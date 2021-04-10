لعشاق النوتيلا.. طريقة عمل بيتزا الشوكولاتة تذوب في الفم في ربع ساعة فقط

بيتزا الشوكولاتة هي أحد أحدث طرق إعداد البيتزا، فعشاق البيتزا يحبون التنوع فيها، وهي من أفضل أنواع العجائن، حيث يمكن وضع أي حشو ترغبون به سواء حلو أو حادق، ويتفنن أكبر الطهاة في إعدادها بطرق مختلفة سواء بالجبن فقط أو بالخضروات أو باللحوم، يذكر أن البيتزا يونانية الأصل، إلا أنها حين انتقلت لإيطاليا تم تطويرها بالشكل الحالي، وانتشرت في العالم أجمع حتى أصبحت نوعاً من الحلويات وتسمى شوكو بيتزا . بيتزا الشوكولاتة كوب إلا ربع من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

2 كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت. بيتزا الشوكولاتة الحشو: ربع كوب من النوتيلا.

نصف كوب من رقائق الشوكولاتة.

ملعقة كبيرة من الشوكولاتة البيضاء المبشورة.

ملعقة كبيرة من الشوكولاتة بالحليب مبشورة.

ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة.

بندق مفروم أو أي مكسرات حسب الرغبة. طريقة تحضير شوكو بيتزا في إناء عميق مناسب للعجن، قومي بوضع الماء والخميرة والسكر وامزيجهم جيدًا.

اتركي الخليط السابق في مكان دافئ لمدة ربع ساعة.

في إناء آخر، قومي بوضع الزيت والدقيق والملح، ثم أضيفي مزيج الخميرة السابق.

ابدئي بالعجن حتى تصبح العجينة طرية وذات قوام مناسب ومتماسكة.

قومي بتغطية الوعاء بقطعة من القماش النظيفة، أو بلاستيك فيلم.

اتركي العجينة في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تتضاعف.

قبل البدء قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة.

قومي بفرد عجينة البيتزا على ورقة زبدة، ثم ادهني وجه العجين بالزبدة.

أدخليها الفرن لمدة ربع ساعة. طريقة تحضير شوكو بيتزا بمجرد أن تخرج من الفرن، وهي لا تزال ساخنة، ادهنيها بالنوتيلا الباقي أنواع الشيكولاتة المتوافرة لديكِ ويمكنكِ إدخال بيتزا الشوكولاتة الميكروويف أو الفرن الساخن لمدة دقيقة واحدة حتى تمتزج مكونات الشوكو بيتزا جيداً، ثم ضعي عليها الفاكهة حسب الرغبة كالفراولة والموز أو أي شئ متوفر لديكِ الوسوم

بيتزا الشوكولاتة هي أحد أحدث طرق إعداد البيتزا، فعشاق البيتزا يحبون التنوع فيها، وهي من أفضل أنواع العجائن، حيث يمكن وضع أي حشو ترغبون به سواء حلو أو حادق، ويتفنن أكبر الطهاة في إعدادها بطرق مختلفة سواء بالجبن فقط أو بالخضروات أو باللحوم، يذكر أن البيتزا يونانية الأصل، إلا أنها حين انتقلت لإيطاليا تم تطويرها بالشكل الحالي، وانتشرت في العالم أجمع حتى أصبحت نوعاً من الحلويات وتسمى شوكو بيتزا . بيتزا الشوكولاتة كوب إلا ربع من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

2 كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت. بيتزا الشوكولاتة الحشو: ربع كوب من النوتيلا.

نصف كوب من رقائق الشوكولاتة.

ملعقة كبيرة من الشوكولاتة البيضاء المبشورة.

ملعقة كبيرة من الشوكولاتة بالحليب مبشورة.

ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة.

بندق مفروم أو أي مكسرات حسب الرغبة. طريقة تحضير شوكو بيتزا في إناء عميق مناسب للعجن، قومي بوضع الماء والخميرة والسكر وامزيجهم جيدًا.

اتركي الخليط السابق في مكان دافئ لمدة ربع ساعة.

في إناء آخر، قومي بوضع الزيت والدقيق والملح، ثم أضيفي مزيج الخميرة السابق.

ابدئي بالعجن حتى تصبح العجينة طرية وذات قوام مناسب ومتماسكة.

قومي بتغطية الوعاء بقطعة من القماش النظيفة، أو بلاستيك فيلم.

اتركي العجينة في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تتضاعف.

قبل البدء قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة.

قومي بفرد عجينة البيتزا على ورقة زبدة، ثم ادهني وجه العجين بالزبدة.

أدخليها الفرن لمدة ربع ساعة. طريقة تحضير شوكو بيتزا بمجرد أن تخرج من الفرن، وهي لا تزال ساخنة، ادهنيها بالنوتيلا الباقي أنواع الشيكولاتة المتوافرة لديكِ ويمكنكِ إدخال بيتزا الشوكولاتة الميكروويف أو الفرن الساخن لمدة دقيقة واحدة حتى تمتزج مكونات الشوكو بيتزا جيداً، ثم ضعي عليها الفاكهة حسب الرغبة كالفراولة والموز أو أي شئ متوفر لديكِ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لعشاق النوتيلا.. طريقة عمل بيتزا الشوكولاتة تذوب في الفم في ربع ساعة فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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