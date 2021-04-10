طريقة عمل صينية السمك بالبطاطس والليمون بطريقة شهية في المنزل

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تعد صينية السمك بالبطاطس والليمون من الوجبات الشهية التي يقبل عليها الكثيرين فبل شهر رمضان، والسمك من المأكولات البحرية الصحية وينصح بها لجميع الأعمار، وهى لحوم صحية وغير ضارة وتزيد من مناعة الجسم، وتتعدد أنواع الأسماك وجميعها لذيذة وشهية ويمكن عملها بطرق كثيرة ومختلف، وهنا سوف نقدم طريقة بسيطة لعمل صينية بطعم لذيذ دون أخذ الكثير من الوقت، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل صينية السمك بالبطاطس والليمون في المنزل.مكونات عمل صينية السمك بالبطاطس والليمون
تتكون صينية السمك بالبطاطس والليمون من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالاتي:-
- ٢ من السمك.
- ملعقتان من زيت الطهي.
- ٧ عيدان من الكرفس.
- ٤ حبات من الليمون.
- ٣ حبات من الطماطم مقطع شرائح.
- ٢ حبات من البطاطس مقطع حلقات.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الشطة.
- حبة من البصل مقطع شرائح.
- ثوم مفروم.
سوف نقدم طريقة بسيطة لعمل صينية السمك بالبطاطس والليمون في المنزل وهى كالتالي:-
- نقوم بتنظيف السمك جيداً ونغسله بالماء والملح ثم نفتحه من الظهر حتى يستوي جيداً.
- بعد ذلك نعصر عليه ٢ حبات من الليمون ونغسله بها جيداً.
- ثم نحضر الطماطم ونضع عليه الملح والشطة والكمون والثوم والبصل والبقدونس ونخلطهم جيداً.
- نفتح السمك ونحشوه جيداً ونحشو الفتحتين ثم نضعه في الخليط.
- نضع السمك في الصينية ونضع عليه حلقات البطاطس مع عصر الليمون.
- بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونضع الصينية حتى ينضج السمك تماما.
- ثم يقدم ساخنا َ بجانب سلطة الخضار وسلطة الطحينة وبهذا يصبح جاهز للتقديم.
- وبهذا نكون قدمنا أحلى صينية لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفاء.
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تعد صينية السمك بالبطاطس والليمون من الوجبات الشهية التي يقبل عليها الكثيرين فبل شهر رمضان، والسمك من المأكولات البحرية الصحية وينصح بها لجميع الأعمار، وهى لحوم صحية وغير ضارة وتزيد من مناعة الجسم، وتتعدد أنواع الأسماك وجميعها لذيذة وشهية ويمكن عملها بطرق كثيرة ومختلف، وهنا سوف نقدم طريقة بسيطة لعمل صينية بطعم لذيذ دون أخذ الكثير من الوقت، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل صينية السمك بالبطاطس والليمون في المنزل.مكونات عمل صينية السمك بالبطاطس والليمون
تتكون صينية السمك بالبطاطس والليمون من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالاتي:-
- ٢ من السمك.
- ملعقتان من زيت الطهي.
- ٧ عيدان من الكرفس.
- ٤ حبات من الليمون.
- ٣ حبات من الطماطم مقطع شرائح.
- ٢ حبات من البطاطس مقطع حلقات.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الشطة.
- حبة من البصل مقطع شرائح.
- ثوم مفروم.
سوف نقدم طريقة بسيطة لعمل صينية السمك بالبطاطس والليمون في المنزل وهى كالتالي:-
- نقوم بتنظيف السمك جيداً ونغسله بالماء والملح ثم نفتحه من الظهر حتى يستوي جيداً.
- بعد ذلك نعصر عليه ٢ حبات من الليمون ونغسله بها جيداً.
- ثم نحضر الطماطم ونضع عليه الملح والشطة والكمون والثوم والبصل والبقدونس ونخلطهم جيداً.
- نفتح السمك ونحشوه جيداً ونحشو الفتحتين ثم نضعه في الخليط.
- نضع السمك في الصينية ونضع عليه حلقات البطاطس مع عصر الليمون.
- بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونضع الصينية حتى ينضج السمك تماما.
- ثم يقدم ساخنا َ بجانب سلطة الخضار وسلطة الطحينة وبهذا يصبح جاهز للتقديم.
- وبهذا نكون قدمنا أحلى صينية لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفاء.
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