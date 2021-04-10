طريقة عمل البسبوسة المرملة الطرية مثل المحلات بخطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل البسبوسة المرملة.. تعتبر البسبوسة من أبرز وأشهر الحلويات الشرقية التي تتمتع بطعم مختلف عن غيرها من الحلويات، فهي حلوى تتواجد في كل المناسبات وتحديداً خلال شهر رمضان المبارك، وتأخذ البسبوسة حيز كبير من بين الحلويات المرتبطة بهذا الشهر، حيث أنها غنية جداً بالسعرات الحرارية والسكريات التي تعوض الصائم نسبة السكر التي يفقدها خلال ساعات الصيام لذلك تحرص ربات البيوت في الوطن العربي على تقديم البسبوسة بكل طرقها المختلفة على مائدة شهر رمضان، ونظراً لتعلق الجميع كباراً وصغاراً بالبسبوسة تفضل ربات البيوت إعداد البسبوسة في البيت لإسعاد عائلتها بها وتبحث باستمرار على افضل الطرق التي يتم إعداد البسبوسة بها، ولذلك إليكم في هذا المقال طريقة عمل البسبوسة المرملة مثل المحلات بخطوات سهلة وبسيطة.

3 كوب من السميد.

3 ملاعق كبيرة من جوز الهند الناعم.

علبة زبادي كبيرة أو كوب إلا ربع لبن.

كوب إلا ربع سكر.

كوب إلا ربع سمنة سايحة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

لوز أو فول سوداني للتزين.

كوب وربع سكر.

كوب وربع ماء.

عصير نصف ليمونة.

رشة فانيليا.

في وعاء نضع السميد وجوز الهند والبيكنج بودر ونقلبهما جيداً.

في وعاء أخر نخلط اللبن أو الزبادي مع السمن والسكر وتقلب المكونات جيداً حتى يذوب السكر.

نقوم بإضافة خليط السميد وجوز الهند على المكونات السائلة تدريجياً مع التقليب من خلال ملعقة خشبية حتى تتكون عجينة رملية.

نحضر صينية فرن متوسطة تدهن بالسمن أو ملعقة من الطحينة ويسكب فيها البسبوسة ونقوم بفردها والضغط عليها جيداً لتكون متساوية ونضع حبات الفول أو اللوز على الوجه.

ندخل الصينية على درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة حتى تتحمر، وتخرج بعدها من الفرن وتسقى بالشربات الساخن.

مكونات البسبوسة المرملة:مكونات الشربات:طريقة التحضير:طريقة تحضير الشربات:

في وعاء متوسط نضع السكر مع الماء ونرفعه على النار حتى الغليان ويذوب السكر نضيف بعد ذلك عصير الليمون والفانيليا ويترك الشربات يغلي 7 دقائق حتى يثقل قليلاً.