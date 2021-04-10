المخلل السريع طريقة تحضير أشهى أنواع المخللات لسفرة رمضان

تفصلنا أيام معدودة على حلول سهر رمضان المبارك ويعد طبق المخلل بجميع أنواعة من أهم الأطباق على سفرة الفطور أو السحور فهو لذيذ وفاتح للشهية وترغب العديد من ربات المنزل في عمل المخلل السريع وسهل التحضير في المنزل بدلاً من شراءه من المحلات حفاظاً على سلامة أسرتها وضمان نظافته وجودته فتابعينا في هذا المقال لمعرفة كيف تحضرين أنواع مختلفة من المخللات بطريقة سهلة وبسيطة. المخلل السريع المقادير اللازمة لعمل المخلل: كيلو من الزيتون الأخضر أو الخيار أو أي نوع مخلل تفضلين.

كمية مناسبة من الماء للتخليل.

كوب إلا ربع من الملح الأبيض الناعم.

نصف كوب عصير الليمون الطازج.

نصف كوب من هريسة الشطة الجاهزة.

ربع كوب من الخل الأبيض.

نصف كوب من الليمون.

أربع أعواد من الكرفس.

كمية من الزيت النباتي لتغطية الوجه

ملعقتان كبيرتان من حبة البركة المطحونة ناعم. خطوات تحضير المخلل السريع: قومي بوضع الزيتون في وعاء مناسب الحجم. أضيفي الماء حتى يغطي الزيتون كله. ضعي الوعاء على نار متوسطة واتركي الماء حتى يغلي ويبدأ الزيتون يرتفع على سطح الماء. قومي بشق الليمون من أعلى بالسكين ثم أضيفيه للماء. بعد أن يغلي الماء أرفعي الخليط من على النار وقومي بتصفية الزيتون والليمون في طبق. لا تتخلصي من ماء السلق فسنحتاجه في التخليل. أحضري حاويات زجاجة نظيفة ومعقمة ثم ضعي بها كل كمية الليمون والزيتون. أضيفي حبة ابركة وهريسة الشطة وباقي المكونات. أضيفي ماء السلق حتى تملأي الحاوية. يوضع طبقة من الزيت في الأعلى لمنع دخول الهواء. أحكمي إغلاق الحاوية واتركيها في مكان جاف بدرجة حرارة الغرفة لمدة أسبوع أو أسبوعين. تأكدي من أن المخلل قد نضج قبل أن تفتحيه. المخلل السريع المقادير اللازمة لعمل المخلل:خطوات تحضير المخلل السريع: الوسوم

تفصلنا أيام معدودة على حلول سهر رمضان المبارك ويعد طبق المخلل بجميع أنواعة من أهم الأطباق على سفرة الفطور أو السحور فهو لذيذ وفاتح للشهية وترغب العديد من ربات المنزل في عمل المخلل السريع وسهل التحضير في المنزل بدلاً من شراءه من المحلات حفاظاً على سلامة أسرتها وضمان نظافته وجودته فتابعينا في هذا المقال لمعرفة كيف تحضرين أنواع مختلفة من المخللات بطريقة سهلة وبسيطة. المخلل السريع المقادير اللازمة لعمل المخلل: كيلو من الزيتون الأخضر أو الخيار أو أي نوع مخلل تفضلين.

كمية مناسبة من الماء للتخليل.

كوب إلا ربع من الملح الأبيض الناعم.

نصف كوب عصير الليمون الطازج.

نصف كوب من هريسة الشطة الجاهزة.

ربع كوب من الخل الأبيض.

نصف كوب من الليمون.

أربع أعواد من الكرفس.

كمية من الزيت النباتي لتغطية الوجه

ملعقتان كبيرتان من حبة البركة المطحونة ناعم. خطوات تحضير المخلل السريع: قومي بوضع الزيتون في وعاء مناسب الحجم. أضيفي الماء حتى يغطي الزيتون كله. ضعي الوعاء على نار متوسطة واتركي الماء حتى يغلي ويبدأ الزيتون يرتفع على سطح الماء. قومي بشق الليمون من أعلى بالسكين ثم أضيفيه للماء. بعد أن يغلي الماء أرفعي الخليط من على النار وقومي بتصفية الزيتون والليمون في طبق. لا تتخلصي من ماء السلق فسنحتاجه في التخليل. أحضري حاويات زجاجة نظيفة ومعقمة ثم ضعي بها كل كمية الليمون والزيتون. أضيفي حبة ابركة وهريسة الشطة وباقي المكونات. أضيفي ماء السلق حتى تملأي الحاوية. يوضع طبقة من الزيت في الأعلى لمنع دخول الهواء. أحكمي إغلاق الحاوية واتركيها في مكان جاف بدرجة حرارة الغرفة لمدة أسبوع أو أسبوعين. تأكدي من أن المخلل قد نضج قبل أن تفتحيه. المخلل السريع المقادير اللازمة لعمل المخلل:خطوات تحضير المخلل السريع:

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