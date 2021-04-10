طريقة عمل صينية السمك بالبطاطس والليمون بطريقة شهية في المنزل

تعد صينية السمك بالبطاطس والليمون من الوجبات الشهية التي يقبل عليها الكثيرين فبل شهر رمضان، والسمك من المأكولات البحرية الصحية وينصح بها لجميع الأعمار، وهى لحوم صحية وغير ضارة وتزيد من مناعة الجسم، وتتعدد أنواع الأسماك وجميعها لذيذة وشهية ويمكن عملها بطرق كثيرة ومختلف، وهنا سوف نقدم طريقة بسيطة لعمل صينية بطعم لذيذ دون أخذ الكثير من الوقت، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل صينية السمك بالبطاطس والليمون في المنزل.

مكونات عمل صينية السمك بالبطاطس والليمون

تتكون صينية السمك بالبطاطس والليمون من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالاتي:-

٢ من السمك.

ملعقتان من زيت الطهي.

٧ عيدان من الكرفس.

٤ حبات من الليمون.

٣ حبات من الطماطم مقطع شرائح.

٢ حبات من البطاطس مقطع حلقات.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الشطة.

حبة من البصل مقطع شرائح.

ثوم مفروم.

طريقة التحضير

سوف نقدم طريقة بسيطة لعمل صينية السمك بالبطاطس والليمون في المنزل وهى كالتالي:-