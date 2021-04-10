أسرار سلطة الكول سلو في المنزل بخطوات بسيطة بجانب الفراخ الكنتاكي نقدمها لكم من خلال هذا المقال من خلال موقعنا ثقفني، حيث تعتبر سلطة الكول سلو من أكثر السلطات التي يتم طلبها داخل المطاعم والفنادق الكبيرة، حيث تعتبر من الأطباق الجانبية بجوار الهامبرجر والدجاج المقلي. مقادير الكول سلو الملفوف الأحمر أو الأخضر (بمقدار كوبين) ويتم فرمها بصورة ناعمة.

جزر (بمقدار حبتين) يتم برشهما بصورة ناعمة بعد القيام بتقشيرهما.

مايونيز (بمقدار ست ملاعق كبيرة).

سكر أبيض خشن (بمقدار ست ملاعق كبيرة).

زبادي (بمقدار كوب).

ملح (بمقدار ملعقتين صغيرتين) ويمكنك أيضاً الإكثار من الملح حسب رغبتك أو الاستغناء عنه.

الفلفل الأسود (بمقدار ملعقة صغيرة).

خل أبيض (بمقدار ملعقة كبيرة). طريقة تحضير سلطة الكول سلو من أجل بشر الملفوف يمكنك الاستعانة بمحضر الطعام، ولكن إذا لم يتوفر لديك محضر الطعام يمكنك تقطيعه ولكن كوني حريصة على تقطيعه بصورة جيدة.

بعد تقطيعه قومي بإضافة الجزر إلى الملفوف واخلطيهم جيداً، واضيفي السكر حتى يختلط السكر بالمكونات جيداً.

انقليه إلى مصفاة حيث سيتم تسرب مياه بسبب السكر واتركيه لمدة ثلاثين دقيقة حتى تتأكدي تماماً أن الخضار قد تصفى تماماً وتم التخلص من الماء الزائد.

انقلي الآن المكونات إلى وعاء يكون عميق، احضري وعاء آخر واخلطي بداخله المايونيز، والملح والزبادي، والفلفل، وأيضاً الخل حتى تتجانس المكونات جيداً.

بعدها قومي بوضع تلك المكونات على الملفوف حتى يمتزج كافة المكونات وقومي بتغطيته بورق النايلون واتركيه في الثلاجة لمدة ثلاثين دقيقة قبل تقديمه للضيوف. طريقة تحضير الكول سلو للرجيم يمكنك تناول هذه السلطة من أجل الحصول على جسم رشيق ولكن كل ما عليك فقط هو عدم إضافة المايونيز والسكر اليي بالمكونات السابقة.

ومن أجل تحضير كول سلو للرجيم فقط يمكنك إضافة كوبين من الزبادي خالي الدسم، وعسل بمقدار ملعقة صغيرة، وخردل حسب رغبتك. الوسوم

أسرار سلطة الكول سلو في المنزل بخطوات بسيطة بجانب الفراخ الكنتاكي نقدمها لكم من خلال هذا المقال من خلال موقعنا ثقفني، حيث تعتبر سلطة الكول سلو من أكثر السلطات التي يتم طلبها داخل المطاعم والفنادق الكبيرة، حيث تعتبر من الأطباق الجانبية بجوار الهامبرجر والدجاج المقلي. مقادير الكول سلو الملفوف الأحمر أو الأخضر (بمقدار كوبين) ويتم فرمها بصورة ناعمة.

جزر (بمقدار حبتين) يتم برشهما بصورة ناعمة بعد القيام بتقشيرهما.

مايونيز (بمقدار ست ملاعق كبيرة).

سكر أبيض خشن (بمقدار ست ملاعق كبيرة).

زبادي (بمقدار كوب).

ملح (بمقدار ملعقتين صغيرتين) ويمكنك أيضاً الإكثار من الملح حسب رغبتك أو الاستغناء عنه.

الفلفل الأسود (بمقدار ملعقة صغيرة).

خل أبيض (بمقدار ملعقة كبيرة). طريقة تحضير سلطة الكول سلو من أجل بشر الملفوف يمكنك الاستعانة بمحضر الطعام، ولكن إذا لم يتوفر لديك محضر الطعام يمكنك تقطيعه ولكن كوني حريصة على تقطيعه بصورة جيدة.

بعد تقطيعه قومي بإضافة الجزر إلى الملفوف واخلطيهم جيداً، واضيفي السكر حتى يختلط السكر بالمكونات جيداً.

انقليه إلى مصفاة حيث سيتم تسرب مياه بسبب السكر واتركيه لمدة ثلاثين دقيقة حتى تتأكدي تماماً أن الخضار قد تصفى تماماً وتم التخلص من الماء الزائد.

انقلي الآن المكونات إلى وعاء يكون عميق، احضري وعاء آخر واخلطي بداخله المايونيز، والملح والزبادي، والفلفل، وأيضاً الخل حتى تتجانس المكونات جيداً.

بعدها قومي بوضع تلك المكونات على الملفوف حتى يمتزج كافة المكونات وقومي بتغطيته بورق النايلون واتركيه في الثلاجة لمدة ثلاثين دقيقة قبل تقديمه للضيوف. طريقة تحضير الكول سلو للرجيم يمكنك تناول هذه السلطة من أجل الحصول على جسم رشيق ولكن كل ما عليك فقط هو عدم إضافة المايونيز والسكر اليي بالمكونات السابقة.

ومن أجل تحضير كول سلو للرجيم فقط يمكنك إضافة كوبين من الزبادي خالي الدسم، وعسل بمقدار ملعقة صغيرة، وخردل حسب رغبتك.

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