طريقة عمل لقمة القاضي الهشة واللذيذة زي المطاعم بمكون موجود في كل بيت

طريقة عمل لقمة القاضي، من منا لا يحب تناول اللقيمات أو ما تسمى بـ (لقمة القاضي) أو العوامات في شهر رمضان، وهذا لما تتميز به من الطعم المقرمش الجميل، كما تتميز اللقيمات بسهولة تحضيرها على عكس حلويات رمضان الاخرى، التي تحتاج إلى الكثير من الخطوات لتحضيرها، واللقيمات عبارة عن كرات لذيذة من العجين مقلية في الزيت ومغمسة في القطر، ويوجد الكثير من الطرق اللذيذة التي يمكن الاعتماد عليها لتحضير اللقيمات في المنزل. طريقة عمل لقمة القاضي الهشة واللذيذة طريقة عمل لقمة القاضي الهشة واللذيذة المكونات كوبين من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من النشا.

ربع كوب من الحليب البودرة.

نصف كوب من اللبن الرائب.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

نصف ملعقة صغيرة من الزعفران.

ربع ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

ذرة من الملح.

زيت غزير.

قطر ثقيل وبارد.

فستق حلبي مطحون للتزيين. طريقة تحضير لقمة القاضي بالزبادي نقوم بخلط جميع المكونات الجافة جيداً ثم نضيف لها اللبن الرائب ونقلب

بملعقة خشبية حتى نحصل على خليط متجانس.

نغطي العجينة ونتركها تتخمر لمدة لا تقل عن ساعة.

نسخن الزيت ثم نقوم باستخدام ملعقة صغيرة لتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة يتم قليها في زيت حتى تكتسب اللون الذهبي.

نخرج اللقيمات من الزيت ونضعها في القطر مباشرة ثم نرفعها على مصفاة.

نزين اللقيمات بالفستق ونقدمها. طريقة عمل اللقيمات المحشية طريقة تحضير لقمة القاضي بالزباديطريقة عمل اللقيمات المحشية المكونات كوبين من الدقيق الأبيض.

كوب من الماء الدافئ.

ثلث كوب من الزيت.

ربع كوب من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الخميرة الجافة.

ملعقة كبيرة من السكر.

رشة من الملح.

زيت للقلي.

قطر بارد.

جبن كيري. طريقة التحضير نقوم بخلط الدقيق مع المكونات الجافة، ثم نضيف له الزيت والماء ونقلب.

نقوم بعجن المكونات جيداً حتى نحصل على عجينة متجانسة.

نغطي العجينة ونتركها تتخمر لساعة أو نصف ساعة على الأقل.

نشكل العجينة إلى كرات صغيرة ومتساوية الحجم.

نحشو كل كرة بالجبن ونتأكد من إغلاق العجين جيداً.

نسخن الزيت ثم نقلي كرات العجين فيه حتى تكتسب اللون الذهبي.

نخرج اللقيمات المحشية من الزيت ونضعها في القطر ثم نصفيها ونقدمها. الوسوم

طريقة عمل لقمة القاضي، من منا لا يحب تناول اللقيمات أو ما تسمى بـ (لقمة القاضي) أو العوامات في شهر رمضان، وهذا لما تتميز به من الطعم المقرمش الجميل، كما تتميز اللقيمات بسهولة تحضيرها على عكس حلويات رمضان الاخرى، التي تحتاج إلى الكثير من الخطوات لتحضيرها، واللقيمات عبارة عن كرات لذيذة من العجين مقلية في الزيت ومغمسة في القطر، ويوجد الكثير من الطرق اللذيذة التي يمكن الاعتماد عليها لتحضير اللقيمات في المنزل. طريقة عمل لقمة القاضي الهشة واللذيذة طريقة عمل لقمة القاضي الهشة واللذيذة المكونات كوبين من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من النشا.

ربع كوب من الحليب البودرة.

نصف كوب من اللبن الرائب.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

نصف ملعقة صغيرة من الزعفران.

ربع ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

ذرة من الملح.

زيت غزير.

قطر ثقيل وبارد.

فستق حلبي مطحون للتزيين. طريقة تحضير لقمة القاضي بالزبادي نقوم بخلط جميع المكونات الجافة جيداً ثم نضيف لها اللبن الرائب ونقلب

بملعقة خشبية حتى نحصل على خليط متجانس.

نغطي العجينة ونتركها تتخمر لمدة لا تقل عن ساعة.

نسخن الزيت ثم نقوم باستخدام ملعقة صغيرة لتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة يتم قليها في زيت حتى تكتسب اللون الذهبي.

نخرج اللقيمات من الزيت ونضعها في القطر مباشرة ثم نرفعها على مصفاة.

نزين اللقيمات بالفستق ونقدمها. طريقة عمل اللقيمات المحشية طريقة تحضير لقمة القاضي بالزباديطريقة عمل اللقيمات المحشية المكونات كوبين من الدقيق الأبيض.

كوب من الماء الدافئ.

ثلث كوب من الزيت.

ربع كوب من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الخميرة الجافة.

ملعقة كبيرة من السكر.

رشة من الملح.

زيت للقلي.

قطر بارد.

جبن كيري. طريقة التحضير نقوم بخلط الدقيق مع المكونات الجافة، ثم نضيف له الزيت والماء ونقلب.

نقوم بعجن المكونات جيداً حتى نحصل على عجينة متجانسة.

نغطي العجينة ونتركها تتخمر لساعة أو نصف ساعة على الأقل.

نشكل العجينة إلى كرات صغيرة ومتساوية الحجم.

نحشو كل كرة بالجبن ونتأكد من إغلاق العجين جيداً.

نسخن الزيت ثم نقلي كرات العجين فيه حتى تكتسب اللون الذهبي.

نخرج اللقيمات المحشية من الزيت ونضعها في القطر ثم نصفيها ونقدمها.

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