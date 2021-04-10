خطوات تجهيز أصابع البسبوسة المحشية بطريقة شهية ولذيذة

تجهيز أصابع البسبوسة المحشية، من أكثر أنواع الحلويات المشهورة ويتم تجهيزها في المنزل طوال الوقت طهي أصابع البسبوسة المحشية حيث تكون من أكثر الحلويات المفضلة لدى الكثير ومشهور جداً، ويتم تحديد تحضيرها في وقت قليل ولا تحتاج الكثير من الوقت أو المجهول حيث يحب الكثير من الأشخاص تناولها بجانب القهوة أو الشاي لأن مذاقها لذيذ ومميز، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة طريقة تحضير اصابع البسبوسه المحشيه في المنزل. طريقة عمل أصابع السمبوسة المحشية طريقة عمل أصابع السمبوسة المحشية نقدم لكم عبر موقعنا المكونات ملعقتين من السمن ربع كيلو من الدقيق الأبيض 100 جرام سماد البسبوسة كوب زيت نباتي ملعقتين سكر أبيض نصف ملعقة شمر نصف ملعقة يانسون نصف ملعقة ملح نصف ملعقة خميرة جافة زيت نباتي شربات ثقيل بارد خطوات تجهيز أصابع البسبوسة أولا نقوم بتجهيز وعاء ونضع فيه صينية البسبوسة ونضيف إليها الخميرة الجافة واليانسون والشمر وتقلب المكونات ثم نضيف الملح وتقلب المكونات سوياً ثم نضع الزيت والسمنة مع الاستمرار في عملية التقليب جيدا.

بعد ذلك نبدأ بوضع الماء الدافئ بشكل تدريجي مع التقليب حتى تصبح متماسكة مع بعضها ولا تلتصق باليدين ثم نقوم بتغطيتها وتركها لمدة 25 دقيقة بعد ذلك نقوم بتقطيعها على هيئة أقراط حجمها متوسط، ثم نقوم بعمل أصابع صغيرة أو يمكن لفها على هيئة اسطوانة أو على هيئة دوائر بعد ذلك نقوم بتغطيتها لمدة ساعة ثم نقوم بتجهيز مقلاة ونضع فيها كمية غزيز من الزيت ويتم تسخين جيداً.

بعد ذلك نبدأ بوضع أصابع البسبوسة في الزيت وتقليبها حتى يصبح لونها ذهبيا وتنضج ثم يتم إخراجها من الزيت وتوضع في الشربات، لمدة عشر دقائق بعد ذلك يتم وضعها في أطباق التقديم وتناولها وبالهناء والشفاء. خطوات تجهيز أصابع البسبوسة الوسوم

تجهيز أصابع البسبوسة المحشية، من أكثر أنواع الحلويات المشهورة ويتم تجهيزها في المنزل طوال الوقت طهي أصابع البسبوسة المحشية حيث تكون من أكثر الحلويات المفضلة لدى الكثير ومشهور جداً، ويتم تحديد تحضيرها في وقت قليل ولا تحتاج الكثير من الوقت أو المجهول حيث يحب الكثير من الأشخاص تناولها بجانب القهوة أو الشاي لأن مذاقها لذيذ ومميز، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة طريقة تحضير اصابع البسبوسه المحشيه في المنزل. طريقة عمل أصابع السمبوسة المحشية طريقة عمل أصابع السمبوسة المحشية نقدم لكم عبر موقعنا المكونات ملعقتين من السمن ربع كيلو من الدقيق الأبيض 100 جرام سماد البسبوسة كوب زيت نباتي ملعقتين سكر أبيض نصف ملعقة شمر نصف ملعقة يانسون نصف ملعقة ملح نصف ملعقة خميرة جافة زيت نباتي شربات ثقيل بارد خطوات تجهيز أصابع البسبوسة أولا نقوم بتجهيز وعاء ونضع فيه صينية البسبوسة ونضيف إليها الخميرة الجافة واليانسون والشمر وتقلب المكونات ثم نضيف الملح وتقلب المكونات سوياً ثم نضع الزيت والسمنة مع الاستمرار في عملية التقليب جيدا.

بعد ذلك نبدأ بوضع الماء الدافئ بشكل تدريجي مع التقليب حتى تصبح متماسكة مع بعضها ولا تلتصق باليدين ثم نقوم بتغطيتها وتركها لمدة 25 دقيقة بعد ذلك نقوم بتقطيعها على هيئة أقراط حجمها متوسط، ثم نقوم بعمل أصابع صغيرة أو يمكن لفها على هيئة اسطوانة أو على هيئة دوائر بعد ذلك نقوم بتغطيتها لمدة ساعة ثم نقوم بتجهيز مقلاة ونضع فيها كمية غزيز من الزيت ويتم تسخين جيداً.

بعد ذلك نبدأ بوضع أصابع البسبوسة في الزيت وتقليبها حتى يصبح لونها ذهبيا وتنضج ثم يتم إخراجها من الزيت وتوضع في الشربات، لمدة عشر دقائق بعد ذلك يتم وضعها في أطباق التقديم وتناولها وبالهناء والشفاء. خطوات تجهيز أصابع البسبوسة

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