقط، وبعد ذلك ضعيها تحت الشواية حتى يصبح لونها ذهبي.
- بعد ذلك اخرجي الكنافة من الفرن وضعي الشربات عليها وتكون جاهزة للتقديم بعد ذلك.
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