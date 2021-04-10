لن تصدقي فرد وتنعيم الشعر كالحرير في غضون دقائق على طريقة الملكة الفرعونية تي

هناك العديد من السيدات والفتيات اللاتي يودون الحصول على شعر ناعم وطويل ومفرود مثل الملكة الفرعونية تي او الهنود، ولهذا يبحثون عن بعض الخلطات الطبيعية التي تساهم في ذلك بعد عناء العديد منهم من استخدام مستحضرات التجميل والتي غالبًا ما تكون بلا جدوى او نتيجتها بطيئة للغاية، وبالإضافة إلى ذلك تكون مكلفة وبعض منهم تأتي بأثار جانبية على المدى البعيد ولهذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا بعض تلك الخلطات الفعالة في تنعيمه. خلطة العسل والزبادى لتنعيم الشعر خلطة العسل والزبادى لتنعيم الشعر المكونات ربع كوب كبير من العسل.

ثلاثة اكواب صغار الحجم من الزبادي.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ثلاث ملاعق كبار الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

خمس ملاعق كبار الحجم من عصير الليمون.

قبعة للشعر. طريقة التحضير نقوم بمزج كافة المكونات السابقة معا جيدًا في وعاء وتقليبهم جيدًا حتى تماسك المزيج ويصبح قوامه لين.

نقوك بعد ذلك بترك المزيج جانبًا، ومن ثم غسل الشعر بالماء الدافئ والصابون جيدًا.

نقوم بعد ذلك بتصفية الشعر م نو الماء وتنشيفه جيدا بواسطة المنشفة او باستخدام مكواة التنشيف الكهربائية، مع مراعاة التأكد من تنظيفها جيداً.

نقوم بعد ذلك بتطبيق المزيج على الشعر مع مراعاة التأكد قدر من المزيج يغطي كافة أجزاء الشعر، ويصل في فروة الرأس، وأيضًا في جذوره للحصول على نتيجة فعالة في أقصر وقت ممكن.

نقوم بعد ذلك بإرتداء القبعة وترك الشعر كذلك لمدة لا تقل عن خمس وعشرون دقيقة ولا تزيد عن خمس وخمسون دقيقة.

بعد ذلك الوقت نقوم بغسل الشعر من المزيج بالماء الدافئ والبلسم.

تكرار تلك الخلطة مرة من كل أسبوع لمدة ثلاث شهور متتالية ومن ثم ملاحظة الفرق. طريقة التحضير الوسوم

هناك العديد من السيدات والفتيات اللاتي يودون الحصول على شعر ناعم وطويل ومفرود مثل الملكة الفرعونية تي او الهنود، ولهذا يبحثون عن بعض الخلطات الطبيعية التي تساهم في ذلك بعد عناء العديد منهم من استخدام مستحضرات التجميل والتي غالبًا ما تكون بلا جدوى او نتيجتها بطيئة للغاية، وبالإضافة إلى ذلك تكون مكلفة وبعض منهم تأتي بأثار جانبية على المدى البعيد ولهذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا بعض تلك الخلطات الفعالة في تنعيمه. خلطة العسل والزبادى لتنعيم الشعر خلطة العسل والزبادى لتنعيم الشعر المكونات ربع كوب كبير من العسل.

ثلاثة اكواب صغار الحجم من الزبادي.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ثلاث ملاعق كبار الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

خمس ملاعق كبار الحجم من عصير الليمون.

قبعة للشعر. طريقة التحضير نقوم بمزج كافة المكونات السابقة معا جيدًا في وعاء وتقليبهم جيدًا حتى تماسك المزيج ويصبح قوامه لين.

نقوك بعد ذلك بترك المزيج جانبًا، ومن ثم غسل الشعر بالماء الدافئ والصابون جيدًا.

نقوم بعد ذلك بتصفية الشعر م نو الماء وتنشيفه جيدا بواسطة المنشفة او باستخدام مكواة التنشيف الكهربائية، مع مراعاة التأكد من تنظيفها جيداً.

نقوم بعد ذلك بتطبيق المزيج على الشعر مع مراعاة التأكد قدر من المزيج يغطي كافة أجزاء الشعر، ويصل في فروة الرأس، وأيضًا في جذوره للحصول على نتيجة فعالة في أقصر وقت ممكن.

نقوم بعد ذلك بإرتداء القبعة وترك الشعر كذلك لمدة لا تقل عن خمس وعشرون دقيقة ولا تزيد عن خمس وخمسون دقيقة.

بعد ذلك الوقت نقوم بغسل الشعر من المزيج بالماء الدافئ والبلسم.

تكرار تلك الخلطة مرة من كل أسبوع لمدة ثلاث شهور متتالية ومن ثم ملاحظة الفرق. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لن تصدقي فرد وتنعيم الشعر كالحرير في غضون دقائق على طريقة الملكة الفرعونية تي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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