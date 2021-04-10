طريقة عمل الكنافة النابلسية بالجبنة لسالي فؤاد

طريقة عمل الكنافة بالجبنة للشيف سالي فؤاد نقدمها لكم من خلال هذا المقال، حيث يحب الناس تناول أنواع مختلفة من الحلويات الشهية ويقومون بتحضيرها بطرق مختلفة ومن بينهم الكنافة والتي تعتبر نوع مشهور من الحلويات يتم تحضيره بإضافة الجبنة بداخله على الطريقة النابلسي تعرف على الخطوات فيما يلي وكذلك مقادير الوصفة. طريقة عمل الكنافة النابلسية بالجبنة طريقة عمل الكنافة النابلسية بالجبنة أولاً المكونات: اثنين كوب من جبن عكاوي منقوع في الماء.

نصف كوب من الزبدة الذائبة.

نصف ملعقة صغيرة من ملون طعام أحمر.

نصف كيلو عجينة كنافة طازجة.

كوب ونصف قطر.

كوب من الفستق الحلبي المطحون. خطوات تحضير الكنافة النابلسية: تضاف الجبن العكاوي إلى كمية قليلة من الجبن المبشورة من الموزاريلا أو الكيري.

يتم تقسيم الزبدة إلى ثلاث من القطع، الأولى يتم مزجها مع ملون الطعام الأحمر، ونقلب بشكل جيد.

نحضر طبق عميق ونضع به الكنافة ثم نقوم بتفكيكها، ونفركها جيداً ثم تضاف إليها الزبدة الممزوجة بملون الطعام.

نضع القطعة الثانية من الزبدة على صينية ونضعها على نار هادئة.

ثم نفرد الكنافة على الصينية السابقة بحيث يتم توزيعها في جميع جوانب الصينية ونتركها حتى تحمر.

نطفيء النار ثم نضيف الجبن إلى الكنافة ونتركها عليها حتى تذوب الجبنة تماما ً داخل جزيئات الكنافة.

نضع الصينية الأولى في صينية أخرى أكبر حجماً بها ماء على درجة حرارة عالية.

نضع كمية أخرى من الكنافة على الكمية الأولى ثم تضاف إليها الطبقة الثالثة من الزبدة.

نقلب صينية الكنافة بعد تحضيرها في صينية أخرى، وبذلك تصبح الكنافة محشوة بالجبن بين طبقتيها.

في الخطوة الأخيرة يتم تزيين الكنافة يالفستق ثم سقيها بالشيرة.

تصبح الكنافة النابلسية بالجبنة جاهزة يمكنك تقطيعها ساخنة ثم تقديمها. خطوات تحضير الكنافة النابلسية: الوسوم

طريقة عمل الكنافة بالجبنة للشيف سالي فؤاد نقدمها لكم من خلال هذا المقال، حيث يحب الناس تناول أنواع مختلفة من الحلويات الشهية ويقومون بتحضيرها بطرق مختلفة ومن بينهم الكنافة والتي تعتبر نوع مشهور من الحلويات يتم تحضيره بإضافة الجبنة بداخله على الطريقة النابلسي تعرف على الخطوات فيما يلي وكذلك مقادير الوصفة. طريقة عمل الكنافة النابلسية بالجبنة طريقة عمل الكنافة النابلسية بالجبنة أولاً المكونات: اثنين كوب من جبن عكاوي منقوع في الماء.

نصف كوب من الزبدة الذائبة.

نصف ملعقة صغيرة من ملون طعام أحمر.

نصف كيلو عجينة كنافة طازجة.

كوب ونصف قطر.

كوب من الفستق الحلبي المطحون. خطوات تحضير الكنافة النابلسية: تضاف الجبن العكاوي إلى كمية قليلة من الجبن المبشورة من الموزاريلا أو الكيري.

يتم تقسيم الزبدة إلى ثلاث من القطع، الأولى يتم مزجها مع ملون الطعام الأحمر، ونقلب بشكل جيد.

نحضر طبق عميق ونضع به الكنافة ثم نقوم بتفكيكها، ونفركها جيداً ثم تضاف إليها الزبدة الممزوجة بملون الطعام.

نضع القطعة الثانية من الزبدة على صينية ونضعها على نار هادئة.

ثم نفرد الكنافة على الصينية السابقة بحيث يتم توزيعها في جميع جوانب الصينية ونتركها حتى تحمر.

نطفيء النار ثم نضيف الجبن إلى الكنافة ونتركها عليها حتى تذوب الجبنة تماما ً داخل جزيئات الكنافة.

نضع الصينية الأولى في صينية أخرى أكبر حجماً بها ماء على درجة حرارة عالية.

نضع كمية أخرى من الكنافة على الكمية الأولى ثم تضاف إليها الطبقة الثالثة من الزبدة.

نقلب صينية الكنافة بعد تحضيرها في صينية أخرى، وبذلك تصبح الكنافة محشوة بالجبن بين طبقتيها.

في الخطوة الأخيرة يتم تزيين الكنافة يالفستق ثم سقيها بالشيرة.

تصبح الكنافة النابلسية بالجبنة جاهزة يمكنك تقطيعها ساخنة ثم تقديمها. خطوات تحضير الكنافة النابلسية:

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