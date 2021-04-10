طريقة عمل الهريسة السحرية الغنية باللبن حلوى على سفرة رمضان

تعتبر الهريسة من أشهر الحلويات الشرقية الغنية الكثير من السعرات الحرارية، مما يجعلها تمد الجسم بالمزيد من السعرات الحرارية التي تمنحه الطاقة اللازمة، وخصوصاً في شهر رمضان المبارك فإنها تمكنه من تحمل الجوع والعطش لأطول وقت ممكن، ومن الممكن تزويدها بالقيمة الغذائية بصورة أكبر من خلال إضافة المكسرات الغنية بالقيمة الغذائية الكبيرة. طريقة عمل الهريسة باللبن طريقة عمل الهريسة باللبن المكونات 4 كوب من السميد الناعم.

1 كوب من السكر.

3/4 كوب من السكر النباتي.

1 ملعقة كبيرة من السمن البلدي.

2 كوب من اللبن.

1 ملعقة من كربونات الصوديوم.

مكسرات للزينة. طريقة التحضير نقوم بمزج كافة المكونات الجافة في وعاء كبير، من السكر والسميد والكربونات. وفي وعاء جانبي نقوم بمزج المكونات السائلة من السمن والزيت واللبن، وبعدها نمزج المكونين سوياً. يراعى عدم الإفراط في عجن المكونات حتى لا تختمر أثناء التسوية. يوضع المزيج في صينية الفرن المبطنة بالسمن البلدي وتدخل إلى فرن ساخن على درجة حرارة 180 حتى تحمر. طريقة عمل الهريسة بالزبادي طريقة عمل الهريسة بالزبادي المكونات 4 كوب من السميد.

1 كوب من اللبن السائل.

1 كوب من الزبادي.

1 كوب من السكر.

1 كوب من جوز الهند.

50 جرام من الزبدة.

2 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

رشة من الفانيلا.

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد أو ماء الزهر.

مكسرات للتزيين. طريقة التحضير نقوم بمزج كافة المكونات الجافة في وعاء كبير، من السكر والسميد والكربونات. وفي وعاء جانبي نقوم بمزج المكونات السائلة من السمن والزيت واللبن، وبعدها نمزج المكونين سوياً. يراعى عدم الإفراط في عجن المكونات حتى لا تختمر أثناء التسوية. يوضع المزيج في صينية الفرن المبطنة بالسمن البلدي وتدخل إلى فرن ساخن على درجة حرارة 180 حتى تحمر. يتم إضافة الشربات إليها فور خروجها من الفرن وتغطيتها حتى تبرد تماماً قبل التقديم. الوسوم

تعتبر الهريسة من أشهر الحلويات الشرقية الغنية الكثير من السعرات الحرارية، مما يجعلها تمد الجسم بالمزيد من السعرات الحرارية التي تمنحه الطاقة اللازمة، وخصوصاً في شهر رمضان المبارك فإنها تمكنه من تحمل الجوع والعطش لأطول وقت ممكن، ومن الممكن تزويدها بالقيمة الغذائية بصورة أكبر من خلال إضافة المكسرات الغنية بالقيمة الغذائية الكبيرة. طريقة عمل الهريسة باللبن طريقة عمل الهريسة باللبن المكونات 4 كوب من السميد الناعم.

1 كوب من السكر.

3/4 كوب من السكر النباتي.

1 ملعقة كبيرة من السمن البلدي.

2 كوب من اللبن.

1 ملعقة من كربونات الصوديوم.

مكسرات للزينة. طريقة التحضير نقوم بمزج كافة المكونات الجافة في وعاء كبير، من السكر والسميد والكربونات. وفي وعاء جانبي نقوم بمزج المكونات السائلة من السمن والزيت واللبن، وبعدها نمزج المكونين سوياً. يراعى عدم الإفراط في عجن المكونات حتى لا تختمر أثناء التسوية. يوضع المزيج في صينية الفرن المبطنة بالسمن البلدي وتدخل إلى فرن ساخن على درجة حرارة 180 حتى تحمر. طريقة عمل الهريسة بالزبادي طريقة عمل الهريسة بالزبادي المكونات 4 كوب من السميد.

1 كوب من اللبن السائل.

1 كوب من الزبادي.

1 كوب من السكر.

1 كوب من جوز الهند.

50 جرام من الزبدة.

2 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

رشة من الفانيلا.

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد أو ماء الزهر.

مكسرات للتزيين. طريقة التحضير نقوم بمزج كافة المكونات الجافة في وعاء كبير، من السكر والسميد والكربونات. وفي وعاء جانبي نقوم بمزج المكونات السائلة من السمن والزيت واللبن، وبعدها نمزج المكونين سوياً. يراعى عدم الإفراط في عجن المكونات حتى لا تختمر أثناء التسوية. يوضع المزيج في صينية الفرن المبطنة بالسمن البلدي وتدخل إلى فرن ساخن على درجة حرارة 180 حتى تحمر. يتم إضافة الشربات إليها فور خروجها من الفرن وتغطيتها حتى تبرد تماماً قبل التقديم.

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