ههههأسرار عمل البسبوسة المكرملة والمرملة في البيت، من الحلويات الشرقيه المميزة التي يحبها الكثيرون، فتبحث كل أم عن طريقة تحضيرها في المنزل مثل المحلات، بطريقة بسيطة وسهلة وبمكونات متوفرة، فمن السهل تحضيرها في المنزل بأقل التكاليف، فأليكم أسهل طريقة لعمل البسبوسة في البيت بالخطوات وستندهش من طعمها الرائع وستنال إعجاب كل من يتناولها.

أسرار عمل البسبوسة المكرملة والمرملة في البيت زي المحلات

طريقة عمل البسبوسة العادية

المكونات

٢ كوب سميد .

ملعقة بيكنج بودر.

نصف كوب من السكر الأبيض.

كوب زبادي.

زبدة مذابة.

٢ملعقة من العسل.

طريقة التحضير

في وعاء قومي بخلط السميد مع الزبدة المذابة حتي تتحول إلي عجينة، ثم قومي بإضافة السكر والعسل والبيكنج بودر والزبادي ونقوم بخلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض، قومي بإحضار صنية وقومي بدهنها بالزبدة ثم قومي بسكب الخليط بها، قومي بإدخالها الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة لمدة ٣٠ دقيقة، واتركيها حتي تصل للون الذهبي ويتم نضجها، ثم قم بإخراجها وسكب الشربات عليها.

طريقة عمل البسبوسة في البيت زي الجاهزة بطعم لذيذ

طريقة عمل بسبوسة بالقشطة

المكونات

٣ كوب من السميد.

٢ كوب من الزبادي.

كوب من السكر.

٢ ملعقة من السمنة.

كوب جوز هند.

بيكنج بودر.

ملعقة فانيليا.

الحشو

علبة من القشطة.

حبهان بودرة.

طحينة.

سمن بلدي.

طريقة التحضير

قومي بخلط القشطة مع رشة من الحبهان البودرة، ثم قومي بدهن البايركس بالسمن البلدى، في وعاء قومي بخلط السميد مع السمن البلدي ويخلط جيداً ثم يضاف السكر والفانيليا والبيكنج بودر، ثم قومي بإضافة جوز الهند والزبادي واخلطيهم جيداً، قومي بوضع جزء من خليط البسبوسة في البايركس ثم قومي بوضع الحشو ، ثم قومي بإضافة الجزء الباقي من البسبوسة ثم قومي بإضافة اللوز الني على الوجه، قومي بإدخالها الفرن واتركيها حتي تنضج وتصل للون الذهبي، وبعد نضجها التام قومي بإخراجها، ثم قومي بسكب الشربات علية وسنتدهشي من طعمها الجميل والمميز والذي سينال إعجاب كل أسرتك عليك اتباع الخطوات حتي تصل إلى الطعم مثل الجاهزة.