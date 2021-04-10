طريقة عمل مجبوس اللحم للشيف منال العالم بالخطوات أسهل وصفة

طريقة عمل مجبوس اللحم منال العالم، واحدة من أسهل طرق عمل مكبوس اللحم، بكل طرقه المعروفة مثل طريقة عمل مجبوس اللحم القطري، وطريقة عمل مجبوس لحم إماراتي، ومجبوس لحم بحريني، ومجبوس لحم عماني، ومجبوس لحم القصار، وكلها طرق مختلفة تنتهي بعمل مجبوس لحم (لذيذ)، ذو نكهة فريدة وقوية، خاصة أنهه مكبوس اللحم هو أكلة خليجية اشتهرت بها الكويت، وانتقلت إلى الدول الأخرى بطرق مختلفة، عن طريق الزيارات والسياحة والعمل، فكان الوافدين من الدول الأخرى يتعلمون طريقة عمل مكبوس اللحم، لأنها وجبة شهية وطبق رئيس ذو مذاق رائع للغاية، يتكون من اللحم والتوابل المفيدة التي تمنح الوجبة رائحة لا مثيل لها، ويمكن باستخدام العديد من الطرق استبدال اللحم في طريقة عمل المكبوس، بأنواع أخرى مثل الدجاج والأسماك، وهو طبق شعبي خليجي من الدرجة الأولى، سوف تحبونه كثيرًا، وننصح بطهيه في أقرب فرصة.

من أجل البدء في عمل مكبوس اللحم الكويتي، على طريقة الشيف منال العالم، يجب أن تبدئي أولًا بتجهيز مكونات المكبوس الأصلي، مثلما تفعلين مع طريقة صفيحة طرابلسية باللحم، والتي يتم تجهيزها بنفس عجينة فطيرة العشر دقائق السريعة، للحصول على نتيجة ممتازة، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد بشكل كبير، أثناء إعداد وتحضير مجبوس لحم (لذيذ).

كيلو من اللحم ( أكثر أو أقل حسب عدد أفراد أسرتك).

½ كوب من السمن.

5 حبات بصل مفروم (متوسطة الحجم).

10 فصوص من الثوم المهروس.

3 أكواب من الأرز البسمتي.

1 حبة كبيرة من البنادورا المقشرة ومفرومة خشن.

2 حبة لومي (ليمون أسود).

5 ف صوص حبهان (هيل).

5 فصوص من القرنفل.

2 عود قرفة.

5 حبات من الفلفل الأسود.

للتزيين (لوز أو زبيب حسب رغبتك).

ملعقة ونصف كبيرة من الملح.

2 ملعقة صغيرة من الكركم.

2 ملعقة صغيرة من القرفة.

2 ملعقة صغيرة من الكزبرة.

2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

2 ملعقة صغيرة من الهيل.

2 ملعقة صغيرة من البهار الجاهز المشكّل.

ملعقة صغيرة واحدة من الزعفران.

أحضري وعاء عميق، وضعي به الأرز البسمتي بعد أن تقومين بغسله جيدًا، ثم انقعيه لمدة نصف ساعة. أحضري إناء عميق آخر، وضعيه على نار هادئة، ثم أذهبي السمن حتى يسخن، ثم ضعي قطع اللحم، وحركيه في السمن حتى يبدأ في امتصاص سوائله ويحصل على لون ذهبي جميل. أضيفي البصل المبشور إلى إناء اللحم، ثم ضعي الثوم وحركيهم معًا، حتى تبدأ رائحة الثوم والبصل في التصاعد. أضيفي البهارات والتوابل المذكورة في المكونات بالأعلى، وامزجيهم حتى يختلط بهم اللحم جيدًا. أضيفي البنادورا إلى اللحم، ثم أضيفي ربع كوب فقط من المياه إليها، وضعي الغطاء واتركي اللحم ينضج لمدة ثلث الساعة (أي 20 دقيقة). إذا نضج اللحم، أحضري ملعقة مثقوبة وارفعي بها اللحم، وضعيه في وعاء نظيف. ضعي الأرز البسمتي في المياه التي أخرجتي منها اللحم، ثم أضيفي إليه بعض المرقـ واتركيه يغلي في المياه، وعندما يبدأ في تشرب المياه، قومي بتغطية الإناء وضعيه ينضج على نار هادئة لمدة 20 دقيقة. أضيفي قطع اللحم إلى الأرز مرة أخرى، ثم اتركيهم ينضجون معًا، لمدة 10 دقائق أخرى، وهي تشبه طريقة كبسة اللحمة الأصلية السعودية. عقب أن ينضج اللحم مع الأرز، أضيفي إليه الزبيب واللوز للتزيين، ثم ضعي الأرز وفوقه طبقة من لحم المكبوس الكويتي، وقدميه لأسرتك بالهناء.

2 حبة بندورا مقطعة.

مكعب مرق دجاج.

½ كوب زيت.

حبة بصل مقطعة مكعبات صغيرة.

2 فص ثوم.

بهارات صحيحة غير مطحونة.

قونفل.

بهارات كبسة جاهزة.

2 حبة هيل.

2 عود قرفة.

2 كوب أرز بسمتي ( أو حسب عدد أفراد الأسرة).

صلصة بندورا جاهزة.

دجاج مقطع إلى شرائح صغيرة.