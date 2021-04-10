طريقة عمل الكفتة المشوية في المنزل زي المحلات وبأقل التكاليف نقدمها لكم من موقعنا ثقفنىي من خلال هذا المقال، حيث يبحث الكثير عن تكات الكفتة وطريقة شويها وطريقة تجهيز التتبيلة الخاصة بالكفتة التي يتم شويها سواء على الفحم أو شويها في الفرن، ولهذا فإليك طريقة عمل الكفتة المشوية في المنزل مثل المحلات.

لحم خروف مفروم (بمقدار 250 جرام).

لحم بقري مفروم (بمقدار 250 جرام).

ثوم مهروس (بمقدار أربعة ملاعق كبيرة).

نعناع مقطع ناعم (بمقدار أربع ملاعق كبيرة).

عسل (بمقدار ملعقة كبيرة).

طماطم (بمقدار ملعقة كبيرة).

هريسة (بمقدار ملعقة صغيرة).

كزبرة مطحونة (بمقدار ثلاثة ملاعق صغيرة).

كمون مطحون (بمقدار ملعقتين صغيرتين).

ملح (بمقدار ملعقة ونصف صغيرة).

فلفل أسود مطحون (بمقدار ملعقة ونصف صغيرة).

أسياخ من الخيزران.

اغمسي أسياخ الخيزران في الماء.

اخلطي الطماطم والثوم في محضر الطعام وضعي الهريس في طبق عميق.

نضيف النعناع والبصل المبشور والعسل والهريسة، والبهارات ونخلط كافة المكونات جيداً.

يُضاف اللحم إلى المزيج ويُخلط جيداً حتى يتكوّن مزيج كفتة متجانس.

نضع خليط اللحم في الثلاجة ونتركه حوالي نصف ساعة.

توضع كمية من خليط اللحم على كل سيخ من أسياخ الخيزران المبللة وقومي بتشكيلها على شكل كفتة.

قومي بشوي أسياخ الكفتة في مقلاة ساخنة على نار متوسطة لمدة ثماني إلى عشر دقائق أو حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً.

ارفعي أسياخ الكفتة عن النار وقدميها في طبق كبير مناسب للتقديم مع السلطات أو مع الأرز الأبيض.

مكوناتطريقة تحضير الكفتة المشويةطريقة شوي الكفتة في الفرن

قومي بتشكيل أصابع وبدل وضعها في الأسياخ قومي بوضعها في مقلاة مدهونة بالزيت، قومي بتسخين الفرن جيداً، وضعي الصينية بداخله واتركيه لمدة عشرة دقائق، وبعدها قومي بإخراج الصينية من الفرن ثم قومي بتقليب الأصابع على الجانب الآخر وأعيدها واتركيها أيضاً لمدة عشرة دقائق وبعدها اخرجيها من الفرن وضعيها في طبق التقديم.