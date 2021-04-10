البقلاوة بالمكسرات بطريقة سهلة للحصول على بقلاوة هشة ذهبية اللون

البقلاوة بالمكسرات من أسهل أنواع الحلويات التي يمكنكِ إعدادها، فهي لا تحتاج إلى الكثير من الوقت لتحضيرها كما أنها لا تتطلب مكونات كثيرة وتمتاز بمذاقها المحبب للجميع وهي من الحلويات الشرقية الأساسية، ويمكنكِ تحضيرها بسهولة في العزائم والمناسبات، وفيما يلي طريقة عمل البقلاوة بالمكسرات.

عبوة جلاش بأي وزن تفضلينه.

ربع كوب من السمن الدافئ.

مكسرات حسب الرغبة (سوداني، جوز هند، بندق، اللوز، إلخ……).

2 كوب من السكر.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

مكونات الشربات

قومي بوضع السكر والماء معًا في إناء مناسب وضعيه على النار وقومي بتقليبه من وقت إلى آخر حتى تتأكدي من ذوبان السكر واتركي الخليط حتى يبدأ في الغليان، وبعد الوصول إلى القوام المناسب قومي بوضع عصير الليمون واتركي الشربات حتى يصل إلى درجة حرارة الغرفة (لا يتم وضعه ساخن على البقلاوة).