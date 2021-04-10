أسرار غامضة في البسبوسة بعين الجمل تمكني منها واعمليها في رمضان 2021

أسرار غامضة في البسبوسة نقدمها لكم، حيث تعد البسبوسة من الحلويات الشرقية، المتعددة الطرقة في صنعها ومنها البسبوسة بعين الجمل، تحضر البسبوسة بشكل أساسي من مكون السميد وتقدم في الأعياد والمناسبات السارة، ويمكن إضافة العديد من المكونات إليها مثل عين الجمل والقشطة والزبادي وجوز الهند والشوكولاتة، ومن خلال مقالنا سوف نتعرف على طريقة عمل البسبوسة بعين الجمل. أسرار غامضة في البسبوسة أسرار غامضة في البسبوسة مقادير البسبوسة زبادي (بمقدار كوب).

كوب من سميد (بمقدار كوب).

سكر (بمقدار كوب).

سمنة بلدي (بمقدار كوب).

قرفة (بمقدار ملعقة كبيرة).

عين جمل مفروم (بمقدار كوبين).

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد الشربات سكر أبيض (بمقدار كوب).

ماء (بمقدار نصف كوب).

عصير الليمون (بمقدار ربع كوب). تزيين البسبوسة بعين الجمل عين جمل صحيح (بمقدار أربع حبات).

قشطة مخفوقة خطوات تحضير البسبوسة يتم مزج السميد مع السمنة والسكر جيدًا.

ثم نضيف للخليط الزبادي للخليط ومزجه جيدًا

نقوم بإضافة ماء الزهر على الخليط.

نقوم بوضع القرفة وعين الجمل المفروم بين طبقات البسبوسة

يتم وضع الخليط في صينية، وإدخاله الفرن على درجة حرارة 180 حتى يتم نضجها

في تلك الأثناء نقوم بصنع الشربات بإضافة السكر والماء والليمون على النار حتى الوصول للقوام المطلوب.

بعد خروج البسبوسة من الفرن يضاف إليها الشربات الساخن

ويتم تزينها بالقشطة وعين الجمل وتصبح جاهزة للتقديم. طريقة صنع القشطة المقادير: حليب سائل (بمقدار 3 أكواب)

سكر (بمقدار 2 ملعقة)

نشا (بمقدار 5 ملاعق صغيرة)

ماء (بمقدار نصف كوب)

زبدة (بمقدار ملعقة كبيرة)

فانيليا (بمقدار ملعقة صغيرة) خطوات تحضير القشطة للبسبوسة نقوم بوضع السكر والحليب والفانيليا، الزبدة في وعاء على النار.

يغلى الخليط جيدًا مع التقليب بحرص، على نار هادئة.

نذيب النشا في كوب من الماء ونقلبه.

ثم نضيف محلول النشا على خليط الحليب ونقلبه.

تصبح القشطة جاهزة عندما تصل للقوام المطلوب، ويتم حفظها في الثلاجة. الوسوم

أسرار غامضة في البسبوسة نقدمها لكم، حيث تعد البسبوسة من الحلويات الشرقية، المتعددة الطرقة في صنعها ومنها البسبوسة بعين الجمل، تحضر البسبوسة بشكل أساسي من مكون السميد وتقدم في الأعياد والمناسبات السارة، ويمكن إضافة العديد من المكونات إليها مثل عين الجمل والقشطة والزبادي وجوز الهند والشوكولاتة، ومن خلال مقالنا سوف نتعرف على طريقة عمل البسبوسة بعين الجمل. أسرار غامضة في البسبوسة أسرار غامضة في البسبوسة مقادير البسبوسة زبادي (بمقدار كوب).

كوب من سميد (بمقدار كوب).

سكر (بمقدار كوب).

سمنة بلدي (بمقدار كوب).

قرفة (بمقدار ملعقة كبيرة).

عين جمل مفروم (بمقدار كوبين).

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد الشربات سكر أبيض (بمقدار كوب).

ماء (بمقدار نصف كوب).

عصير الليمون (بمقدار ربع كوب). تزيين البسبوسة بعين الجمل عين جمل صحيح (بمقدار أربع حبات).

قشطة مخفوقة خطوات تحضير البسبوسة يتم مزج السميد مع السمنة والسكر جيدًا.

ثم نضيف للخليط الزبادي للخليط ومزجه جيدًا

نقوم بإضافة ماء الزهر على الخليط.

نقوم بوضع القرفة وعين الجمل المفروم بين طبقات البسبوسة

يتم وضع الخليط في صينية، وإدخاله الفرن على درجة حرارة 180 حتى يتم نضجها

في تلك الأثناء نقوم بصنع الشربات بإضافة السكر والماء والليمون على النار حتى الوصول للقوام المطلوب.

بعد خروج البسبوسة من الفرن يضاف إليها الشربات الساخن

ويتم تزينها بالقشطة وعين الجمل وتصبح جاهزة للتقديم. طريقة صنع القشطة المقادير: حليب سائل (بمقدار 3 أكواب)

سكر (بمقدار 2 ملعقة)

نشا (بمقدار 5 ملاعق صغيرة)

ماء (بمقدار نصف كوب)

زبدة (بمقدار ملعقة كبيرة)

فانيليا (بمقدار ملعقة صغيرة) خطوات تحضير القشطة للبسبوسة نقوم بوضع السكر والحليب والفانيليا، الزبدة في وعاء على النار.

يغلى الخليط جيدًا مع التقليب بحرص، على نار هادئة.

نذيب النشا في كوب من الماء ونقلبه.

ثم نضيف محلول النشا على خليط الحليب ونقلبه.

تصبح القشطة جاهزة عندما تصل للقوام المطلوب، ويتم حفظها في الثلاجة.

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