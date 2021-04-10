سر عمل عجينة السمبوسة الهشه الخفيفة في المنزل مثل الجاهزة

عجينة السمبوسة باقتراب حلول شهر رمضان المعظم تزداد معدلات بحث جميع الأسر وربات البيوت على شبكات الانترنت والتواصل الاجتماعي عن طريقة عمل عجينة السمبوسة لتعدد أصنافها من الحلو والحادق وسهولة اعدادها وارتفاع قيمتها الغذائية خاصة أنها أصبحت تتربع على عرش قائمة الطعام الرمضانية ويحبها الأطفال جدا ويقبل الجميع على تناولها ونقدم لكم اليوم طريقة عمل العجينة بأسهل وأوثق طريقة مع كشف جميع الخبايا والأسرار والتي لن تجدوها سوى على موقعكم المحبوب. مقاديرعجينة السمبوسة: ٢ كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة واحدة صغيرة من الخل.

رشة ملح(ما يعادل نصف ملعقة صغيرة).

ماء للعجن.

نشا+ زيت لفرد العجينة. طريقة عمل السمبوسة: داخل وعاء العجان نقوم بوضع كمية الدقيق الأبيض، ونضيف الخل، ثم نضيف الملح ثم ماء مناسب للعجن حوالي كوب او كوب أو أكثر قليلاً حسب العجينة، وذلك حتى تتشكل العجينة وتصبح كلها فى مكان واحد من الوعاء. يتم تقسيم العجينة إلى أشكال كروية حسب الرغبة. ندع العجينة ترتاح ما لايقل عن ساعة كاملة. يتم فرد كل كرة من كرات عجينة السمبوسة على نشا باستخدام نشابة العجين حتى تأخذ السمك المرغوب. نأخذ عجينة السمبوسة الناتجة ونقوم بدهنها بالزيت باستخدام الفرشاة جيدا، ثم نرش فوق طبقة الزيت المدهونة نشا مرة أخرى، ونكرر ذلك بكل قطع العجين المفرودة لدينا ماعدا الأخيرة. نقوم بوضع العجين المفرودة فوق بعض واحدة تلو الأخرى وفى النهاية (في الأعلي) نضع القطعة الغير مدهونة. ثم نبدأ بفردها مرة أخرى بنشابة العجين على وضعهم، ثم نقوم بوضع العجينة داخل طاسة مسطحة واسعة او اى وعاء مسطح يتسع لعجين السمبوسة علي نار هادئة جدا حتي تأخذ لون مصفر ثم نقلبها على الوجه الآخر. الوسوم

عجينة السمبوسة باقتراب حلول شهر رمضان المعظم تزداد معدلات بحث جميع الأسر وربات البيوت على شبكات الانترنت والتواصل الاجتماعي عن طريقة عمل عجينة السمبوسة لتعدد أصنافها من الحلو والحادق وسهولة اعدادها وارتفاع قيمتها الغذائية خاصة أنها أصبحت تتربع على عرش قائمة الطعام الرمضانية ويحبها الأطفال جدا ويقبل الجميع على تناولها ونقدم لكم اليوم طريقة عمل العجينة بأسهل وأوثق طريقة مع كشف جميع الخبايا والأسرار والتي لن تجدوها سوى على موقعكم المحبوب. مقاديرعجينة السمبوسة: ٢ كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة واحدة صغيرة من الخل.

رشة ملح(ما يعادل نصف ملعقة صغيرة).

ماء للعجن.

نشا+ زيت لفرد العجينة. طريقة عمل السمبوسة: داخل وعاء العجان نقوم بوضع كمية الدقيق الأبيض، ونضيف الخل، ثم نضيف الملح ثم ماء مناسب للعجن حوالي كوب او كوب أو أكثر قليلاً حسب العجينة، وذلك حتى تتشكل العجينة وتصبح كلها فى مكان واحد من الوعاء. يتم تقسيم العجينة إلى أشكال كروية حسب الرغبة. ندع العجينة ترتاح ما لايقل عن ساعة كاملة. يتم فرد كل كرة من كرات عجينة السمبوسة على نشا باستخدام نشابة العجين حتى تأخذ السمك المرغوب. نأخذ عجينة السمبوسة الناتجة ونقوم بدهنها بالزيت باستخدام الفرشاة جيدا، ثم نرش فوق طبقة الزيت المدهونة نشا مرة أخرى، ونكرر ذلك بكل قطع العجين المفرودة لدينا ماعدا الأخيرة. نقوم بوضع العجين المفرودة فوق بعض واحدة تلو الأخرى وفى النهاية (في الأعلي) نضع القطعة الغير مدهونة. ثم نبدأ بفردها مرة أخرى بنشابة العجين على وضعهم، ثم نقوم بوضع العجينة داخل طاسة مسطحة واسعة او اى وعاء مسطح يتسع لعجين السمبوسة علي نار هادئة جدا حتي تأخذ لون مصفر ثم نقلبها على الوجه الآخر.

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