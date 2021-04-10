أنجح وصفة قدرة قادر في البيت بمكونات سهلة وغير مكلفة

تعتبر قدرة قادر من أشهر الحلويات في الوطن العربي، وتبحث عنها جميع الأمهات لتحضيرها لأفراد أسرتها، فهي عبارة عن كيك وعليها طبقة من كريم الكراميل، ويطلق العديد من الأشخاص على حلوى قدرة قادر اسم كيكة الكريم كراميل، وتتميز هذه الوصفة بسهولة تحضيرها، حيث أنها لا تحتاج إلى وقت كبير ويمكن تحضيرها بأقل التكاليف الممكنة. مكونات عمل قدرة قادر مكونات عمل قدرة قادر الكراميل: نصف كوب سكر أبيض ناعم.

نصف كوب من الزبدة.

ملعقة كبيرة الحجم من الماء.

عصير نصف ثمرة من الليمون. الكريمة: عدد 4 بيضات كبار.

نصف كوب من السكر.

ثلاثة أكواب من الحليب.

ملعقة صغيرة من الفانيليا. الكيك: عدد 5 بيضة كبيرة.

2/3 كوب من السكر.

1/3 كوب من الزبدة.

كوب من اللبن.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة عمل كيكة قدرة قادر بالخطوات في البيت نقوم بوضع كلاً من الماء والسكر وعصير الليمون في وعاء الكيك على النار.

نترك الخليط على النار حتى يتكرمل ونحصل على قوام مناسب، ثم نقوم برفعه من على النار.

نوزع الخليط بشكل جيد في قالب الكيك.

ثم نقوم بتحضير الكريمة من خلال خفق البيض في وعاء عميق بشكل جيد لمدة خمس دقائق على الأقل.

نقوم بإضافة الفانيليا والسكر واللبن بشكل تدريجي والخفق باستمرار.

نقوم بإضافة الكريمة على الكراميل.

وبعد ذلك نقوم بتحضير خليط الكيك من خلال خلط المكونات مع بعضها في وعاء عميق بالتدريج والاستمرار في الخفق بالمضرب الكهربائي حتى نحصل على خليط متجانس.

نقوم بصب خليط الكيك في القالب، وندخله الفرن الساخن من قبل على حرارة 180.

نتركه في الفرن حتى يستوي حوالي نصف ساعة، وبعد ذلك نخرجه ونتركه يبرد في الثلاجة، ونقلبه في طبق التقديم، وبالهنا والشفا. طريقة عمل كيكة قدرة قادر بالخطوات في البيت الوسوم

تعتبر قدرة قادر من أشهر الحلويات في الوطن العربي، وتبحث عنها جميع الأمهات لتحضيرها لأفراد أسرتها، فهي عبارة عن كيك وعليها طبقة من كريم الكراميل، ويطلق العديد من الأشخاص على حلوى قدرة قادر اسم كيكة الكريم كراميل، وتتميز هذه الوصفة بسهولة تحضيرها، حيث أنها لا تحتاج إلى وقت كبير ويمكن تحضيرها بأقل التكاليف الممكنة. مكونات عمل قدرة قادر مكونات عمل قدرة قادر الكراميل: نصف كوب سكر أبيض ناعم.

نصف كوب من الزبدة.

ملعقة كبيرة الحجم من الماء.

عصير نصف ثمرة من الليمون. الكريمة: عدد 4 بيضات كبار.

نصف كوب من السكر.

ثلاثة أكواب من الحليب.

ملعقة صغيرة من الفانيليا. الكيك: عدد 5 بيضة كبيرة.

2/3 كوب من السكر.

1/3 كوب من الزبدة.

كوب من اللبن.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة عمل كيكة قدرة قادر بالخطوات في البيت نقوم بوضع كلاً من الماء والسكر وعصير الليمون في وعاء الكيك على النار.

نترك الخليط على النار حتى يتكرمل ونحصل على قوام مناسب، ثم نقوم برفعه من على النار.

نوزع الخليط بشكل جيد في قالب الكيك.

ثم نقوم بتحضير الكريمة من خلال خفق البيض في وعاء عميق بشكل جيد لمدة خمس دقائق على الأقل.

نقوم بإضافة الفانيليا والسكر واللبن بشكل تدريجي والخفق باستمرار.

نقوم بإضافة الكريمة على الكراميل.

وبعد ذلك نقوم بتحضير خليط الكيك من خلال خلط المكونات مع بعضها في وعاء عميق بالتدريج والاستمرار في الخفق بالمضرب الكهربائي حتى نحصل على خليط متجانس.

نقوم بصب خليط الكيك في القالب، وندخله الفرن الساخن من قبل على حرارة 180.

نتركه في الفرن حتى يستوي حوالي نصف ساعة، وبعد ذلك نخرجه ونتركه يبرد في الثلاجة، ونقلبه في طبق التقديم، وبالهنا والشفا. طريقة عمل كيكة قدرة قادر بالخطوات في البيت

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