في 5 دقائق طريقة عمل القطايف بالمكسرات لذيذة وهشة وسر نجاحها في المنزل

القطايف من اطباق الحلويات الرمضانية التي لابد من وجودها في شهر رمضان الكريم، وتعتبر من الحلويات المشهورة في بلاد الشام بشكل كبير وبعد ذلك انتشرت بكثرة في مصر، حيث أن أغلبية شعب مصر يعشقون القطايف وطعمها ورائحتها، وابدع الكثير في عمل القطايف واخترعوا لها حشوات عديدة ومختلفة، لذلك هي تعد نوع من أنواع الحلويات الشرقية فقد يكون لها أشكال كثيرة، فمنها كبيرة الحجم أو صغيرة الحجم وتتميز بأنها عجينة طرية جدا يسهل حشوها، ومن المعروف دائما أن القطايف من الحلويات لذلك يتم حشوها بالمكسرات مثل الفول سوداني أو اللوز أو الفستق أو البندق أو جوزالهند أو الذبيب أو كريم شانتيه، ولكن يمكن حشو القطايف بحشوات مختلفة لتصبح من الموالح وليست من الحلويات، علي سبيل المثال يمكن حشوها بالجبنة أو الفراخ أو اللحمة المفرومة المعصجة.

طريقة عمل القطايف بالمكسرات

ويمكن أن يتم شوي القطايف أو قليها كالعادة بعد حشوها والتركيز بقفلها جيدا حتي لا تتساقط الحشوة في الزيت، وتكون القطايف علي شكل دائرة صغيرة وفي النهاية الشكل يرجع إلي رغبة الأفراد الذين يتناولونها، وتحتاج القطايف إلي وقت أطول عند عمل العجينة في المنزل، علي الرغم من أنها لا تحتوي علي مكونات كثيرة ومن مكوناتها الدقيق والسكر والخميرة والنشا وحليب، فجميع هذه المكونات بسيطة وموجودة في أي بيت ولكن الكثير من الناس يفضلون شراء القطايف جاهزة اختصارا للوقت، لأن عند تحضيرها في المنزل تحتاج الي العجن ثم التخمير ثم تسوية العجينة وبعد ذلك يتم حشوها وقليها، لنتعرف الآن عن طريقة عمل القطايف الهشة.

مكونات عمل القطايف بالمكسرات

مكونات القطايف :

قطايف.

بندق.

فستق.

لوز.

قرفة.

ماء ورد.

جوز هند.

نخلط كمية مناسبة من البندق والفستق واللوز وجوز الهند، ثم نضيف ماء الورد ورشة من القرفة ويتم خلطهم.

يتم حشو القطايف بخلطة المسكرات وقفلها بطريقة جيدة.

بعد ذلك نقوم بتحضير طاسة بها كمية من الزيت وعند تسخين الزيت نقوم بقلي القطايف ونتركها حتي تاخد لون ذهبي غامق، ثم يتم وضعها مباشرة في الشربات البارد.

طريقة تحضير القطايف بالمكسرات