البقلاوة بالمكسرات بطريقة سهلة للحصول على بقلاوة هشة ذهبية اللون

البقلاوة بالمكسرات من أسهل أنواع الحلويات التي يمكنكِ إعدادها، فهي لا تحتاج إلى الكثير من الوقت لتحضيرها كما أنها لا تتطلب مكونات كثيرة وتمتاز بمذاقها المحبب للجميع وهي من الحلويات الشرقية الأساسية، ويمكنكِ تحضيرها بسهولة في العزائم والمناسبات، وفيما يلي طريقة عمل البقلاوة بالمكسرات.مكونات البقلاوة بالمكسرات
- عبوة جلاش بأي وزن تفضلينه.
- ربع كوب من السمن الدافئ.
- مكسرات حسب الرغبة (سوداني، جوز هند، بندق، اللوز، إلخ……).
- 2 كوب من السكر.
- كوب من الماء.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
قومي بوضع السكر والماء معًا في إناء مناسب وضعيه على النار وقومي بتقليبه من وقت إلى آخر حتى تتأكدي من ذوبان السكر واتركي الخليط حتى يبدأ في الغليان، وبعد الوصول إلى القوام المناسب قومي بوضع عصير الليمون واتركي الشربات حتى يصل إلى درجة حرارة الغرفة (لا يتم وضعه ساخن على البقلاوة).طريقة عمل البقلاوة بالمكسرات بكل الخطوات
- أولًا: في صينية يفضل أن تكون من الألومنيوم ومستطيلة الشكل قومي بوضع القليل من السمن بها.
- ثانيًا: قومي بوضع ورقة من الجلاش ثم ضعي القليل من السمن واستمري في إنهاء نصف كمية الجلاش بنفس الطريقة (يمكن وضع ورقتين معًا ثم وضع السمن وهكذا….)
- ثالثًا: بعد إنهاء نصف كمية الجلاش قومي بوضع المكسرات المطحونة بحجم متوسط.
- رابعًا: قومي بوضع أوراق الجلاش المتبقية فوق المكسرات بنفس الطريقة السابقة.
- خامسًا: قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة.
- سادسًا: قومي بتقطيع صينية الجلاش بأي شكل تفضلينه ثم ضعيها في الفرن وتابعيها حتى تأخذ لون ذهبي.
- سابعًا: بعد أن تأخذ الصينية لون ذهبي اخرجيها من الفرن وضعي عليها الشربات بكمية مناسبة واتركيها حتى تشربه تمامًا.
الوسوم
البقلاوة بالمكسرات من أسهل أنواع الحلويات التي يمكنكِ إعدادها، فهي لا تحتاج إلى الكثير من الوقت لتحضيرها كما أنها لا تتطلب مكونات كثيرة وتمتاز بمذاقها المحبب للجميع وهي من الحلويات الشرقية الأساسية، ويمكنكِ تحضيرها بسهولة في العزائم والمناسبات، وفيما يلي طريقة عمل البقلاوة بالمكسرات.مكونات البقلاوة بالمكسرات
- عبوة جلاش بأي وزن تفضلينه.
- ربع كوب من السمن الدافئ.
- مكسرات حسب الرغبة (سوداني، جوز هند، بندق، اللوز، إلخ……).
- 2 كوب من السكر.
- كوب من الماء.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
قومي بوضع السكر والماء معًا في إناء مناسب وضعيه على النار وقومي بتقليبه من وقت إلى آخر حتى تتأكدي من ذوبان السكر واتركي الخليط حتى يبدأ في الغليان، وبعد الوصول إلى القوام المناسب قومي بوضع عصير الليمون واتركي الشربات حتى يصل إلى درجة حرارة الغرفة (لا يتم وضعه ساخن على البقلاوة).طريقة عمل البقلاوة بالمكسرات بكل الخطوات
- أولًا: في صينية يفضل أن تكون من الألومنيوم ومستطيلة الشكل قومي بوضع القليل من السمن بها.
- ثانيًا: قومي بوضع ورقة من الجلاش ثم ضعي القليل من السمن واستمري في إنهاء نصف كمية الجلاش بنفس الطريقة (يمكن وضع ورقتين معًا ثم وضع السمن وهكذا….)
- ثالثًا: بعد إنهاء نصف كمية الجلاش قومي بوضع المكسرات المطحونة بحجم متوسط.
- رابعًا: قومي بوضع أوراق الجلاش المتبقية فوق المكسرات بنفس الطريقة السابقة.
- خامسًا: قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة.
- سادسًا: قومي بتقطيع صينية الجلاش بأي شكل تفضلينه ثم ضعيها في الفرن وتابعيها حتى تأخذ لون ذهبي.
- سابعًا: بعد أن تأخذ الصينية لون ذهبي اخرجيها من الفرن وضعي عليها الشربات بكمية مناسبة واتركيها حتى تشربه تمامًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البقلاوة بالمكسرات بطريقة سهلة للحصول على بقلاوة هشة ذهبية اللون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.