تدميس الفول بطريقة سهلة بمناسبة اقتراب أول أيام الشهر المبارك 2021

تحتاج ربات المنزل إلى معرفة خطوات تدميس الفول بطريقة سهلة لفوائده الكبيرة على الجسم وقيمته الغذائية المهمة، كما أن الفول من الأكلات التي لا يمكن الاستغناء عنها، لذلك دعونا نأخذكم في جولة قصيرة نتعرف من خلالها على كل الخطوات اللازمة لتدميس الفول بطريقة سهلة بالتفصيل.

تناول الفول يمد الجسم بالعديد من العناصر المهمة والمفيدة، ومن أهم تلك العناصر الحديد، ولأن الفول من الوجبات الأساسية في الإفطار عند المصريين دعونا نعرض لكم تدميس الفول بطريقة سهلة في السطور التالية.

2 كوب من الفول الجاف.

ملعقة كبيرة من العسل الأصفر المغسول.

ملعقة كبيرة من الأرز مغسول.