سر عمل البسبوسة بالسمن البلدي لمذاق ونتيجة أفضل من الحواني

البسبوسة بالسمن البلدي من أفضل الحلويات التي يمكنكِ تناولها فعند بداية تناولها لن تستطيعي التوقف عن أكلها بسبب مذاقها الذي لا يقاوم، ومن أهم ما يميزها انها من وصفات الحلويات سهلة التحضير التي لن تتسبب في إجهادك أو وقوفك لفترة طويلة في المطبخ لتحضيرها، والأن سوف نقدم لكِ سر عمل البسبوسة بالسمن البلدي لمذاق ونتيجة أفضل من الحلواني.
مكونات البسبوسة بالسمن البلدي
نقدم لكم سر مكونات البسبوسة بالسمن البلدي الذي لا يقاوم من مذاق شهي ولذيذ.
- 2 كوب من دقيق السميد.
- ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- نصف ملعقة صغيره من الفانيليا.
- كوب من الزبادي.
- 5 ملاعق كبيرة من السمن البلدي.
مكونات الشربات لتحلية البسبوسة بالسمن البلدي
- 2 كوب من السكر الأبيض.
- كوب من الماء.
- 3 ملاعق صغيرة من عصير الليمون.
طريقة تحضير البسبوسة بالسمن البلدي
- أولًا نقوم بتحضير الشربات فقومي بوضع السكر والماء معًا في إناء على النار واتركيهم حتى الغليان بعد ذلك قومي بوضع عصير الليمون واتركي الشربات حتى يبرد تمامًا.
- في وعاء عميق قومي بوضع دقيق السميد والبيكينج بودر والفانيليا والزبادي معًا وقومي بتسييح السمن البلدي وضعيها على باقي المكونات واخلطي كل المكونات معًا لتحصلي على عجينة متجانسة.
- أشعلي الفرن على درجة حرارة 180 درجة واحضري صينية البسبوسة وضعي بها العجينة وافرديها جيدًا وضعيها في الفرن لمدة نصف ساعة حتى تأخذ لون ذهبي قومي بوضع الشربات عليها.
نصائح هامة عند تحضير البسبوسة بالسمن البلدي
- يفضل أن تقومي باستخدام صينية البسبوسة لأنها تكون غير مرتفعة وسهلة الاستخدام.
- الصينية المستخدمة تكون من الألومنيوم لأنه يعمل على توزيع الحرارة بشكل جيد.
- عند وضع الشربات على البسبوسة يحب أن يكون الشربات بارد بدرجة حرارة الغرفة والبسبوسة ساخنة.
- يفضل أن يتم تقطيع عجينة البسبوسة بعد فردها في الصينية قبل دخولها الفرن وليس بعد نضجها.
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البسبوسة بالسمن البلدي من أفضل الحلويات التي يمكنكِ تناولها فعند بداية تناولها لن تستطيعي التوقف عن أكلها بسبب مذاقها الذي لا يقاوم، ومن أهم ما يميزها انها من وصفات الحلويات سهلة التحضير التي لن تتسبب في إجهادك أو وقوفك لفترة طويلة في المطبخ لتحضيرها، والأن سوف نقدم لكِ سر عمل البسبوسة بالسمن البلدي لمذاق ونتيجة أفضل من الحلواني.
مكونات البسبوسة بالسمن البلدي
نقدم لكم سر مكونات البسبوسة بالسمن البلدي الذي لا يقاوم من مذاق شهي ولذيذ.
- 2 كوب من دقيق السميد.
- ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- نصف ملعقة صغيره من الفانيليا.
- كوب من الزبادي.
- 5 ملاعق كبيرة من السمن البلدي.
مكونات الشربات لتحلية البسبوسة بالسمن البلدي
- 2 كوب من السكر الأبيض.
- كوب من الماء.
- 3 ملاعق صغيرة من عصير الليمون.
طريقة تحضير البسبوسة بالسمن البلدي
- أولًا نقوم بتحضير الشربات فقومي بوضع السكر والماء معًا في إناء على النار واتركيهم حتى الغليان بعد ذلك قومي بوضع عصير الليمون واتركي الشربات حتى يبرد تمامًا.
- في وعاء عميق قومي بوضع دقيق السميد والبيكينج بودر والفانيليا والزبادي معًا وقومي بتسييح السمن البلدي وضعيها على باقي المكونات واخلطي كل المكونات معًا لتحصلي على عجينة متجانسة.
- أشعلي الفرن على درجة حرارة 180 درجة واحضري صينية البسبوسة وضعي بها العجينة وافرديها جيدًا وضعيها في الفرن لمدة نصف ساعة حتى تأخذ لون ذهبي قومي بوضع الشربات عليها.
نصائح هامة عند تحضير البسبوسة بالسمن البلدي
- يفضل أن تقومي باستخدام صينية البسبوسة لأنها تكون غير مرتفعة وسهلة الاستخدام.
- الصينية المستخدمة تكون من الألومنيوم لأنه يعمل على توزيع الحرارة بشكل جيد.
- عند وضع الشربات على البسبوسة يحب أن يكون الشربات بارد بدرجة حرارة الغرفة والبسبوسة ساخنة.
- يفضل أن يتم تقطيع عجينة البسبوسة بعد فردها في الصينية قبل دخولها الفرن وليس بعد نضجها.
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