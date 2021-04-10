تدميس الفول بطريقة سهلة بمناسبة اقتراب أول أيام الشهر المبارك 2021

تحتاج ربات المنزل إلى معرفة خطوات تدميس الفول بطريقة سهلة لفوائده الكبيرة على الجسم وقيمته الغذائية المهمة، كما أن الفول من الأكلات التي لا يمكن الاستغناء عنها، لذلك دعونا نأخذكم في جولة قصيرة نتعرف من خلالها على كل الخطوات اللازمة لتدميس الفول بطريقة سهلة بالتفصيل.تدميس الفول بطريقة سهلة
تناول الفول يمد الجسم بالعديد من العناصر المهمة والمفيدة، ومن أهم تلك العناصر الحديد، ولأن الفول من الوجبات الأساسية في الإفطار عند المصريين دعونا نعرض لكم تدميس الفول بطريقة سهلة في السطور التالية.مكونات الفول المدمس
- 2 كوب من الفول الجاف.
- ملعقة كبيرة من العسل الأصفر المغسول.
- ملعقة كبيرة من الأرز مغسول.
- في البداية يجب أن تقومي بغسل الفول جيدًا بالماء الجاري، ومن ثم ضعي الفول في مصفاة حتى يتخلص من الماء الموجودة.
- من ثم قومي بوضع الفول في قِدر التدميس الخاص به.
- ضيفي الأرز والعدس إلى الفول، وقومي بتغطيتهم بالماء الساخن.
- إذا لم يكن هناك قِدر خاص بالتدميس، فيمكنك أن تقومي باستخدام قِدر معدني سميك بغطاء محكم.
- من ثم قومي بوضع قِدر الفول على نار متوسطة حتى يصل إلى درجة الغليان، وقومي بخفض النار قدر الإمكان، كما يمكنك أن تضعي شياطة أسفل القِدر.
- ثم اتركي الفول على النار حتى ينضج تمامًا، أي ما يقارب 6 أو 7 ساعات، ولكن يجب أن تتفقديه في كل ساعة وتضعي الماء في حالة الجفاف.
- قومي برفع الفول من على النار بعدما ينضج تمامًا، ومن ثم اتركيه يبرد في حرارة الغرفة.
- بعدما يبرد الفول ضعيه في علب بلاستيكية محكمة الغلق داخل الثلاجة.
- يمكن أيضًا وضع الفول في الفريزر والاحتفاظ به لمدة 3 أشهر.
- إذا كنتِ ترغبين في أن تحصلين على لون فاتح يمكنك أن تضيفي البصل الأحمر وحبة من الطماطم.
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تحتاج ربات المنزل إلى معرفة خطوات تدميس الفول بطريقة سهلة لفوائده الكبيرة على الجسم وقيمته الغذائية المهمة، كما أن الفول من الأكلات التي لا يمكن الاستغناء عنها، لذلك دعونا نأخذكم في جولة قصيرة نتعرف من خلالها على كل الخطوات اللازمة لتدميس الفول بطريقة سهلة بالتفصيل.تدميس الفول بطريقة سهلة
تناول الفول يمد الجسم بالعديد من العناصر المهمة والمفيدة، ومن أهم تلك العناصر الحديد، ولأن الفول من الوجبات الأساسية في الإفطار عند المصريين دعونا نعرض لكم تدميس الفول بطريقة سهلة في السطور التالية.مكونات الفول المدمس
- 2 كوب من الفول الجاف.
- ملعقة كبيرة من العسل الأصفر المغسول.
- ملعقة كبيرة من الأرز مغسول.
- في البداية يجب أن تقومي بغسل الفول جيدًا بالماء الجاري، ومن ثم ضعي الفول في مصفاة حتى يتخلص من الماء الموجودة.
- من ثم قومي بوضع الفول في قِدر التدميس الخاص به.
- ضيفي الأرز والعدس إلى الفول، وقومي بتغطيتهم بالماء الساخن.
- إذا لم يكن هناك قِدر خاص بالتدميس، فيمكنك أن تقومي باستخدام قِدر معدني سميك بغطاء محكم.
- من ثم قومي بوضع قِدر الفول على نار متوسطة حتى يصل إلى درجة الغليان، وقومي بخفض النار قدر الإمكان، كما يمكنك أن تضعي شياطة أسفل القِدر.
- ثم اتركي الفول على النار حتى ينضج تمامًا، أي ما يقارب 6 أو 7 ساعات، ولكن يجب أن تتفقديه في كل ساعة وتضعي الماء في حالة الجفاف.
- قومي برفع الفول من على النار بعدما ينضج تمامًا، ومن ثم اتركيه يبرد في حرارة الغرفة.
- بعدما يبرد الفول ضعيه في علب بلاستيكية محكمة الغلق داخل الثلاجة.
- يمكن أيضًا وضع الفول في الفريزر والاحتفاظ به لمدة 3 أشهر.
- إذا كنتِ ترغبين في أن تحصلين على لون فاتح يمكنك أن تضيفي البصل الأحمر وحبة من الطماطم.
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