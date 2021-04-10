سر نجاح عجينة القطايف الأصلية وطريقة تحضيرها في المنزل في 5 دقائق كالجاهزة

عند قدوم شهر رمضان الفضيل تستعيد القطايف مكانتها الأولي بين جميع أنواع الحلويات، فوجود طبق القطايف مرتبط بهذا الشهر لأنه من أطباق الحلويات التي لم نراها إلا في هذا الشهر الكريم، حيث أن يكون لها طعم خاص وخاصة عند تقديمها بعد وجبة الإفطار أو بعد صلاة التراويح، فهي محببة ومفضلة لدي جميع الناس في مصر وفي كل الدول العربية بلا استثناء، ولكن تختلف طريقة عمل عجينة القطايف من بلد لاخري فقد توجد قطايف سورية وقطايف مصرية وقطايف أردنية وأخري فلسطينية. عمل عجينة القطايف عمل عجينة القطايف المكونات : كوبان من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من البيكينج بودر.

كوبان من الماء. طريقة التحضير نحضر إناء ونضع فيه كوب من الماء الدافئ ونضيف ملعقة كبيرة من السكر ونصف ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية ويتم تغطية الإناء جيدا ونتركه لمدة سبع دقائق.

نحضر طبق ونضع به كوبان من الدقيق المنخول ثم نضيف ملعقة كبيرة من النشا ورشة من الملح.

ثم نقوم بوضع خليط الماء والخميرة والسكر علي خليط الدقيق والنشا والملح، وبعد ذلك يتم عجن جميع المكونات مع بعضها جيدا وإذا كانت تحتاج العجينة إلي ماء ممكن أن نضيف إليها لتتكون عجينة طرية وسائلة.

نترك هذه العجينة في مكان دافئ لتخميرها ونتركها حوالي ثلاثين دقيقة ولكي يتم التأكد من تخميرها سوف نري رغوة أو فقاعات علي سطح العجينة.

نحضر طاسة مسطحة وبها نقطة من الزيت ونضعها علي نار هادئة، ثم نقوم بإضافة كمية من العجين في كوب ماء وبعد ذلك يتم وضع العجينة في الطاسة لتكون علي شكل دائرة صغيرة، ولا يتم تقليبها إلا عندما يتغير لونها ونقوم برفعها من النار بعد دقيقة واحدة، ويكون لونها بني فاتح وملساء من جهة والجهة الأخرى يكون لونها ابيض وبها فقاعات. طريقة التحضير الوسوم

عند قدوم شهر رمضان الفضيل تستعيد القطايف مكانتها الأولي بين جميع أنواع الحلويات، فوجود طبق القطايف مرتبط بهذا الشهر لأنه من أطباق الحلويات التي لم نراها إلا في هذا الشهر الكريم، حيث أن يكون لها طعم خاص وخاصة عند تقديمها بعد وجبة الإفطار أو بعد صلاة التراويح، فهي محببة ومفضلة لدي جميع الناس في مصر وفي كل الدول العربية بلا استثناء، ولكن تختلف طريقة عمل عجينة القطايف من بلد لاخري فقد توجد قطايف سورية وقطايف مصرية وقطايف أردنية وأخري فلسطينية. عمل عجينة القطايف عمل عجينة القطايف المكونات : كوبان من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من البيكينج بودر.

كوبان من الماء. طريقة التحضير نحضر إناء ونضع فيه كوب من الماء الدافئ ونضيف ملعقة كبيرة من السكر ونصف ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية ويتم تغطية الإناء جيدا ونتركه لمدة سبع دقائق.

نحضر طبق ونضع به كوبان من الدقيق المنخول ثم نضيف ملعقة كبيرة من النشا ورشة من الملح.

ثم نقوم بوضع خليط الماء والخميرة والسكر علي خليط الدقيق والنشا والملح، وبعد ذلك يتم عجن جميع المكونات مع بعضها جيدا وإذا كانت تحتاج العجينة إلي ماء ممكن أن نضيف إليها لتتكون عجينة طرية وسائلة.

نترك هذه العجينة في مكان دافئ لتخميرها ونتركها حوالي ثلاثين دقيقة ولكي يتم التأكد من تخميرها سوف نري رغوة أو فقاعات علي سطح العجينة.

نحضر طاسة مسطحة وبها نقطة من الزيت ونضعها علي نار هادئة، ثم نقوم بإضافة كمية من العجين في كوب ماء وبعد ذلك يتم وضع العجينة في الطاسة لتكون علي شكل دائرة صغيرة، ولا يتم تقليبها إلا عندما يتغير لونها ونقوم برفعها من النار بعد دقيقة واحدة، ويكون لونها بني فاتح وملساء من جهة والجهة الأخرى يكون لونها ابيض وبها فقاعات. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر نجاح عجينة القطايف الأصلية وطريقة تحضيرها في المنزل في 5 دقائق كالجاهزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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