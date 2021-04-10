نصائح لتخسيس الوزن في رمضان..و 5 وصفات للتخسيس

المفروض ان صيام رمضان يساعد على تخسيس الوزن ، لان الوقت اللي مسموح فيه بالاكل بيكون اقل من الايام العادية ، وبالتالي الجسم بيستهلك سعرات حرارية اقل ، ولكن في الواقع ان تأثير الصيام على وزن الجسم بيختلف من شخص للتاني باختلاف الاختيارات الغذائية والمجهود الجسدي اللي بيعمله ، وده بيخلي في اشخاص بتحافظ على وزنها اثناء الصيام ، واشخاص تانيين بيتغير وزنهم سواء بالزيادة او النقصان ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك نصائح لتخسيس الوزن في رمضان او على الاقل تحافظي على وزنك ، بالاضافة ل 5 وصفات بسيطة هتساعدك على تخسيس وزنك خلال الشهر.

نصائح لتخسيس الوزن في رمضان:

1- تجنب الشبع لدرجة التخمة:

لو انتبهتي لمعدتك كويس اثناء الاكل هتلاقي نفسك انك وصلتي في مرحلة ما لدرجة مريحة من الشبع بحيث هتبقي شبعتي وحاسه انك خفيفة في نفس الوقت وحاسه بنشاط ومزاجك كويس.

ولكن لو استمريتي في الاكل لبعد المرحلة دي هتدخلي لمرحلة الشعور بالتخمة اللي بتسبب صعوبة التنفس, الخمول, التقل, الانتفاخ, الاحباط, والندم على كمية الاكل اللي اكلتيها.

وده لما يتكرر وتفضلي كل يوم تاكلي كمية اكل كبيرة ده هيسبب تمدد جدار معدتك وتكبيرها ، واللي هيحصل انك هتبقي محتاجة بعد كده لكميات اكل اكبر ، واستهلاك سعرات حرارية اكتر عشان توصلي لدرجة الشبع.

ومن هنا بننصحك انك تقسمي وجبة الفطار لوجبتين صغيرين ، بدل من وجبة واحدة كبيرة ، ده هيساعد على تصغير المعدة خلال شهر رمضان ، وبننصح ان الوجبة الاولى تكون عبارة عن مية, ثمرة فاكهة, لبن طبق سلطة, وشوربة, ونوع واحد من النشويات خبز او رز ، اما الوجبة التانية ممكن انها تشمل الطبق الرئيسي مع السلطة والشوربة.

2- كلي خضار كتير:

الخضروات ليها فوايد كتير جدا للجسم خلال شهر رمضان ، بتزود الجسم بالفيتامينات والمعادن اللي بيحتاج لها ، بالاضافة انها قليلة السعرات الحرارية, سهلة الهضم, وبتساعد على الشعور بالشبع.

وبننصح ان الخضار كميته تكون نص حجم الوجبة ، ونوعي في السلطات والشوربات اللي بتحتوي على خضار ، وكليه مطبوخ او مشوي.

3- اختاري مشروباتك بعناية:

في شهر رمضان الجسم بيحتاج لكمية كبيرة من السوائل خصوا في فترة الحر ، والمية تعتبر هي افضل السوايل للجسم ، اتجنبي العصاير والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة لانها بتحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية.

افتكري دايما ان علبة صغيرة من اي مشروب غازي (330 مل) بتحتوي على 7 عالق صغيرة من السكر ، وكوباية واحدة من العصير بتدي الجسم 100 سعر حراري.

4- اتجنبي المقليات:

حتى الكميات القليلة من المقليات بتسبب زيادة في الوزن لانها مليانة بالسعرات الحرارية ، لان كل معلقة كبيرة من الزيت بغض النظر عن نوعه بتحتوي على 90 سعر حراري.

اتجنبي الاطعمة المقلية زي البطاطس, السمك المقلي, السمبوسك المقلية, الخضروات المقلية, وغيرها من الاطعمة الاطعمة المقلية في الزيت لانها غنية بالسعرات الحرارية ، بالاضافة انها بتسبب اضطرابات في الهضم.

5- زودي من المجهود الحركي:

الطريقة الوحيدة المثبتة علميا لزيادة حرق السعرات الحرارية هي المجهود البدني ، ويعتبر افضل وقت لعمل مجهود جسدي في رمضان هو بعد وجبة الفطار ، بننصح بممارسة المشي لو المسجد بعيد عن بيتك الافضل تروحي صلاة التراويح مشي ، المفروض تمشي بمعدل 150 دقيقة على الاقل في الاسبوع ، واللي تقدري تقسميها نصف ساعة كل يوم ، 5 ايام في الاسبوع.

6- قللي من الحلويات:

الطريقة الصح لاكل الحلويات هي انك تاكلي كمية صغيرة كانك بتدوقي الحلويات مش اكتر ، وتاكليها بعد وجبة الفطار ومش بديل للوجبة الاساسية.

ومهم اختيار الانواع الصحية من الحلويات زي الشوكولاتة اللي بتحتوي على 70% كاكاو, القطايف المشوية في الفرن مش المقلية في الزيت وتكون محشية مكسرات او جبنة قليلة الدسم, ايس كريم قليل الدسم, او اي حلويات معمولة في البيت بس بنسبة قليلة من الدهون والسكريات.

7- متبالغيش في اكل التمر:

بالمقارنة بانواع الفواكة التانية ، التمر بيحتوي على اعلى تركيز من السكر والسعرات الحرارية ، كل حبة تمر واحدة بتدي الجسم 50 سعرة حرارية.

وبننصح انك متاكليش اكتر من 3 حصص في اليوم من الفاكهة خلال شهر رمضان ، بما فيهم التمر.

8- اعتمدي على الحبوب الكاملة:

الحبوب الكاملة زي البرغل, القمح الكامل, الفريك, الشعير, الارز البني ، بتحتوي على الياف غذائية بتساعد على الشعور بالشبع.

اما الحبوب المقشورة زي الدقيق الابيض, الارز الابيض, بتكون خالية من الالياف الغذائية ، وبالتالي الشخص بيحتاج لاستهلاك كمية اكبر منها عشان يحس بالشبع.

وصفات لتخسيس الوزن:

هنقولك 5 وصفات فعالة هتساعدك على تخسيس الوزن خلال شهر رمضان ، واللي تقدري تشربيها ما بين وجبة الفطار والسحور.

1- وصفة الخل والعسل:

الوصفة دي من الوصفات القوية اللي بتساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون والتخلص من دهون البطن ، وهي عبارة عن خلط معلقة صغيرة من العسل مع معلقة من خل التفاح او الخل الابيض في كوباية ماية فاترة ، قلبيهم مع بعض واشربيهم قبل وجبة السحور بفترة.

2- وصفة الكمون وعصير الليمون:

اغلي معلقة كبيرة من الكمون في كوباية ونصف مية ، بعد ما يغلي ارفعيه من على النار وصفيه ، واعصري عليه ليمونة وقلبيهم مع بعض ، اشربيه بعد وجبة الفطار بنصف ساعة على الاقل ، وهتلاحظي النتايج بعد اسبوع واحد من بداية شرب المشروب ده.

3- وصفة المية والليمون:

وصفة بسيطة جدا عبارة عن كوبايتين مية مع كوباية عصير ليمون ، اخلطيهم مع بعض ، ويفضل ان المشروب ده يتشرب دافي ، يعني سخني منه كل مرة كوباية على قد ما هتشربي ، اشربيه بعد الفطار ، هيساعدك على حرق الدهون.

4- وصفة القرفة والجنزبيل:

في كوباية مية مغلية ضيفي كميات متساوية من القرفة والجنزبيل المطحون ، اشربي من المشروب ده مرتين خلال الفترة ما بين وجبة الفطار والسحور ، وممكن تضيفي شوية عصير ليمون للمشروب ، الوصفة دي فعالة في حرق الدهون وحل مشكلة السمنة المفرطة.

5- وصفة الليمون واللبن:

اخلطي شوية من عصير الليمون مع كوباية من اللبن البارد واشربيه بعد وجبة الفطار بفترة ، ثبت بالتجارب ان المشروب ده ليه دور قوي في حرق الدهون المتراكمة في الجسم.

نظام غذائي صحي لتخسيس الوزن خلال شهر رمضان