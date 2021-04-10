البسبوسه الكاروهات الفاخرة بالقشطه خطوة بخطوة وأسرار نجاح البسبوسه مثل الجاهزه تماما

طريقة عمل البسبوسة الكاروهات ، البسبوسة الكاروهات من الحلويات الشهيرة في كل البيوت والأغلبية يعرفها بالطريقة العادية ولكن لابد من التجديد دائمًا لذلك تابعونا لنتعرف على بعض الطرق البسيطة لعمل البسبوسة وإليكم بعض الطرق لعمل البسبوسة الكاروهات الجديدة. طريقة عمل البسبوسة الكاروهات:- طريقة عمل البسبوسة الكاروهات:- المكونات:- كوب سكر أبيض ناعم.

٢ بيضه كبار.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب من السميد.

ملعقة بكينج بودر.

ربع كوب من القشطة.

نصف كوب من الزيت أو السمن.

كوب من جوز الهند.

طريقة عمل العسل الخاص بها

كوبين ن السكر

وكوب ونصف من الماء.

وضعهم على النار حتى الغليان مع عصر نصف ليمونة صغيرة. طريقة تحضير البسبوسة:- نضع كل المكونات السائلة في الخلاط وضرهم لعدة دقائق ثم وضع المكونات الجافة عليهم.

سكب الخليط في الصينية ووضع القشطة عليها من الوجه مع رسم خطوط بالطول وخطوط بالعرض كي يتم رسم شكل الكاروهات.

توضع صينية البسبوسه في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ٢٥ دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي وتقطع وتُقدم. طريقة أخرى لعمل البسبوسة في المنزل: طريقة تحضير البسبوسة:-طريقة أخرى لعمل البسبوسة في المنزل: المكونات:- ٢ كوب من السميد.

ملعقة دقيق.

بيضه.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب سكر ابيض.

نصف كوب سمنة أو زبدة.

كوب من الزبادي.

مكسرات المتوافرة.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

نصف كوب قشطه. طريقة التحضير:- في وعاء نضع دقيق السميد والبيكنج بودر ونضع عليهم السمنة والتقليب جيدًا.

نضع على هذا الخليط البيضة والفانيليا والزبادي والتقليب حتى الحصول على خليط متجانس ثقيل.

نضع في صينية ملعقة الدقيق ونضع عليها الخليط ونقوم بعمل مربعات على هيئة كاروهات باستخدام القشطة والمكسرات.

ندخلها الفرن لمدة ٢٥ دقيقة على نار متوسطة وإخراجها حتى تهدأ ووضع عليها الشربات الدافئ والتقطيع والتقديم. طريقة التحضير:- ويمكننا عمل البسبوسة الكاروهات في المنزل بكل سهولة والاستمتاع بطعمها الرائع واللذيذ مع كوب كن الشاي وسط العائلة. الوسوم

طريقة عمل البسبوسة الكاروهات ، البسبوسة الكاروهات من الحلويات الشهيرة في كل البيوت والأغلبية يعرفها بالطريقة العادية ولكن لابد من التجديد دائمًا لذلك تابعونا لنتعرف على بعض الطرق البسيطة لعمل البسبوسة وإليكم بعض الطرق لعمل البسبوسة الكاروهات الجديدة. طريقة عمل البسبوسة الكاروهات:- طريقة عمل البسبوسة الكاروهات:- المكونات:- كوب سكر أبيض ناعم.

٢ بيضه كبار.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب من السميد.

ملعقة بكينج بودر.

ربع كوب من القشطة.

نصف كوب من الزيت أو السمن.

كوب من جوز الهند.

طريقة عمل العسل الخاص بها

كوبين ن السكر

وكوب ونصف من الماء.

وضعهم على النار حتى الغليان مع عصر نصف ليمونة صغيرة. طريقة تحضير البسبوسة:- نضع كل المكونات السائلة في الخلاط وضرهم لعدة دقائق ثم وضع المكونات الجافة عليهم.

سكب الخليط في الصينية ووضع القشطة عليها من الوجه مع رسم خطوط بالطول وخطوط بالعرض كي يتم رسم شكل الكاروهات.

توضع صينية البسبوسه في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ٢٥ دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي وتقطع وتُقدم. طريقة أخرى لعمل البسبوسة في المنزل: طريقة تحضير البسبوسة:-طريقة أخرى لعمل البسبوسة في المنزل: المكونات:- ٢ كوب من السميد.

ملعقة دقيق.

بيضه.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب سكر ابيض.

نصف كوب سمنة أو زبدة.

كوب من الزبادي.

مكسرات المتوافرة.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

نصف كوب قشطه. طريقة التحضير:- في وعاء نضع دقيق السميد والبيكنج بودر ونضع عليهم السمنة والتقليب جيدًا.

نضع على هذا الخليط البيضة والفانيليا والزبادي والتقليب حتى الحصول على خليط متجانس ثقيل.

نضع في صينية ملعقة الدقيق ونضع عليها الخليط ونقوم بعمل مربعات على هيئة كاروهات باستخدام القشطة والمكسرات.

ندخلها الفرن لمدة ٢٥ دقيقة على نار متوسطة وإخراجها حتى تهدأ ووضع عليها الشربات الدافئ والتقطيع والتقديم. طريقة التحضير:- ويمكننا عمل البسبوسة الكاروهات في المنزل بكل سهولة والاستمتاع بطعمها الرائع واللذيذ مع كوب كن الشاي وسط العائلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البسبوسه الكاروهات الفاخرة بالقشطه خطوة بخطوة وأسرار نجاح البسبوسه مثل الجاهزه تماما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.