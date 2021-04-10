وصفات سهلة لعمل المعكرونة لكل عشاق المعكرونة ألذ الطرق لتحضيرها، حيث تعتبر المعكرونة من أكثر الأكلات انتشارا في العالم أجمع، فالجميع يحب تناول المعكرونة سواء كبير أو صغير فحتي الأطفال يعشقون المعكرونة جدا، ويرجع ذلك لطعم المعكرونة اللذيذ وسهولة تحضيرها ورخص سعرها وأيضا لتعدد الطرق التي يمكن تحضير المعكرونة بها، فهناك العديد من الأطباق التي تستطيع تنفيذها بالمعكرونة وهو ما سنقوم بتقديمه لكم اليوم في هذا المقال.

وصفات سهلة ولذيذة لعمل المعكرونة أولا المعكرونة بالبشاميل

المقادير:

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبد.

خمس ملاعق من الدقيق (طحين)

حوالي ليتر من اللبن الحليب.

مكعب من مرقة دجاج.

ملعقة صغيره فلفل أسود أو أبيض.

ملح حسب الحاجة.

طريقة التحضير: أولا صوص البشاميل

ضعي الزبد في وعاء على النار، وعندما تسيح الزبد نضيف لها الدقيق مع التقليب، وبعد امتزاج الدقيق بالزبد نضيف ليتر اللبن مع التقليب بواسطة خفاق يدوي، ثم نضيف مرقة الدجاج والملح والفلفل الأسود وتستمر بالتقليب إلى أن يثقل المزيج، وقد تستطيع الاحتفاظ به واستعماله أي وقت أخر.

ثانيا نقوم بسلق كيلو المعكرونة، وتحضير الحشو حسب الرغبة، ثم نقوم برص نصف المعكرونة في الصينية ثم نضع الحشو ثم باقي المعكرونة وبعدها نضع صوص البشاميل ونضع الصينية في الفرن الساخن حتي تأخذ اللون الذهبي.

ثانيا طريقة عمل المعكرونه بالجرجير

المقادير

معكرونة تم سلقها.

100 جرام لحم مقطع شرائح

كوب من عصير الطماطم.

كمية من الجرجير.

جبن بارميزان

ملعقة صغيره زبد

ملعقتين كبار من الزيت.

فصين ثوم مهروس

ملعقة صغيره مرقة الدجاج

فلفل أسود أو أبيض حسب الرغبة.

ملح حسب الحاجة.

طريقة تحضير المعكرونة بالجرجير:

أولا نقوم بقطع اللحم إلى شرائح ثم نضيف الزيت في مقلاة، ونقوم بتشويح اللحم حتى النضج، ثم نضع لها عصير الطماطم والملح والفلفل الأسود والثوم ونرقة الدجاج والزبد ونضيف للصوص المعكرونة المسلوقة مسبقاً وتقدم مع إضافة بعض من الجرجير والجبنة بارميزان المبشورة في الأعلى.

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ومن طرق المعكرونة ثالثا المعكرونة بالمشروم

المقادير :

معكرونة تم سلقها مسبقا.

كوب من كريمة الطبخ.

كمية من المشروم.

جبن بارميزان

ملعقة كبيرة من الزبد.

فصين ثوم مهروس.

ملعقة صغيره من مرقة الدجاج

فلفل أسود حسب الرغبة

ملح حسب الرغبة

طريقة تحضير المعكرونة بالمشروم:

نضع الزبد في المقلاة ونقوم بتشويح المشروم قليلاً وبعدها نضيف كريمة الطبخ والملح والفلفل الأسود والثوم ومرقة الدجاج، ثم نضيف للكريمة المعكرونة المسلوقة مسبقاً، وتقدم مع إضافة برش ناعم من جبن البارميزان في الأعلى.

وصفات سهلة لعمل المعكرونة رابعا المعكرونة بالجمبري

المقادير :

معكرونة تم سلقها سابقا

١٠ حبات جمبري

5 أوراق من الريحان

حبة طماطم صغيره مقشره

بعض من البصل المقطع ناعم

ملعقة صغيره زبد

ثلاث ملاعق زيت نباتي

فص ثوم مقطع قطع

فص ثوم مهروس

فلفل أسود حسب الرغبة

ملح حسب الحاجة.

طريقة تحضير معكرونة بالجمبري:

نضيف الزيت النباتي في مقلاة ونقوم بتشويح الجمبري والمشروم مع البصل الناعم والثوم القطع، ثم بعد دقائق من التشويح يضاف لهم بعض من قطع الطماطم والثوم المهروس، ثم نضيف الجمبري والمعكرونة التي تم سلقها مسبقاً ثم نضيف الزبد والملح والفلفل الأسود ونقلبهم .

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تعتبر هذه الطريقة من أسهل الطرق لتحضير المعكرونة، كما إنها تعتبر أكثر طرق تحضيرها انتشارا، فهي لا تحتاج للكثير من الوقت ولا المجهود، كما إنها غير مكلفةفهي عبارة عن معكرونة يتم سلقها بالطريقة المعتادة، ثم بعد ذلك خلط الطماطم وتحضير صلصة الطماطم ووضع التوابل حسب الرغبة، وعندما تتسبك قومي بوضع المعكرونة وتقليبها لدقائق فقط.