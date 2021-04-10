سر تحضير عجينة الحليب الدسمة لتحضير مختلف أنواع المخبوزات المتنوعة

تبحث العديد من السيدات عن سر تحضير عجينة الحليب الدسمة، وذلك لكونها سهلة وسريعة التحضير ويمكن أن تدخل في صنع المعجنات بمختلف أشكالها، لذلك دعونا نأخذكم في جولة قصيرة نتعرف من خلالها على سر تحضير عجينة الحليب الدسمة اللذيذة.

يمكن تحضير العجين في المنزل من خلال بعض الخطوات البسيطة، ولكن هناك بعض اللمسات الخاصة التي تجعل العجين هش وأفضل، وخصوصًا سر تحضير عجينة الحليب الدسمة، لذلك سوف نعرض طريقة عمل عجينة الحليب الدسمة من خلال السطور التالية.

5 كوب من الطحين.

كوب إلا ربع من الحليب.

2 ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة صغيرة ملح .

ملعقة كبيرة سكر.

1/2 كوب زيت.

أولًا قومي بوضع السكر والطحين والخميرة في وعاء وقلبيهم جيدًا. من ثم قومي بإضافة الكمية المطلوبة من الحليب السائل على الطحين، واخلطي المكونات جيدًا حتى تصبح متجانسة. من ثم عليكِ إضافة الملح والزيت مع الاستمرار في الخلط. من ثم حينما تصبح العجينة متماسكة قومي بتغطية الوعاء واتركي العجينة حتى تختمر في مكان دافئ، وبذلك تكون العجينة جاهزة.

يمكن أن تقومي بإعداد عجينة الحليب الدسمة للبيتزا، وذلك من خلال اتباع خطوات التحضير التي سنذكرها لكِ بالتفصيل في السطور التالية.

المكونات

3 أكواب من الدقيق.

2 ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

كيس من الخميرة النشطة.

ربع كوب حليب دافئ.

3 ملاعق من الزبدة المذابة.

قومي بخلط السكر والحليب والخميرة والزبدة المذابة في وعاء واتركيه 10 دقائق. قومي بخلط الدقيق والملح وضعيهم تدريجيًا في الوعاء حتى يصبح الخليط متماسك إلى حد ما. اتركي العجينة حتى تتخمر في مكان دافئ، وبذلك تكون العجينة جاهزة.

خطوات تحضير البيتزا بالحليب