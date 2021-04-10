نقدم لكم اليوم طبق شهي ولذيذ يتكون من اللحم والخضراوات ونتعرف معاً علي طريقة تحضير أيدام كرات الكفتة بالخضار والغني بالعناصر الغذائية المختلف لاحتوائه علي البروتين الحيواني المتمثل في اللحم والبروتين النباتي المتمثل في الخضراوات وكثير من العناصر الغذائية المفيدة التي يحتوي عليها الخضار عموما وتنوع ألوانه الذي يعبر عن مدي صحية الطعام، وطبقنا اليوم يمكن تقديمه بجانب وجبة البطاطس المقرمشة اللذيذة التي شرحناها لكم سابقاً ، ويضيف للوجبة طعم ورائحة مميزة أيضاً دخول البصل الأبيض في خلطة اللحم المفروم والبهارات الشرقية المميزة ونتعرف معاً علي المقادير والوصفة من خلال مقالنا.

مقادير طريقة تحضير أيدام كرات الكفتة بالخضار

مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا وعليكم بالخير ، نقدم لكم العديد من الوجبات الشهية ، ونتعرف معاً علي المقادير الخاصة بطريقة تحضير أيدام كرات الكفتة بالخضار وهي كالآتي :

مقدار نصف كيلو جرام من اللحم مفروم معه البصل الأبيض والبقدونس.

مقدار اثنين ملعقة كبيرة من البقسماط المفروم.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من البهارات الشرقية المشكلة.

مقدار ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الملح.

مقدار ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي للقلي.

مقدار ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

عدد واحد حبة بصل كبيرة مفرومه.

علبة خضار مشكل أو ما يعادلها من خضار مشكل مثل البطاطس والبازلاء الخضراء والبروكلي والجزر أو أي خضراوات تحبونها.

علبة صغيرة من صلصة الطماطم أو ما يعادلها من الصلصة منزلية الصنع.

نصف كوب من الماء الساخن.

ودائما ننصحك بتجنب بعض الأطعمة لتحافظي علي وزن مثالي وصحة جيدة بعيداً عن السعرات الحرارية العالية والكوليسترول المضر واتباع نظام غذائي يحتوي علي كل العناصر المفيدة لجسمك.

طريقة إعداد الوجبة

نتعرف معاً علي طريقة تحضير أيدام كرات الكفتة بالخضار كالآتي :

نقوم بإعداد وعاء كبير للخلط ونضع به اللحم المفروم مع البصل و البقدونس ونضيف إليه البقسماط.

نقوم بإضافة البهارات المشكلة و نتبل بها الخليط السابق مع الفلفل الأسود والملح ونقوم بالخلط جيداً.

نقوم تشكيل الخليط علي هيئة كرات بحجم مناسب.

نضع مقلاه علي النار ونضع بها الزيت الخالص بالقلي.

نقوم بقلي الكرات في الزيت حتي تنضج قليلاً ونرفعها في طبق جانبي.

نسخن زيت الزيتون في المقلاة ونضع عليه بصل مفروم ثم نضيف الخضار المشكل والصلصة ونقلب مع ملح وفلفل اسود.

نصب الماء الساخن علي المجموع السابق ثم نضيف كرات الكفتة لهم ونخفف معيار النار ونغطي المجموع لمدة 25 دقيقة حتي ينضج المجموع.

يمكنكم تقديم الطبق الشهي بجانب الأرز البسمتي ومع وجبة سلطة صحية من الافوكادو والبروكلي بالبيض والتي قمنا بشرحها مسبقاً ، بالإضافة لعدد من الوجبات الصحية الأخري، ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.