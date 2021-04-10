تفتيح فوري من المنزل 3 درجات لجميع أنواع البشرة بمكونات طبيعية ودون تكاليف، نقدم لك اليوم عزيزتي افضل 3 خلطات طبيعية على الإطلاق لتفتيح البشرة بأنواعها سواء الدهنية أو الجافة أو الحساسة، ويمكنك استعمالها في نفس الوقت لتبييض الرقبة والمناطق الشمراء في الكوعين وتحت الابط، وهي ممتازة لكافة الفتيات التي تبحث عن وصفه آمنة وسريعة لتفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد والهالات السوداء، والقضاء على اسمرار الوجه الناتج عن التعرض لأشعة الشمس والكثير من التصبغات التي تنتج من استخدام المواد الكيميائية، لذا لا تقلقي فوصفات هذا اليوم سوف تجعل بشرتك بيضاء صافية خالية من التصبغات والتجاعيد في أسرع وقت.

تفتيح جميع أنواع البشرة بمكونات طبيعية

الوصفة الاولى لتفتيح لبشرة الجافة في أسرع وقت، ولتحضير تلك الخلطة يتم تجهيز ملعقة كركم صغيرة ويوضع عليها نصف ليمونة، ثم تضاف معلقة كبيرة من الزبادي ونصف ملعقة كبيرة من العسل الأبيض وتقلب المكونات جيداً، يغسل الوجه بالماء المائل إلى السخونة جيدا لفتح المسام ثم يوضع الخليط علي الوجه لمدة 20 دقيقة، وعندما يجف تماما قومي بفرك وجهك بحركات دائرية بواسطة أطراف أصابعك ثم يغسل الوجه جيدا، بعدها احضري قطعة من القطن بها القليل من زيت اللوز الحلو ثم مرريها على الوجه لترطيبه، وتستخدم تلك الخلطة مرتين كل أسبوع.

الوصفه الثانيه سريعة للغاية في تبييض البشرة الدهنية، طريقة التحضير نقوم بتجهيز حبة خيار ثم نقوم بغسلها جيدا وتقطيعها ثم وضعها في الخلاط حتى تفرم جيدا، ثم أحضري مصفاة وقومي باستخلاص عصير الخيار، بعدها يضاف إلى العصير ملعقة من النشا وملعقة كبيرة من الحليب البودر، ثم نقوم بتقليب الخليط جيدا ويوضع بعدها على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى تتجانس الخلطة، ثم ترفع من على النار وتترك لمدة عشر دقائق ثم توضع علي الوجه حتى تجف تماما، ثم يغسل الوجه بماء فاتر وبعدها مرري قطعة من الثلج على بشرتك. يتم تكرار هذه الوصفة ثلاث مرات كل أسبوع.

تبييض البشرة الحساسة طبيعياً

الوصفه الثالثه مناسبة لصاحبات البشرة الحساسة حيث تقوم بتبييض الوجه دون أضرار نهائياً، قومي بتجهيز اتنين معلقة من الزبادي، ملعقة صغيرة من الحنه البيضاء، ملعقة كبيرة من العسل الأبيض، ملعقة كبيرة من جيل الصبار، ثم يتم إضافة اللبن البارد تدريجياً مع التقليب حتى تتجانس كافة المكونات ونحصل على قوام كريمي، تغسل البشرة جيدا وتنظف من اي ميك اب ثم يوضع الماسك لمدة ثلث ساعة ثم يغسل جيدا، احضري قطعه من الثلج ومرريها على وجهك لقفل المسام وزيادة نضارة البشرة وتستخدم هذه الخلطة مرة واحدة كل اسبوع.