طريقة صنع الحليب المكثف المحلى في المنزل وفوائده الكبيرة للجسم وطريقة الاحتفاظ به

يعتبر الحليب المكثف المحلى من أبرز المكونات اللازمة في تحضير عدد كبير من الحلوى الشرقية والغربية، وعدد كبير من المشروبات، ومن بينها الموز بالحليب المكثف، ويعتبر من ضمن أنواع الحليب المركزة الخالية من الماء، وشكله كثيف القوام، لونه يميل إلى الأصفر ويتسم بالحلاوة في طعمه، ومن الممكن استخدامه لتزيين الكعك من خلال إضافة الكاكاو له أو الألوان الغذائية وسكبه على الكيك بشكل مباشر، ومن الممكن تحويله لصوص شوكولاتة، ومن خلال المقال التالي نقدم لكم طريقة تحضيره. طريقة صنع الحليب المكثف طريقة صنع الحليب المكثف نقدم لكم عبر موقعنا المكونات 2 كوب من الحليب المجفف كامل الدسم.

2 كوب من السكر البودرة.

1كوب من الماء الدافيء.

1/2 ملعقة من الفانيلا. طريقة التحضير في وعاء على النار نقوم بإضافة الحليب المجفف إلى الماء مع التقليب جيداً حتى يذوب تماماً بدون أي تكتلات. نقوم بإضافة السكر مع التقليب جيداً حتى يتجانس مع الحليب تماماً. نبدأ بإضافة الفانيلا مع الاستمرار في التقليب. الاستمرار في التحريك لمدة صف ساعة حتى يصبح قوامه كثيف مثل الجاهز تماماً. يرفع من النار حتى يبرد تماماً قبل الاستخدام. فوائد الحليب المكثف يحتوي الحليب المكثف المحلى على نسبة عالية من الكربوهيدرات والبروتين الضروري لجسم الإنسان، والذي يكسبه الطاق اللازمة التي تساعده على أداء الأنشطة على مدار اليوم.

يعتبر الحليب المكثف غني بالسكريات اللازمة للجسم.

يحتوي على الكالسيوم الذي يحافظ على الأسنان والعظام. طريقة الاحتفاظ بالحليب المكثف فوائد الحليب المكثفطريقة الاحتفاظ بالحليب المكثف في حالة شراء الحليب المكثف المحلى جاهزاً معلب، يمكن الاحتفاظ به في أي مكان بعيد عن الحرارة لأوقات طويلة ما لم يتم فتحه، وفي حالة فتح العبوة يجب الاحتفاظ بها في الثلاجة في عبوة أخرى محكمة الغلق حتى أسبوعين، وإن رغبتهم في تخزينه يرجى إيداعه في الفريزر. الوسوم

يعتبر الحليب المكثف المحلى من أبرز المكونات اللازمة في تحضير عدد كبير من الحلوى الشرقية والغربية، وعدد كبير من المشروبات، ومن بينها الموز بالحليب المكثف، ويعتبر من ضمن أنواع الحليب المركزة الخالية من الماء، وشكله كثيف القوام، لونه يميل إلى الأصفر ويتسم بالحلاوة في طعمه، ومن الممكن استخدامه لتزيين الكعك من خلال إضافة الكاكاو له أو الألوان الغذائية وسكبه على الكيك بشكل مباشر، ومن الممكن تحويله لصوص شوكولاتة، ومن خلال المقال التالي نقدم لكم طريقة تحضيره. طريقة صنع الحليب المكثف طريقة صنع الحليب المكثف نقدم لكم عبر موقعنا المكونات 2 كوب من الحليب المجفف كامل الدسم.

2 كوب من السكر البودرة.

1كوب من الماء الدافيء.

1/2 ملعقة من الفانيلا. طريقة التحضير في وعاء على النار نقوم بإضافة الحليب المجفف إلى الماء مع التقليب جيداً حتى يذوب تماماً بدون أي تكتلات. نقوم بإضافة السكر مع التقليب جيداً حتى يتجانس مع الحليب تماماً. نبدأ بإضافة الفانيلا مع الاستمرار في التقليب. الاستمرار في التحريك لمدة صف ساعة حتى يصبح قوامه كثيف مثل الجاهز تماماً. يرفع من النار حتى يبرد تماماً قبل الاستخدام. فوائد الحليب المكثف يحتوي الحليب المكثف المحلى على نسبة عالية من الكربوهيدرات والبروتين الضروري لجسم الإنسان، والذي يكسبه الطاق اللازمة التي تساعده على أداء الأنشطة على مدار اليوم.

يعتبر الحليب المكثف غني بالسكريات اللازمة للجسم.

يحتوي على الكالسيوم الذي يحافظ على الأسنان والعظام. طريقة الاحتفاظ بالحليب المكثف فوائد الحليب المكثفطريقة الاحتفاظ بالحليب المكثف في حالة شراء الحليب المكثف المحلى جاهزاً معلب، يمكن الاحتفاظ به في أي مكان بعيد عن الحرارة لأوقات طويلة ما لم يتم فتحه، وفي حالة فتح العبوة يجب الاحتفاظ بها في الثلاجة في عبوة أخرى محكمة الغلق حتى أسبوعين، وإن رغبتهم في تخزينه يرجى إيداعه في الفريزر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة صنع الحليب المكثف المحلى في المنزل وفوائده الكبيرة للجسم وطريقة الاحتفاظ به على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.