خلطة رهيبة لتطويل الشعر بسرعة البرق لحد كعب رجلك من الاستعمال الاول وجعله ينمو دون توقف

خلطة لتطويل الشعر بسرعة ، يحلم كافة الأشخاص بامتلاك شعر صحي وطويل، حيث أنه يضيف الجمال على المظهر العام، كما أنه يزيد الثقة بالنفس ولذلك تبحث الفتيات عن وصفات خاصة بتطويل الشعربسرعه لتزيد من طوله وكثافته باضعاف معدل النمو الطبيعى وهذا ما سوف نتعرف عليه. وصفة إكليل الجبل :- وصفة إكليل الجبل :- المكونات:- عدد 2 كوب كبير من الماء الساخن.

من 2 إلى 3 أغصان من عشب إكليل الجبل. طريقة التحضير :- توضع أغصان إكليل الجبل داخل الكوب المحتوي على الماء الدافئ وتترك لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 7 دقائق لا أكثر.

يترك محلول إكليل الجبل حتى يبرد ثم يصفي ويوضع في زجاجة بخاخ.

تطبق الوصفة على الشعر ونبدأ في عمل مساج لفروة الرأس.

بعد مرور 5 دقائق من بدء التدليك يغسل الشعر جيدا بالشامبو والماء ثم يعاد شطفه مرة أخرى لضمان التخلص من عشب إكليل الجبل بشكل نهائي.

نكرر الوصفة من 3 إلى 4 مرات خلال الأسبوع وذلك للحصول على نتيجة المريضة. وصفة البيض:- طريقة التحضير :-وصفة البيض:- المكونات:- نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من العسل ذو الجودة العالية.

بيضة واحدة.

وعاء متوسط الحجم لتحضير الخلطة. طريقة التحضير :- نحضر إناء ونكسر البيض به ويتم فصل كل من البياض والصغار على حدة.

يضاف المقدار المحدد من زيت الزيتون إلى بياض البيض ونبدأ في الخفق بشكل جيد.

يمشط الشعر ويقسم إلى أربعة أجزاء ثم نبدأ في فرد القناع على الشعر.

يترك لمدة نصف ساعة ثم يشطف جيدا باستخدام الماء البارد والشامبو.

تكرر الوصفة مرة واحدة كل 15 يوم، للحصول على شعر طويل ونتيجة مبهرة.

ونتيجة مبهرة. يمكن إضافة القليل من القهوة إلى الشامبو وذلك للتخلص من رائحة بياض البيض. طريقة التحضير :- وأخيرًا يمكن استخدام أي من الوصفات السابقة في تطويل الشعر والتمتع بشعر قوي وناعم وصحي. الوسوم

خلطة لتطويل الشعر بسرعة ، يحلم كافة الأشخاص بامتلاك شعر صحي وطويل، حيث أنه يضيف الجمال على المظهر العام، كما أنه يزيد الثقة بالنفس ولذلك تبحث الفتيات عن وصفات خاصة بتطويل الشعربسرعه لتزيد من طوله وكثافته باضعاف معدل النمو الطبيعى وهذا ما سوف نتعرف عليه. وصفة إكليل الجبل :- وصفة إكليل الجبل :- المكونات:- عدد 2 كوب كبير من الماء الساخن.

من 2 إلى 3 أغصان من عشب إكليل الجبل. طريقة التحضير :- توضع أغصان إكليل الجبل داخل الكوب المحتوي على الماء الدافئ وتترك لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 7 دقائق لا أكثر.

يترك محلول إكليل الجبل حتى يبرد ثم يصفي ويوضع في زجاجة بخاخ.

تطبق الوصفة على الشعر ونبدأ في عمل مساج لفروة الرأس.

بعد مرور 5 دقائق من بدء التدليك يغسل الشعر جيدا بالشامبو والماء ثم يعاد شطفه مرة أخرى لضمان التخلص من عشب إكليل الجبل بشكل نهائي.

نكرر الوصفة من 3 إلى 4 مرات خلال الأسبوع وذلك للحصول على نتيجة المريضة. وصفة البيض:- طريقة التحضير :-وصفة البيض:- المكونات:- نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من العسل ذو الجودة العالية.

بيضة واحدة.

وعاء متوسط الحجم لتحضير الخلطة. طريقة التحضير :- نحضر إناء ونكسر البيض به ويتم فصل كل من البياض والصغار على حدة.

يضاف المقدار المحدد من زيت الزيتون إلى بياض البيض ونبدأ في الخفق بشكل جيد.

يمشط الشعر ويقسم إلى أربعة أجزاء ثم نبدأ في فرد القناع على الشعر.

يترك لمدة نصف ساعة ثم يشطف جيدا باستخدام الماء البارد والشامبو.

تكرر الوصفة مرة واحدة كل 15 يوم، للحصول على شعر طويل ونتيجة مبهرة.

ونتيجة مبهرة. يمكن إضافة القليل من القهوة إلى الشامبو وذلك للتخلص من رائحة بياض البيض. طريقة التحضير :- وأخيرًا يمكن استخدام أي من الوصفات السابقة في تطويل الشعر والتمتع بشعر قوي وناعم وصحي.

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