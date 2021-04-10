طريقة عمل لسان العصفور في المنزل خطوة بخطوة نقدمها لكم من خلال موقعنا ثقفني، حيث تعتبر أكلة لسان العصفور من الأكلات السريعة في تحضيرها ويسهل على كل ربة منزل عملها بسهولة فأنتِ في حاجة إلى تحضير المكونات التالي: مكونات أكلة لسان العصفور بصلة مفرومة.

ماء ساخن (بمقدار ست أكواب).

حساء الفطر بالكريمة (بمقدار عبوة).

مرق دجاج (بمقدار مكعب).

مكرونة لسان العصفور (بمقدار كوب).

زيت نباتي (بمقدار ملعقتين).

بقدونس مفروم.

ملح.

فلفل أسود (حسب رغبتكِ). طريقة تحضير لسان العصفور احضري قدر وضعيه على النار واضيفي الزيت النباتي، ثم قومي بوضع البصل المفروم، وقومي بتقليبه جيداً حتى يتحول لونه للون الذهبي.

ثم قومي بإضافة كوب لسان العصفور وابدئي بالتقليب جيداً حتى يصبح لونه ذهبي، واسكبي عليه الماء الساخن.

قومي بتفريغ محتويات عبوة الفطر، وبعدها اضيفي مكعب مرق الدجاج، قومي بتهدئة النار واتركيه قليلاً حتى ينضج تماماً.

عندما يصبح الحساء جاهزاً ضعيه في طيق عميق وضعي عليه البقدونس للتزيين وقدميه للضيوف وهو ساخن. سلطة لسان العصفور مكونات أكلة لسان العصفورسلطة لسان العصفور المكونات لسان العصفور (بمقدار كوب).

طماطم كرزية (بمقدار كوب).

شرائح خيار (بمقدار كوب).

جزر مبشور (بمقدار كوب).

فلفل رومي (بمقدار كوب).

عصير ليمون.

زيت زيتون (بمقدار ربع كوب).

ملح (بمقدار ملعقة صغيرة).

نعناع مجفف مطحون (بمقدار ملعقة صغيرة).

ماء ساخن يكفي لسلق لسان العصفور. طريقة تحضير سلطة لسان العصفور قومي بوضع الماء على النار واضيفي إليه لسان العصفور، وبعدها قومي بإضافة الملح، واتركيه حتى ينضج.

قومي بتصفية لسان العصفور، واتركيه حتى يبرد، قومي بوضع التوابل والخضروات في طبق عميق، ثم قومي بالتقليب، وبعدها قومي بإضافة لسان العصفور إليه، وقلبيه جيداً حتى يتجانس.

قومي بعمل تتبيله للسلطة بعصير الليمون، والنعناع، وزيت الزيتون، ثم قومي بوضعها في البراد، قومي بسكبها بعد ذلك في طبق التقديم ويمكنك تزينها بأوراق النعناع وتقديمها للضيوف. الوسوم

طريقة عمل لسان العصفور في المنزل خطوة بخطوة نقدمها لكم من خلال موقعنا ثقفني، حيث تعتبر أكلة لسان العصفور من الأكلات السريعة في تحضيرها ويسهل على كل ربة منزل عملها بسهولة فأنتِ في حاجة إلى تحضير المكونات التالي: مكونات أكلة لسان العصفور بصلة مفرومة.

ماء ساخن (بمقدار ست أكواب).

حساء الفطر بالكريمة (بمقدار عبوة).

مرق دجاج (بمقدار مكعب).

مكرونة لسان العصفور (بمقدار كوب).

زيت نباتي (بمقدار ملعقتين).

بقدونس مفروم.

ملح.

فلفل أسود (حسب رغبتكِ). طريقة تحضير لسان العصفور احضري قدر وضعيه على النار واضيفي الزيت النباتي، ثم قومي بوضع البصل المفروم، وقومي بتقليبه جيداً حتى يتحول لونه للون الذهبي.

ثم قومي بإضافة كوب لسان العصفور وابدئي بالتقليب جيداً حتى يصبح لونه ذهبي، واسكبي عليه الماء الساخن.

قومي بتفريغ محتويات عبوة الفطر، وبعدها اضيفي مكعب مرق الدجاج، قومي بتهدئة النار واتركيه قليلاً حتى ينضج تماماً.

عندما يصبح الحساء جاهزاً ضعيه في طيق عميق وضعي عليه البقدونس للتزيين وقدميه للضيوف وهو ساخن. سلطة لسان العصفور مكونات أكلة لسان العصفورسلطة لسان العصفور المكونات لسان العصفور (بمقدار كوب).

طماطم كرزية (بمقدار كوب).

شرائح خيار (بمقدار كوب).

جزر مبشور (بمقدار كوب).

فلفل رومي (بمقدار كوب).

عصير ليمون.

زيت زيتون (بمقدار ربع كوب).

ملح (بمقدار ملعقة صغيرة).

نعناع مجفف مطحون (بمقدار ملعقة صغيرة).

ماء ساخن يكفي لسلق لسان العصفور. طريقة تحضير سلطة لسان العصفور قومي بوضع الماء على النار واضيفي إليه لسان العصفور، وبعدها قومي بإضافة الملح، واتركيه حتى ينضج.

قومي بتصفية لسان العصفور، واتركيه حتى يبرد، قومي بوضع التوابل والخضروات في طبق عميق، ثم قومي بالتقليب، وبعدها قومي بإضافة لسان العصفور إليه، وقلبيه جيداً حتى يتجانس.

قومي بعمل تتبيله للسلطة بعصير الليمون، والنعناع، وزيت الزيتون، ثم قومي بوضعها في البراد، قومي بسكبها بعد ذلك في طبق التقديم ويمكنك تزينها بأوراق النعناع وتقديمها للضيوف.

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