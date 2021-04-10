طريقة عمل عجينة القطايف الرمضانية في المنزل بطريقة مبتكرة

عمل عجينة القطايف، تعد القطايف من الحلويات التي يقدم عليها الجميع خلال شهر رمضان، وعلى الرغم من تناولها في باقي شهور العام ولكن لها مذاق خاص في شهر رمضان المبارك، وتتنوع أشكال عمل القطايف كالقطايف بالمكسرات وقطايف بالقشطة والقطايف بالشكولاته، كما أن البعض يفضل تناولها هكذا بدون طهي، ويمكن أيضاً حشوها بأنواع مختلفة من الجبن أو اللحم المفروم، ومهما اختلفت طرق حشوها، يظل السر في العجينة المميزة لها.

طريقة عمل عجينة القطايف

المكونات: كوب دقيق عادي، ربع كوب دقيق سميد، ملعقة صغيرة ونصف بيكنج بودر، كوب ونصف ماء دافئ، نصف ملعقة كبيرة نشا ذرة، ملعقة ونصف سكر.

طريقة تحضير عجينة القطايف

يتم وضع جميع المكونات السابقة في الخلاط الكهربائي وتخفق جيداً للحصول على خليط شبه سائل، وتترك لمدة ربع ساعة حتى ترتاح.

نحضر طاسة تيفال ونضعها على النار حتى تسخن، ونبدأ بصب مقدار صغير من الخليط على شكل أقراص صغيرة، وعندما تبدأ في تكوين فقاعات ننتظر حتى تجف ونقوم بإزالتها.

نقوم بوضع عجينة القطايف بعد التسوية على فوطة نظيفة مع تغطيتها حتى لا تنشف، ونكرر هذه الخطوات حتى تنتهي الكمية.

طريقة عمل القطايف بالشكولاته

المكونات: قطايف، 200 جرام شوكولاته، ملعقة صغيرة عسل أبيض، كوب قشطة، رشة فانيليا، بندق مجروش.

طريقة التحضير