تطويل الشعر بوصفة هندية رائعة وبمكونات ربانية طبيعية من منزلك دون الصيدلية

تطويل الشعر بوصفة هندية، حلم كل فتاة الشعر الطويل الناعم وتبحث باستمرار على الوصفات الطبيعية الفعالة لتطويل الشعر ومن أهم وصفات الشعر الطبيعية الوصفات الهندية حيث تتميز الفتيات في مدينة الهند بالشعر الطويل الناعم وذلك بفضل عنايتهم بالشعر والوصفات الطبيعية الخاصة بهم وهنا يا سيدتي سوف نعرض إليك أفضل الوصفات الهندية الفعالة لتطويل الشعر.

تطويل الشعر بوصفة هندية

يستخدم النساء في الهند العديد من الوصفات الطبيعية لتطويل الشعر ومن هذه الوصفات وصفة البيض لتطويل الشعر.

فوائد البيض للشعر

البيض من مكونات الأساسية لنمو الشعر حيث غني بمادة البروتين وهي المادة الأساسية في تكوين الشعر والتي تساعد على تقوية الشعر وتطويله ولتحضير وصفة البيض الهندية لتطويل الشعر عليك اتباع الخطوات التالية:

حبة بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة واحدة من العسل.

ونأخذ ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

قومي بفصل بياض البيض وضعيه في وعاء. اسكبي العسل وملعقة صغيرة من زيت الزيتون ويتم التقليب جيدًا. يمكنك وضع الخليط على الشعر ويجب التأكد من وضعه على الشعر بأكمله. يمكنك غسل الشعر بالشامبو والبلسم بعد مرور نصف ساعة.

مكونات وصفة البيض لتطويل الشعرطريقة تحضير وصفة البيض وكيفية استخدامهاوصفة الشاي الأخضر لتطويل الشعر

يستخدم الكثير من الفتيات الشاي الأخضر لتطويل وتغذية الشعر.

فوائد الشاي الأخضر

يمنع الشاي الأخضر تساقط الشعر ويقوي بصيلاته حيث يمكنك الاعتماد عليه لتقوية الشعر ونموه.

اثنين كيس من أكياس الشاي الاخضر .

واحد كوب من الماء.

ضعي أكياس الشاي الأخضر والماء على النار واتركيها حتى تغلي. اتركي الشاي الأخضر لكي يبرد تماماً ثم ضعيه على الشعر. يمكنك غسل الشعر جيدًا بالماء بعد مرور تلت ساعة.

مكونات وصفة الشاي الأخضر لتطويل الشعركيفية تحضير واستخدام وصفة الشاي الاخضر